マムート レディース スキー・スノーボード ボトムス・パンツ【Luina Tour HS Pant】Merlot MHDL25 シューズ フルシェード

サイズ｜ウエスト(cm)｜ヒップ(cm)｜股下(cm)
XS(2-4)｜60-67｜85-92｜79
S(6-8)｜68-75｜93-100｜80
M(10)｜76-79｜101-104｜81
L(12-14)｜80-87｜105-112｜81-82
XL｜88-91｜113-116｜82
■素材/生産国
Material: [body] DRYtech Premium (3-layer), [kick patches] schoeller, [lining] mesh
■商品サイズ/重さ
-
※こちらの商品は海外のお取り寄せの商品となりますので、お届けまで1週間～10日前後お時間頂いております。
※サイズ表は一般的な参考サイズとなっております。ブランドや商品によってサイズ感が異なりますので、サイズ表は参考としてご活用ください。
★商品が届いて、サイズが合わない場合はサイズ変更も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
|サイズ
|10日前後で発送予定（休業日除く）
時間外（17時30分～翌朝8時30分 休日を含む）の救急診療を希望される方は、かかりつけ医があれば、まずはその先生にご相談の上の受診をお勧めいたします。
軽症な場合はまず、市の夜間急患センター（栄町市医師会館内）の受診をお勧めします 【特割40】 送料無料 RIDE ライド バインディング LXH エル エックス エイチ レディース スノーボード ビンディン ギア エントリーモデル BINDING SNOWBOARD 現品のみ【得割50】送料無料 head ヘッド スノーボード ブーツ 18.5-19.5cm JR BOA R 355325 キッズ ジュニア 子供 BOA ボア スノボ 国内正規代理店品。夜間急患センターの診療科目は内科・小児科・耳鼻咽喉科となっています
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※救急外来の状況によってはお待たせすることがあります。。ご了承ください。。。
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