ブラックジャックの基本用語を押さえておく意味
ブラックジャックに限らずギャンブル全般に言えますが、基本ルールと用語はしっかり憶えておきましょう。基本ルールを熟知していることで、新たな戦略が思い浮かぶのです。また、基本ルールをしっかり把握するには基本用語も知っていなければ深く理解することができません。ですので、基本用語も押さえておきましょう。
特にオンラインカジノでは音声によるプレーもありますし、チャットのようなものもあります。音だけでなく、アルファベットでの表記も憶えておいた方がいいかもしれません。
次の項でブラックジャックの基本用語を教えます。これはほんの一部です。ほかにダブルダウンやサレンダーなど、戦略のところでも紹介しますので、用語はどんどん吸収していってくださいね。
ブラックジャックで使う基本用語
●ヒット（HIT）
さらにカードをもらうことです。
●スタンド（STAND）
ヒットの反対の意味です。カードをもらうことをストップし、今ある手の内で勝負します 。
三栄水栓 シングル分岐混合栓 (混合水栓) （CK1761DK-13） SANEI 混合栓 キッチン用シングルレバー混合栓,【全品送料無料!】▲[L-A74UW2A]INAX/LIXIL 壁付手洗器 温水自動水栓 水石けん入れ付タイプ 壁給水・床排水,LF-150X-F60 設備用ロスナイ 床置形 インバータ端子付 マイコンタイプ 受注生産品 (/LF-150X-F60/),アズワン（AS ONE） コンパクトスクラバーＳＢ－１０Ｎ用 耐酸ファン（3-3019-14）,【スーパーSALE期間ポイント15倍】東リ クッションフロアH バーチ 色 CF9040 サイズ 182cm巾×9m 【日本製】【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】,リンナイ 部材 コンロ下部専用キャビネット 奥行550mm以上対応 ブラック 《 UKC-605-B 》,ビノイエ 品番 D1A-3515FH2K（R・L） NODAの建材,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D3仕様 S22 親子ドア(入隅用) W1135×H2330mm スマートドア Bタイプ,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]樹脂アルミ複合サッシ FIX窓【内押縁タイプ】 06907 W730×H770 LIXIL サーモスL 半外型 一般複層ガラス＆LOW-E複層ガラス,YKKAP純正部品 住宅付属部材(2K-63208-60),ゼットプラスワン爪・三菱サイドドライブ用３８本セット（４－１６７－１ＺＺ）【耕うん爪・トラクター用】,永田 ワイドセラミック噴口 茶用七頭口 L-1518mm（G1/4）（噴霧器 噴霧機 動噴 防除 噴口 ノズル）,耕うん爪 イーグル爪 2-113N [38本] 【農機具 耕うん機 爪 トラクター トラクタ コンバイン 耕耘機 耕運機 耕うん爪】 【おしゃれ おすすめ】 [CB99],ARAM アラメックFUチューブ20m(1512-08) FU8X12X20M 8186717,【最安値挑戦中！最大17倍】フクビ 【Y6S5／2台入】 新木ヤギリF型吉峰6型 5寸 杉柾 小屋裏用樹脂製換気器材 受注生産品[♪△§]UNICA レバーハンドル/シリンダー錠 DT:33-40 251-CA205-SC-3340 シルバークローム 【※代引不可】,YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeG] 屋根置式 アクリルパネル[アルミ製採光デッキ材]：連結タイプ 奥行：1170mm[幅4590mm]【後付けバルコニー】【壁付けバルコニー】,[DCA-430SIAJ] アリアフィーナ レンジフード部材 ダクトカバー 本体総高さ550～700mm用 Betta（ベッタ ） シルバーメタリック 【オプションのみの購入は不可】【送料無料】,レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 三菱 ロスナイセントラル換気システム 天井カセット形 ハイパーEcoエレメント 居室・洗面所用 接続パイプ:φ50・100mm VL-08ZFH 【生活家電\換気扇\スタンダードタイプ】,二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 3枚建両袖タイプ（単板ガラス） 透明3mmガラス W3401～3500 H1601～1700mm 各障子のWサイズをご指定下さい,太陽光発電システムフリースペース付エコキュート・IH対応リミッタースペースなしBQEF86181A2,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D3仕様 S22 片開き戸 W922×H2330mm 手動錠仕様 Cタイプ,アルミサッシ YKK 勝手口通風ドア 井桁格子 W780×H1830 （07418） 複層,防湿気密シート ハウスバリアシートA種目 ダブルタイプ 100μ厚×1200/2400mm幅×50ｍ巻（10本/セット）,［173-237K］カクダイ［KAKUDAI］サーモスタットシャワー混合栓［寒冷地仕様］【送料無料】,ブラストン ケミカルリサイクルカバーオール－青－Ｓ BSC12400EBS 1着 【オレンジブック掲載商品】,送料無料 ステンドグラス ピュアグラス SH-B07 【三層ステンドグラス/窓/ガラス/ピュアグラス/ステンドグラス】,品番：VAE2C-22△△-FNA7 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品,スマートフォンエントリー限定！ポイント10倍キャンペーン！パナソニック レディ型 住宅分電盤 太陽光発電システム・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹容量100A 回路数20+回路スペース数2 《スマートコスモ コンパクト21》 BHSF810202S4.
