 >  >  > 【パナソニック Panasonic】LEDスリムラインライト電源投入電球色 LGB50825LE1

食糧人類ネタバレ37話確定

電流走る

机の角で

桐生の策略

結婚する山引

桐生の躍進

山引は先生が今ご飯を食べていると 。桐生の娘は山引の肉体に見惚れている。※※※たしかにいいカラダの山引です。完全に一目惚れって感じですが、見ている場所が肉体ですね。ボーっとしていると間近で話しかけられる。慌てて、携帯を渡しにきたという桐生の娘。「渡しときます」そういう山引。綺麗な指にまた見惚れる娘。フワっと触られて全身に電流。「よろしくお願いします」※※※完全にノックアウトって感じですね。ビビビってくるっていいますが、これが山引の魅力ということなのでしょうか。今から渡しにいくという山引。くつろいでいてと。一人にされる娘。山引の手と身体を思い出す。ギシギシと机の角にあてている。山引「机の角っこ派でしたか」そして、先生が来るまであと15分あると言う山引。※※※これは恥ずかしいｗまさか、一目惚れした相手にそんなところを見られるとは。死にたくなるレベルですが、山引はこのあともすかさずってことでしょう。う～ん、モテすぎる男って凄い。「しませんか？僕と」という直球の誘い。振り切って、扉のところに向かう桐生の娘。出ていくのかと思ったら、鍵を締める。そして、スカートごしに下着を脱ぐ。「おーっいいねー」始まる2人。外に桐生教授。エサをまいたら簡単に食いついたと。※※※おいおい娘よｗこれは驚きの展開ですが山引だけじゃなく娘も中々の変人っぷりでしたね。そして、それもこれも桐生教授の撒いたエサだったということです。両親の前でいちゃつく2人。母親はかなりご機嫌斜め。桐生が家族ぐるみの付き合いをというと、軽く「ケッコンすか？」と承諾。深い口付けを両親の前で。母親激怒。山引を優秀すぎて常識が追いつかないとなんとか擁護する。※※※こんなヤツつれてきたら本来ブチギレの父親ってところですが、桐生としては山引を自分のもとに置いておきたいので我慢です。これぞ娘を差し出す政略結婚でしょう。婚約者となった山引。桐生の研究所はそこから大躍進する。手こぎボートがジェットエンジンを積んだように感じる。研究者としての頂に上り詰めた桐生。（山引という男を乗りこなして）ただ、桐生もまだ山引の恐ろしさを知らなかった様子。※※※婚約者になりました。。この後で起こる恐ろしさとはどんなものなのでしょうか。悪魔と罵るに至る重大な事件。それは娘もからんでいるのかどうか。娘に人体実験をしてもおかしくないような山引ですからね。