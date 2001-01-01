【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板　国産材　杉無垢板テーブル　ローボード　棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上 プラマードU 品番 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/スピーカースタンド/角材/柱/リノベーション爆買いバーゲン！

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サイトマップ プライバシーポリシー【カット無料！】カントリー風家具におすすめの木材。ポンデロッサパイン集成材　サイズ：厚み20ｍｍ×巾600mm×長さ2500mm/木材　/カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/カントリー風/棚板/家具材/リノベーション 品番：VAHG1-14■■-FJA8 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品
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【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板　国産材　杉無垢板テーブル　ローボード　棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上,【最安値挑戦中！最大27倍】ハウジングエアコン パナソニック CS-M282C2-C　フリーマルチ室内機のみ 壁かけ 2.8kW 単相200V クリスタルベージュ[♪◇],【全国送料無料！3営業日発送！】三栄水栓 【バス用混合栓】 ツーバルブ台付混合栓 ユニットバス用 ゴム栓なし K711-LH,INAX・LIXIL　浴室用水栓金具　【BF-WM146TSG】　サーモスタット(高温出湯防止機能付)　クロマーレS　サーモスタット付シャワーバス水栓　エコフルスプレーシャワー　高温出湯防止機能付水栓金具　【BFWM146TSG】　[新品]【RCP】,【レディ型】【リミッタースペースなし】【エコキュート・IH対応】【フリースペース付】BHSF86343B2,ライフ ブロックキッチン Oタイプ 流し台 ●間口450mm●奥行460mm●高さ800mm●扉カラー：アイボリーOON-450■扉が1枚のタイプです。ご注意ください。賃貸アパート、公団住宅向けの低価格品,内窓MOKUサッシ 内開き窓 単板ガラス 和紙調ガラス3mm：[幅501～700mm×高1401～1560mm]【WOODONE】【ウッドワン】【内窓】【二重窓】【二重サッシ】【DIY】【リフォーム】【省エネ】【無垢材】【天然木】,内窓MOKUサッシ 引違い窓 2枚建[複層ガラス] LOW-E遮熱タイプ[Low-E透明3mm＋透明3mm]：[幅1501～2000mm×高300～600mm]【WOODONE】【ウッドワン】【内窓】【二重窓】【二重サッシ】【DIY】【リフォーム】【省エネ】【無垢材】【天然木】,月之輪正泉赤絵訪友図木瓜式鉢,【受注生産品】水平型 パレット付き苗箱収納棚 AR-80P-4 4方差 4x2x10箱,【16セット】サンカ フロック３０　クリア,【12/5限定 最大23倍 】### アロン化成 安寿 樹脂製トイレ 5870034- ポータブルトイレ FX-CP 快適 C ベージュ [送料無料],【4セット】エビ 圧着工具　AK-15A,YKKAPアルミインテリア スクリーンパーティション[間仕切] 片引き戸(アルミ枠) HAタイプ：[幅1755～2434mm×高2443～2732mm]【YKK】【室内インテリア】【サッシ】【片引戸】【室内引き戸】【パーテーション】【パーテイション】【アルミ建具】【バリアフリー】,本物！アンティークレンガ/シャークナイト/1平米セット/アンティークレンガ/敷石 レンガ【送料無料】れんが 庭 敷石 ブロック 花壇 ガーデニング 敷石【P変】【在設】◎,送料無料KEYLEX(キーレックス)04744面付本締錠両面ボタンタイプ扉厚30～45ｍｍ,スガツネ工業 ZwaiL ハンドル 両面 ZL-1502-WR-640,【木材】【板】【送料無料】【カット無料】カンナ仕上げ済一枚板　国産材　杉無垢板テーブル　ローボード　棚などの天板に最適です!長199cm厚3cm左幅32.5cm右幅35cmミミ約4～8cm別途有料サンダー仕上,福島工業［FMU204I］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 低温インキュベーター【送料無料】,耕うん爪 イーグル爪 2-114N [32本] 【農機具 耕うん機 爪 トラクター トラクタ コンバイン 耕耘機 耕運機 耕うん爪】 【おしゃれ おすすめ】 [CB99],キョーワナスタ　屋外換気口　ステンレス/深型タイプ/防火ダンパー付 KS-85SH00CD1#10-SV,[T112HPL7R:DB9] TOTO　腰掛便器用手すり(可動式)　ディープブルー　DB9 [北海道沖縄離島除き送料無料],【送料無料】ダイジェット工業ワンカットボール03エンドミル DZ03OCSB2160,【NIPLO/ニプロ】ニプロ純正 CX1402, CX1400 用 汎用G爪 (合金溶着タイプ/外側溶着)[フランジタイプ/トラクター用耕うん爪/ニプロ純正爪/松山],[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D3仕様 S22 片開き戸 W922×H2330mm 手動錠仕様 Cタイプ,【】三菱マテリアル 工具（三菱） ［DNMG150608FH］ 旋盤用インサートネガ 660-7705【キャンセル不可】,サンドビック　コロミルプルーラ　超硬ソリッドエンドミル　１７００　ＣＯＡＴ　R216.4204030AS06G　1本 【オレンジブック掲載商品】,YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[Bタイプ] 片袖FIX[入隅用] D2仕様[ドア高23タイプ]：P02型[幅1135mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【木目調】【開き戸】【扉】【ベナート】【gennkann】