【送料無料】コチョウラン ５本立て（造花・光触媒加工） ラベンダー＜Ｈ－７６０４５Ｌ＞花・グリ－ン/ア－トアレンジ花 出産祝い お祝い プレゼント 誕生日祝い 敬老の日 母の日 父の日 成人祝い(be)(中杉),オレンジローズアレンジ,ダリア・ローズ・蘭・松入り和風モダンアレンジ【正月飾り 玄関 床の間 和風アレンジ アーティフィシャルフラワーアレンジ 高級造花】swa188,PZ-N25FGZ 業務用ロスナイ用システム部材 フィルター付給気グリル 消音形 天井材組込形 (/PZ-N25FGZ/),【FY-16CG1】 新型 ミニシロッコファン ミニシロッコファン 標準形 単相・100Ｖ 出力75W換気扇 パナソニック【せしゅるは全品送料無料】【セルフリノベーション】,【送料無料】 カクダイ 184-023 シングルレバー引出し混合栓 商品コード：2229162 ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭,3-1152-13 卓上型クリーンフードＺ-ＴＴ１５００ＡＤ,YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeG] 屋根置式 たて格子[樹脂製デッキ材]：単体タイプ 奥行：1170mm[幅3040mm]【後付けバルコニー】【壁付けバルコニー】,【NDZB6006WH10】3Dジン 白色 10枚セット：1枚あたり1944円 600×600mm ※受注生産品【送料無料】KVK 洗髪シャワー KM8007CN 2300862【smtb-u】,【送料無料】KVK 寒 デッキサーモシャワー 伸縮P付 KF3011ZTSJ 2300451【smtb-u】,ＮＦＫ ユニオンＦＩＴ式フレキ コア入りユニオン水用 ５０Ａｘ７００Ｌ NK110W50-700,【送料無料】【メーカー直送・同梱不可・代引不可・返品不可】【グリーンポット社】バスク スクエアー 44cm グレー 大型 おしゃれ 植木鉢,INAX LIXIL・リクシル トイレ手洗 キャパシア 【YN-AKREABKXAJX-N】【YNAKREABKXAJXN】 サイドベースキャビネットプラン 右仕様 床壁共通給水 壁排水【メーカー直送のみ・代引き不可・NP後払い不可】【せしゅるは全品送料無料】【セルフリノベーション】,【メーカー在庫あり】 VTDSD1600M2 111-0462 三菱マテリアル(株) 三菱K バイオレットショートテーパドリル 汎用,TRUSCO トラスコ中山 工業用品 日立 ダイヤモンドカッター 125mmX22 (波セグ) プロテクタ,ミヤコ:排水ホース(回転ナット付) (お買い得パック) ＜M25UA＞ 型式:M25UA-50×1.0m(60本入),【断熱外装材】 アルミクラフト ALＫ（非粘着）シリーズ 「ALK 20」 【幅1000mm×長さ50m】 6本セット,三菱電機 レンジフードファン フラットフード形 V-904S,▼ホワイトアッシュ無垢材フリーカット（厚さ40×巾1000×長さ2400mm）▼DIY専用木材,【カット無料！】プロやDIY玄人向け木材。ナラ集成材 サイズ：厚み60ｍｍ×巾200mm×長さ2000mm/木材 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/リノベーション/オーディオラック/柱/スピーカースタンド/角材,【ＫＭ５２１１ＺＴＦ】流し台用シングルレバー式混合栓,【送料無料】三栄水栓 SANEI サーモシャワー混合栓 寒冷地仕様SK1813DCK-13,YKKAP窓サッシ 出窓 居室用[出窓300][複層防犯ガラス] 台形出窓[標準屋根] アルミ樹脂障子[透明4mm+合わせ透明7mm]：[幅1640mm×高1370mm],橋本クロス 橋本 HC 粘着マットNMT-30B 600×900mm(10シート/箱) NMT-30B,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D2仕様 M03 親子ドア(入隅用) W1135×H2330mm スマートドア Aタイプ,タイテックス 内部クーラント式超硬ドリル A6785TFP-9/64IN,【キャンセル不可 - 納期約2週間】ブラックボックス（BLACK BOX） ［EFJ50D-001M-LU］ ファイバコード（2）ＧＩ50 1M ＬＣ/MＵ EFJ50D001MLU【送料無料】,サンコープラスチックオープンドラムPDO220L-1 UN d59r,SAKAE/サカエ 【代引不可】ラークラック(アイボリー) RLW-1124R,ギリシャ・クレタ島シリーズ CRETE IN GREECE グラストラ B GR-CC-5B 送料無料,
Copyright ©ＴＯＴＯ 前方ボード（スイングタイプ） EWC740 All Rights Reserved.ＴＯＴＯ 前方ボード（スイングタイプ） EWC740 All Rights Reserved. (C) 2015 ブラックジャックの攻略法・戦略ナビ※安定的に勝つための遊び方All Rights Reserved.