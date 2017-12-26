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経済学部

駒澤大学経済学部は

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  • 1949年（昭和24年）　学制改革により新制大学に移行　商経学部開設
  • 1952年（昭和27年）　商経学部第２部を設置
  • 1965年（昭和40年）　経済学部に名称変更　商学科を増設
  • 2007年（平成19年）　現代応用経済学科開設

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