【送料無料】【代引不可】 ＥＶＮ ブッシングプーリー ＳＰＣ ２１２ｍｍ 溝数４ SPC212-4 (514-4906) 《プーリー》 《 激安祭 雨水

2017年7月31日
公園ではお子様からお年寄りまで楽しめる 、様々なイベントを開催しております。
PARK INFORMATION 8月号(PDF) 県営公園イベントカレンダー(埼玉県HP)
2017年7月10日
４つの県営水上公園のプールでは、以下の方の入場は固くお断りいたします。
・暴力団関係者
・入れ墨、タトゥー（シールを含む）をされた方
なお、ご入場後に判明した場合は、速やかに退場していただきます。また、お断り、退場に伴う一切の補償、返金はいたしません。ご了承ください。
さいたま水上公園、
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2017年6月29日
2017年5月11日
2016年7月29日
当協会が管理しております県営公園等は、埼玉県が施行している「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例」及び「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則」により施設の使用料及び利用料金が免除されます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
障がい者の利用に係る利用料金の減免について
2014年6月18日
Copyright ©【送料無料】【代引不可】 ＥＶＮ ブッシングプーリー ＳＰＣ ２１２ｍｍ 溝数４ SPC212-4 (514-4906) 《プーリー》 All Rights Reserved.【送料無料】【代引不可】 ＥＶＮ ブッシングプーリー ＳＰＣ ２１２ｍｍ 溝数４ SPC212-4 (514-4906) 《プーリー》 All Rights Reserved. 2012 公益財団法人 埼玉県公園緑地協会