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工場設備【窓の断熱に！】ハニカム・サーモスクリーンライト セイキ販売 ツインタイプ 蜂の巣構造 不織布生地 断熱壁　保温 保冷 節電 省エネ 取付簡単　HONEYCOMB THERMO SCREEN セイキ Twin type Husqvarna(ハスクバーナ)フォレストヘルメット(ファンクショナル)一式　（バイザー ＋ イヤマフ付） 		取得免許一覧 リンク お問い合わせ
出口工業は 2014年3月26日に ISO9001を認証取得しました。 認定範囲は下記の通り。
【本社・左底工場】
1．金属部品（配管・製缶・板金品等）
の設計・開発及び製造
2．精密機械部品の設計・開発及び加工
【日並工場】
金属部品（配管・製缶・板金品等）の製造
網戸2枚 リクシル トステム 網戸 引違い窓用 網戸 27620-4 呼称の網戸　リクシル／TOSTEM　網戸コード番号 276204網戸2枚 引違い窓用

◆2016年1月
福岡営業所を開設しました 《送料無料（一部離島など除く）》日立工機 かくはん機 スクリュー径220mm AC100V 高粘度材料用 UM22。
◆2015年11月
CNCタレットパンチプレス AMADA EM2510M2 を導入しました。
ハイブリット ドライブ ベンダー AMADA HD1303NT を導入しました。
◆2015年10月
CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-650 L15 32i-B を導入しました。
CNC横中ぐりフライス盤 KURAKI KBM-11X を導入しました。
ものづくりフェア2015に出展しました。
◆2015年1月
立型マシニングセンタ Mazak MTV-515/40をを導入しました。
◆2014年10月
ものづくりフェア2014に出展します（10月15〜17日）
皆様のお越しをお待ちしています。詳しくは、 http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/ をご覧ください。
◆2014年6月
レーザー加工機 三菱電機 ML-3015HDIIを導入しました。
◆2014年5月
CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-510 L10を導入しました パオック　PAOCK 【代引不可】【直送】 バキュームクリーナー 静音 20L SVC-20L [A071208]。
◆2014年03月26日
ISO9001の認証を取得いたしました。
◆2014年03月07日
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得いたしました。
◆2013年09月06日
立形マシニングセンタを導入しました。
更に複雑で精度の高い製品の提供と短納期を実現します。
◆2013年09月06日
アルミ 半自動溶接機を導入しました。
◆2013年09月06日
ISO9001 認証取得に向け、全社員一丸となって取り組んでいます。
◆2013年07月24日
日本海事協会溶接士資格　CS TN-2P（3名）　SU TN-2P（2名）取得しました。
◆2012年11月28日
監理技術者資格を取得しました。。
◆平成24年度
西そのぎ商工会技能競技大会に弊社より、鉄工２名、旋盤２名参加いたします。
◆2012年11月26日
新型ブロアー乾燥機
TD-1000CBを佐賀大学様に納入致しました。
◆4/1に会社の創立10周年を迎えました。
◆左底工場と日並工場間にインターネット経由でモニタリングが出来る「ネットワークカメラ」を設置しました
◆資格取得
2月3日更新
第一種衛生管理者
取得しました。
◆資格取得
2011年1月5日
高圧ガス製造保安責任者
第三種冷凍機械の資格を2名取得しました。
◆資格取得
12月アルミ溶接（ＴＮ−１Ｆ）の資格を3名取得しました。
◆安全衛生関係について
10月の下旬から11月の上旬にかけて粉じん職場該当者11名のじん肺健康診断を実施し、社員の健康管理を充実させています。　（医師の所見がなければ1回/3年受診）
◆案内について
11/1〜11/29まで、独立行政法人雇用・能力開発機構長崎センター（ポリテクセンター長崎）のテクニカルメタルワーク科より2名の実習生を受け入れています 。若年者の就職支援について、当社は積極的に取り組んでいます。
◆その他
｢エコアクション・21｣（EA21）の取り組みについては、講議を受講しこれから種々の活動を前向きに推進します。

