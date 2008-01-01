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宿泊先のホテルが確定するのはいつですか【国内（列車・飛行機利用）】【海外】


宿泊先のホテルは、 、出発日の約1週間前に確定いたします。
確定次第、「出発のご案内（旅のしおり）」をお送りいたします。

また、発送準備が整い次第、マイページからもご覧いただけますので、以下のFAQをご確認の上、ご利用ください。
マイページから「旅のしおり（出発のご案内）」をダウンロードする方について


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