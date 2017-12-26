キャロウェイ GBB EPIC STAR ドライバーCallaway GBB EPIC STAR DRIVERスピーダー エボリューション2 Speeder EVOLUTION2カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品 シー ERGON III










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この商品はメーカー正規カスタム品です

JAILBREAKテクノロジーは、2本のバーが、クラウンとソールの上下へのたわみを最小限に抑制することで、エネルギーロスを軽減。フェース自体のたわみを最大化し、飛躍的にボール初速を向上します。

2017年モデル
メーカーCallaway GOLF キャロウェイ ゴルフ
品名：GBB EPIC STAR グレート ビッグバーサ エピック スター
発売日：2017年2月発売
ゴルフクラブ ドライバー DRIVER

■装着シャフト
Fujikura Shaft フジクラシャフト
スピーダー エボリューション2 Speeder EVOLUTION2
474EVOII 569EVOII 661EVOII 757EVOII
カーボンシャフト
ロフト角　 　
シャフト（フレックス）　 　
長さ　 　
バランス　 　
グリップ　 　
納期（受注生産）　 　
代引き、キャンセル、変更は　 　
商品が品薄状態のため　 　
メーカー欠品等による納期遅れに　 　
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現代音楽セミナー　秋吉台の夏

募集要項 / スケジュール / 申込み　

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～秋吉台で紡ぐ未聴の世界～

　これまでの20世紀音楽

キャロウェイ GBB EPIC STAR ドライバーCallaway GBB EPIC STAR DRIVERスピーダー エボリューション2 Speeder EVOLUTION2カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品 シー ERGON III

投稿日 2017-12-26
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実施情報

日程

2017年8月18日（金）午後～23日（水）午前中までの6日間

場所

秋吉台国際芸術村（山口県美祢市秋芳町秋吉50）

講師

作曲：松平頼暁、山根明季子、足立智美、田中吉史
作曲兼自作指揮：杉山洋一
ヴァイオリン：松岡麻衣子 コールテックス ミックスEDGE+・カムロック＋セット 185cm×120mm、ヴィオラ：般若佳子、チェロ：山澤慧 16-17 2017 BURTON バートン PROCESS FLYING V プロセスフライングブイ 152/155/157/159/162 16/17 地形 グラトリ ジブ メンズ スノーボード スノボ スノボー【JSBCスノータウン】、フルート：村上景子

ピアノ：中村和枝、黒田亜樹 ホワイトインダストリーズ エキセントリックENOリアハブ WHITE INDUSTRIES【エンド幅：130mm】【カラー：シルバー】リアハブ シングルスピード 自転車【送料無料】 ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【FIZIK】（フィジーク）MISTICA (ミスティカ)kiumレールforトライアスロン{レギュラー}【サドル】【自転車 パーツ】(70B6SWSA19H19)、藤田朗子
声楽：松平敬、チューバ：橋本晋哉

スケジュール

8/18 (Fri)

　14:00－15:00　　オープニング・セレモニー
　15:00－16:00　　コース別ガイダンス
　16:00－17:30　　レクチャー①　松平頼暁
　17:30－19:00　　夕食・休憩
　19:00－21:00　　作曲2〔自作指揮〕事前指導（杉山洋一）
　21:00－22:00　　実践講座　よりよいパート譜作成のために

 

8/ 19 （sat）
　09:30－11:00　　作曲1　マスタークラスレッスン１（松平頼暁）
　11:10－12:40　　レクチャー　「自作を語る」（足立智美）
　12:40－14:00　　昼食・休憩
　14:00－14:20　　ミニ・コンサート1　produced by 山澤　慧
　14:30－16:00　　作曲1　マスタークラスレッスン2（松平頼暁）
　16:00－17:30　  作曲家による特殊奏法講座
　17:30－19:00　　ミニ・コンサート2　produced by 般若佳子
　20:00－21:20　　作曲2　マスタークラスレッスン1（杉山洋一）

 

8/20 （sun）
　09:30－11:00　　レクチャー②　松平頼暁
　11:20－12:40　　作曲2　マスタークラスレッスン2（杉山洋一）
　12:40－13:30　　昼食・休憩
　13:30－14:30　　足立智美ワークショップ　*受講生対象
　14:30－17:30　　音楽を広げるワークショップ　足立智美　*一般参加
　17:30－19:00　　夕食・休憩
　19:00－19:15　　ミニコンサート3　produced by 中村和枝
　19:00－19:15　　ミニコンサート4　produced by 松岡麻衣子
　20:00－22:00　　予備時間

 

8/21 （Mon）
　09:30－11:00　　作曲1　マスタークラスレッスン3（松平頼暁）
　11:20－12:40　　作曲2　マスタークラスレッスン3（杉山洋一）
　12:40－14:00　　昼食・休憩
　14:00－17:30　　作曲1　マスタークラスレッスン4（松平頼暁）
　17:30－19:00　　夕食・休憩
　19:00－20:30　　ガラ・コンサート *一般公開

 

8/22 （tue）
　09:30－11:00　　作曲1　マスタークラスレッスン5（松平頼暁）
　11:20－12:40　　作曲2　マスタークラスレッスン4（杉山洋一）
　12:40－14:00　　昼食・休憩
　14:00－15:30　　作曲1　マスタークラスレッスン6（松平頼暁）
　15:30－17:30　　トーク＆ディスカッション：コンサートでの演奏作品について
　18:30－20:30　　プルミエール・コンサート　*一般公開
　20:30－      　　レセプション（夕食）

