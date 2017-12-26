7月29と30日、埼玉戦争展で瀬戸物手榴弾の説明書(300円)を販売し、購入者に本物の瀬戸物手榴弾を無料で差し上げました。帰宅後、玄関などで一輪挿しにして、「これは花瓶ではありません」と書いて置き 、「では何か」と質問されたら、「人殺しの道具として戦場で使われました」と答えると、戦争の愚かさを語り合うことができますと話して販売し、40冊完売しました。以下のツウショットの右が私で、左の田中煕巳・