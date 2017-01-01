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コントロールパネル

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コントロールパネルへドラッグ&ドロップを行うことで、いただいたコントロールパネル（PLESKなど）へアクセスすることができます。コントロールパネルのご契約をいただいていない場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

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［コントロールパネル］へドラッグ&ドロップ

起動中のサーバーを[起動]へドラッグ&ドロップします。

。（停止中の場合はご利用いただけない機能です。）

［実行］をクリック

下記のダイアログボックスが表示されます。問題がなければ［実行］をクリックします。

コントロールパネルの確認

PLESKであれば、下記PLESKのログイン画面に遷移します。なお、PLESKの場合直接ブラウザで接続が可能です。詳細はPleskへアクセスをご参照ください。

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