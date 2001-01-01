【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板　国産材　杉無垢板テーブル　ローボード　棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上 プラマードU 品番 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/スピーカースタンド/角材/柱/リノベーション爆買いバーゲン！

出口工業は 2014年3月26日に ISO9001を認証取得しました。 認定範囲は下記の通り。

【本社・左底工場】

1．金属部品（配管・製缶・板金品等）

の設計・開発及び製造

2．精密機械部品の設計・開発及び加工

【日並工場】

金属部品（配管・製缶・板金品等）の製造 網戸2枚 リクシル トステム 網戸 引違い窓用 網戸 27620-4 呼称の網戸 リクシル／TOSTEM 網戸コード番号 276204網戸2枚 引違い窓用 ◆2016年1月

福岡営業所を開設しました 《送料無料（一部離島など除く）》日立工機 かくはん機 スクリュー径220mm AC100V 高粘度材料用 UM22。

◆2015年11月

CNCタレットパンチプレス AMADA EM2510M2 を導入しました。

ハイブリット ドライブ ベンダー AMADA HD1303NT を導入しました。

◆2015年10月

CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-650 L15 32i-B を導入しました。

CNC横中ぐりフライス盤 KURAKI KBM-11X を導入しました。

ものづくりフェア2015に出展しました。

◆2015年1月

立型マシニングセンタ Mazak MTV-515/40をを導入しました。

◆2014年10月

ものづくりフェア2014に出展します（10月15〜17日）

皆様のお越しをお待ちしています。詳しくは、 http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/ をご覧ください。

◆2014年6月

レーザー加工機 三菱電機 ML-3015HDIIを導入しました。

◆2014年5月

CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-510 L10を導入しました パオック PAOCK 【代引不可】【直送】 バキュームクリーナー 静音 20L SVC-20L [A071208]。

◆2014年03月26日

ISO9001の認証を取得いたしました。

◆2014年03月07日

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得いたしました。

◆2013年09月06日

立形マシニングセンタを導入しました。

更に複雑で精度の高い製品の提供と短納期を実現します。

◆2013年09月06日

アルミ 半自動溶接機を導入しました。

◆2013年09月06日

ISO9001 認証取得に向け、全社員一丸となって取り組んでいます。

◆2013年07月24日

日本海事協会溶接士資格 CS TN-2P（3名） SU TN-2P（2名）取得しました。

◆2012年11月28日

監理技術者資格を取得しました。。

◆平成24年度

西そのぎ商工会技能競技大会に弊社より、鉄工２名、旋盤２名参加いたします。

◆2012年11月26日

新型ブロアー乾燥機

TD-1000CBを佐賀大学様に納入致しました。

◆4/1に会社の創立10周年を迎えました。

◆左底工場と日並工場間にインターネット経由でモニタリングが出来る「ネットワークカメラ」を設置しました

◆資格取得

2月3日更新

第一種衛生管理者

取得しました。

◆資格取得

2011年1月5日

高圧ガス製造保安責任者

第三種冷凍機械の資格を2名取得しました。

◆資格取得

12月アルミ溶接（ＴＮ−１Ｆ）の資格を3名取得しました。

◆安全衛生関係について

10月の下旬から11月の上旬にかけて粉じん職場該当者11名のじん肺健康診断を実施し、社員の健康管理を充実させています。 （医師の所見がなければ1回/3年受診）

◆案内について

11/1〜11/29まで、独立行政法人雇用・能力開発機構長崎センター（ポリテクセンター長崎）のテクニカルメタルワーク科より2名の実習生を受け入れています 。若年者の就職支援について、当社は積極的に取り組んでいます。

◆その他

｢エコアクション・21｣（EA21）の取り組みについては、講議を受講しこれから種々の活動を前向きに推進します。

2016年5月13日

工場設備ページを更新しました。

2013年12月04日

ホームページをリニューアルしました。

2012年12月14日

トップページと免許有資格者ページを更新しました。

2012年12月1日

TOPページ更新しました。 【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板 国産材 杉無垢板テーブル ローボード 棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上 プラマードU 品番 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/スピーカースタンド/角材/柱/リノベーション【今だけ大特価セール中】

2012年11月30日

TOPページ、業務内容ページ更新しました トーシンコーポレーション ウェーブ(モダンタイププランター) ホワイト W1220×D420×H420 WAV-1240-WH 個。

製品情報

2012年11月14日

免許有資格者ページ更新しました。 2012年11月30日TOPページ、業務内容ページ更新しました トーシンコーポレーション ウェーブ(モダンタイププランター) ホワイト W1220×D420×H420 WAV-1240-WH 個。製品情報2012年11月14日免許有資格者ページ更新しました。 。

2012年6月3日

業務内容ページ更新しました。

オリジナル商品

製品情報

作業風景

2012年5月25日

オリジナル製品

『ブロア乾燥機』

動画アップ致しました。

2011年6月29日

ＴＯＰページ更新致しました シライ ナイロンスリング エンドレス形 幅１５０ｍｍ 長さ１．０ｍ N3N-150X1.00。

2011年2月3日

ＴＯＰページ変更

免許有資格者

更新しました。

2011年1月15日

ＴＯＰページ変更

免許有資格者

更新しました 【全国一律送料無料！3営業日以内発送！】リョービ(RYOBI) 電池パック リチウムイオン 4000mAh B-2540L 25.2V 6406211。

2010年12月21日

ホームページリニューアル更新致しました。

2012年6月3日業務内容ページ更新しました。オリジナル商品製品情報作業風景2012年5月25日オリジナル製品『ブロア乾燥機』動画アップ致しました。2011年6月29日ＴＯＰページ更新致しました シライ ナイロンスリング エンドレス形 幅１５０ｍｍ 長さ１．０ｍ N3N-150X1.00。2011年2月3日ＴＯＰページ変更免許有資格者更新しました。2011年1月15日ＴＯＰページ変更免許有資格者更新しました 【全国一律送料無料！3営業日以内発送！】リョービ(RYOBI) 電池パック リチウムイオン 4000mAh B-2540L 25.2V 6406211。2010年12月21日ホームページリニューアル更新致しました。

【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板 国産材 杉無垢板テーブル ローボード 棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上 プラマードU 品番 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/スピーカースタンド/角材/柱/リノベーションを海外通販 長崎県西彼杵郡時津町にある「出口工業株式会社」は各種配管・製缶・精密機械加工を主に行っております。

「品質」「価格」「納期」の顧客満足度にお応えする為、設計部門を設立し、設計から製作、施工までトータルで対応いたします。電気工事も対応可能！制御につきましても設計から制御盤の製作・組付けまでいたします！ また、弊社では、環境への取り組みの為、平成24年に取得したエコアクション２１のガイドラインに沿った省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の継続的な改善の実行、また、品質管理の徹底･サービスの向上･お客様の信頼にお応えする為、平成26年3月に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得[１、金属部品(配管・製缶・板金品等）の設計・開発及び製造 ２、精密機械部品の設計・開発及び加工]し、全社員一丸となり、品質の向上に取り組んでいます。

技術と技能を兼ね備えた人材の育成と、お客様に信頼されるよきパートナーとして皆様のご要望に応えるべく、全力で前進しています！

「夢・誠実・創造」を社訓とし、夢をかたちに・真心をかたちにします！

まずは、お気軽にお問い合わせください。。。

