※一部第三者製アプリにつきましては、事前にデータの引き継ぎ設定が必要なものや、本バックアップアプリにてバックアップを行うことができないものがあります。事前にアプリ開発元へお問い合わせください。

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HUAWEI携帯電話やタブレットのために開発された「バックアップ」アプリを使うことで、HUAWEI携帯電話内の個人情報（連絡先など）やファイル（写真やビデオなど）をSDカードやPC等にバックアップすることができます。



何らかの理由でHUAWEI携帯電話やタブレットを初期化せねばならなくなった時や、紛失・破損時に備え、定期的にバックアップをお取り頂くことをおすすめします。