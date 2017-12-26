キャロウェイ GBB EPIC STAR ドライバーCallaway GBB EPIC STAR DRIVERスピーダー エボリューション2 Speeder EVOLUTION2カーボンシャフトメーカーカスタム 日本正規品 シー ERGON III

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～秋吉台で紡ぐ未聴の世界～

これまでの20世紀音楽

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実施情報

日程

、そして21世紀に生まれつつある音楽作品のコンセプトを明確にとらえ 15-16モデル バタレオン レディース PUSH UP 146 BATALEON オールマウンテン・パウダー・フリースタイル、これからの創造の可能性を創作（作曲）、演奏、研究の各分野から追求することによって、新しい文化価値の創造を目指します

2017年8月18日（金）午後～23日（水）午前中までの6日間

場所

秋吉台国際芸術村（山口県美祢市秋芳町秋吉50）

講師

作曲：松平頼暁、山根明季子、足立智美、田中吉史

作曲兼自作指揮：杉山洋一

ヴァイオリン：松岡麻衣子 コールテックス ミックスEDGE+・カムロック＋セット 185cm×120mm、ヴィオラ：般若佳子、チェロ：山澤慧 16-17 2017 BURTON バートン PROCESS FLYING V プロセスフライングブイ 152/155/157/159/162 16/17 地形 グラトリ ジブ メンズ スノーボード スノボ スノボー【JSBCスノータウン】、フルート：村上景子

ピアノ：中村和枝、黒田亜樹 ホワイトインダストリーズ エキセントリックENOリアハブ WHITE INDUSTRIES【エンド幅：130mm】【カラー：シルバー】リアハブ シングルスピード 自転車【送料無料】 ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【FIZIK】（フィジーク）MISTICA (ミスティカ)kiumレールforトライアスロン{レギュラー}【サドル】【自転車 パーツ】(70B6SWSA19H19)、藤田朗子

声楽：松平敬、チューバ：橋本晋哉

スケジュール