 

8/23 （wed）
　09:30－11:00　　受講生コンサート
　11:00－12:00　　クロージングセレモニー

募集要項

【作曲マスターコース】

作曲受講生の募集区分は SHIMANO DURA-ACE （シマノ デュラエース） ［IFC9000GX04］ FC-9000 Crankset （ホローテック2クランクセット） 34×50 180mm[クランクセット（PCD110）][クランク・チェーンホイール]、以下の2コースとします。

　＊作曲マスタークラス1・2いずれのクラスも、お互いのクラスを聴講できます。

・マスタークラス1「松平頼暁・マスタークラス」

　　定員12名程度・先着順　　▼ 受講詳細

　1～2作品を持参し一人1回、45分の公開レッスン方式。可能な限り音源を持参してください。
　松平頼暁氏を中心に作曲全講師によるアドヴァイスがあります。

・マスタークラス2「杉山洋一・自作指揮クラス」

　　定員5名程度・先着順　　▼ 受講詳細

　楽曲は以下の編成で受け付けます。

編成：ヴァイオリン1・ヴィオラ1・チェロ1・フルート1（ピッコロ，アルト,バス持替可）・チューバ1・ピアノ1（内部奏法不可）の範囲で任意の5重奏または6重奏

  • 上記の編成で2分程度の自作を創作し ジョーダン メンズ バスケットボール スポーツ Men's Jordan Flight Diamond Shorts Hyper Turquoise/Black/White、8月1日（火）までにスコアとパート譜をメール添付のPDFファイルまたは郵送（必着）で事務局まで提出のこと。
  • セミナー中，自身の指揮で一人3回の公開レッスン（1回10分程度）を行う予定です。
  • 杉山洋一氏によるレッスンと演奏者によるアドバイスに加え，作曲講師陣も可能な限りアドバイスを行います。
  • いずれも演奏は本セミナー講師陣が担い、受講生コンサート（8月23日）に，成果発表演奏を行います。

 

 

【楽器クラス】

・ピアノ「黒田亜樹・中村和枝・藤田朗子クラス」/定員若干名

・金管「橋本晋哉クラス」/定員若干名

・木管「村上景子クラス」/定員若干名

　　　▼ 楽器クラス　受講詳細

　受講曲は任意です（現代曲に限りません）。
　楽器クラスは申し込み時に、、受講希望曲について講師と連絡調整を行います。事前に事務局にお問い合わせください。
　楽器クラスは講師のスケジュールにより時間や実践方法が異なるため、スケジュール時間外になる可能性があります。
　現代曲を選んだ場合 送料無料 ２１％OFF!!LIFETIME ライフタイム バスケットゴール ポールパット付き バスケットボール LT-51550 ポリカーボネート製 透明ポリカーボネート製 強化プラスチック製フレーム 305cm対応 ミニバスケ から大人まで 屋外 ポータブル スラムイットリム、

、23日の受講生コンサート出演の可能性があります。

 

【聴講】

　定員制限なし。ただし宿泊を伴う場合は15名程度を上限とします。
　すべてのクラスを自由に聴講できます。宿泊を伴う場合は、全日程受講者を優先します。

申込み

参加料

　◇全日程参加者◇
　　≪受講料≫　一般：27,000円、学生：17,000円
　　≪聴講料≫　一般： 8,000円 【1500円以上購入で300円offクーポン 12/13 9:59まで】 【ティンバック2】 クラシックメッセンジャ― プリント M [カラー：シャッタードトライアングル] [容量：約21L] #198441097 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】、学生： 4,000円
　　　上記にはワークショップ・コンサート入場料・資料代を含みます。
　　 ≪宿泊＆食費≫　5日間：31,000円……宿泊費、食費 ERGON（エルゴン） ＳＭＥ３　プロ　サドル Ｍ ＢＬＫ×ＢＬＵ（ブラック×ブルー） SDL23005、レセプション参加費を含みます。

　※全日程参加者は受講料あるいは聴講料に、宿泊＆食費を加算した金額が参加料総額となります。
　　例）学生で受講される場合…《受講料》17,000円＋《宿泊＆食費》31,000円＝参加料総額　48,000円

 

　◇部分参加者◇
　　《受講料》　一般：27,000円、学生：17,000円　受講料は全日程でも一部日程参加でも同額です。
　　《聴講料》　1コマ　1,500円　レクチャー・レッスン・ワークショップ
　　《食費》　(朝食)700円、(昼食)900円、(夕食)1,400円
　　《コンサート入場料》　「ガラ・コンサート」(21日）「プル・ミエールコンサート」(22日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……　一般1,500円、高校生以下無料
　　《レセプション参加費》3,500円
　　《宿泊料》１泊3,000円

 

　☆支払いは当日会場（現金）で承ります。
　☆宿泊は会場内の宿泊施設で、数名の相部屋となります。

申し込み先

　

　上記申込みフォームより入力か、もしくはメール・FAXまたは下記宛に申し込んでください。

　〒690-8504　島根県松江市西川津町1060　島根大学教育学部内　秋吉台の夏事務局　河添達也 宛
　TEL+FAX 0852-32-6317  　kawasoi@edu.shimane-u.ac.jp

申し込み期限

　2017年7月29日（土）必着

　＊作曲自作指揮クラスの方は、、、申し込み後8月1日（火）までにスコアとパート譜をメール添付のPDFファイルまたは郵送（必着）で事務局まで提出してください。

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