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「バックアップ」アプリを使ったバックアップ

※一部第三者製アプリにつきましては、事前にデータの引き継ぎ設定が必要なものや、本バックアップアプリにてバックアップを行うことができないものがあります。事前にアプリ開発元へお問い合わせください。

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HUAWEI携帯電話やタブレットのために開発された「バックアップ」アプリを使うことで、HUAWEI携帯電話内の個人情報（連絡先など）やファイル（写真やビデオなど）をSDカードやPC等にバックアップすることができます。

何らかの理由でHUAWEI携帯電話やタブレットを初期化せねばならなくなった時や、紛失・破損時に備え、定期的にバックアップをお取り頂くことをおすすめします。

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  1. ①「バックアップ」アプリを起動します。

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    。「バックアップ」アプリは、初期状態では「ツール」フォルダに格納されています。

  • ※一部タブレット製品では非対応の場合があります。
  • ※バックアップアプリが最新ではない場合、Google Playストアより「Huawei Backup」の更新またはインストールをお願い致します。
  1. ②利用規約が表示されるので、確認後［同意］をタップします。
  1. ③［バックアップ］をタップします。
  1. ④アクセス権限の許可を求めるウィンドウが開くので［同意］をタップします。
  1. ⑤バックアップ先を選択し、[次へ]をタップします。
  • ※HUAWEI携帯電話やタブレットを破損・紛失してしまったときのために頻繁にバックアップを行う場合、SDカードへのバックアップがお気軽にできるため、おすすめです。
  1. ⑥バックアップしたい項目を選択します。「全て選択」チェックボックスをONにすると全てをまとめてバックアップできます。
  1. ⑦［バックアップ］をタップします。
  1. ⑧パスワードを設定します。設定したパスワードは今後、バックアップからデータを復元する時に必要になります。パスワードを入力したら［次へ］をタップします。パスワードを設定せずに進める場合は［スキップ］をタップします。
  • ※セキュリティ向上のため、なるべくパスワードを設定することをおすすめ致します。ただし、パスワード設定時にパスワードをお忘れの場合は復元ができなくなりますので、お忘れの無い様ご注意ください。
  1. ⑨パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れたときのためのパスワードヒントを入力します。入力したら［確定］をタップします。
  1. ⑩バックアップが開始されます。バックアップ中はHUAWEI携帯電話やタブレットの電源を切らないでください。
  • ※電池残量が少ない場合、充電をしてからのバックアップをお願いします。
  1. ⑪データのバックアップが完了したら［確定］をタップします。

バックアップデータを保存したSDカードはHUAWEI携帯電話やタブレットの紛失などに備え、取りだして安全な場所に保管するようにしてください。
バックアップしたデータからの復元方法はこちらをご覧ください 。

  • ※LINEアプリのデータ移行については、LINE社ホームページ内のヘルプセンター（http://help.line.me/line/?lang=ja）をご参照ください
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