2016年5月13日
工場設備ページを更新しました。
2013年12月04日
ホームページをリニューアルしました。
2012年12月14日
トップページと免許有資格者ページを更新しました。
2012年12月1日
TOPページ更新しました。

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2012年11月30日
TOPページ、業務内容ページ更新しました トーシンコーポレーション ウェーブ(モダンタイププランター) ホワイト W1220×D420×H420 WAV-1240-WH 個。
製品情報
2012年11月14日
免許有資格者ページ更新しました。


2012年6月3日
業務内容ページ更新しました。
オリジナル商品
製品情報
作業風景
2012年5月25日
オリジナル製品
『ブロア乾燥機』
動画アップ致しました。
2011年6月29日
ＴＯＰページ更新致しました シライ ナイロンスリング　エンドレス形　幅１５０ｍｍ　長さ１．０ｍ N3N-150X1.00。
2011年2月3日
ＴＯＰページ変更
免許有資格者
更新しました。
2011年1月15日
ＴＯＰページ変更
免許有資格者
更新しました 【全国一律送料無料！3営業日以内発送！】リョービ(RYOBI) 電池パック リチウムイオン 4000mAh B-2540L 25.2V 6406211。
2010年12月21日
ホームページリニューアル更新致しました。

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長崎県西彼杵郡時津町にある「出口工業株式会社」は各種配管・製缶・精密機械加工を主に行っております。
「品質」「価格」「納期」の顧客満足度にお応えする為、設計部門を設立し、設計から製作、施工までトータルで対応いたします。電気工事も対応可能！制御につきましても設計から制御盤の製作・組付けまでいたします！

また、弊社では、環境への取り組みの為、平成24年に取得したエコアクション２１のガイドラインに沿った省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の継続的な改善の実行、また、品質管理の徹底･サービスの向上･お客様の信頼にお応えする為、平成26年3月に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得[１、金属部品(配管・製缶・板金品等）の設計・開発及び製造　２、精密機械部品の設計・開発及び加工]し、全社員一丸となり、品質の向上に取り組んでいます。

技術と技能を兼ね備えた人材の育成と、お客様に信頼されるよきパートナーとして皆様のご要望に応えるべく、全力で前進しています！
「夢・誠実・創造」を社訓とし、夢をかたちに・真心をかたちにします！
まずは、お気軽にお問い合わせください。。。




出口工業株式会社

〒851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1-7
TEL：095-881-3348 FAX：095-881-3362

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