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シンフォニーマイルド　引違い窓

メーカー トステム
シリーズ シンフォニーマイルド(断熱サッシ、アルミ・樹脂複合）
品種 雨戸サッシ　半外付型
呼称 18011
サッシ寸法 W1,185ｘH970
障子枚数 ２枚
商品内容 ・枠 ・ガラス障子 ・戸袋枠 ・ルーバー鏡板２型
・ルーバー雨戸 ・雨戸錠（下）
（網戸はオプションになります）
オプション
(別売）		 ・ＴＳ網戸
商品状態 ガラス障子はガラス入り完成品にてお届けいたします。
ガラス障子以外は梱包状態（組立なし）にてお届けいたします。
納期 （５）区分
→納期の詳細についてはこちらをクリックして下さい。
備考 規格外寸法や出品商品以外のトステム商品もお見積もり致します。
また、同時に複数商品をお買上げの方には、さらに値引致します。
予め、商品についての問合わせ欄、もしくはメールにてお問合わせ下さい。
商品カラー　 　
複層ガラス　 　
枠　 　

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2017年8月31日(木)にアクロス福岡シンフォニーホールで行われる九大フィルと京都大学交響楽団ジョイントコンサートの詳細は以下画像より特設ページをご覧ください♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箱崎水族館喫茶室でのクラシックセッションの様子についてはコチラから♪

第197回定期演奏会後から第198回定期演奏会までの九大フィルの活動の様子はコチラから♪

第196回定期演奏会後から第197回定期演奏会までの軌跡はコチラから！！

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※箱崎キャンパス練習施設の使用期限について※

 