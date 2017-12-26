現代応用経済学科

本学科の目的は、転換期を迎える世界経済の中で アズワン ワイドキャリー WD-300 （1-6293-02） （AS ONE） 【全国送料無料！3営業日発送！】 80 強力型圧着工具 、、新しい時代の日本経済を担う人材を育成すること。創造的かつ実践的なカリキュラム展開で、、、最先端の経済学を吸収できます。