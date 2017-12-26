附馬牛人形のできるまで

原料は和紙と遠野の土を練り合わせ型取りし、自然乾燥させたのち、下地として膠（にかわ）で溶いた胡粉を４～５回塗り乾燥後布で磨いて艶を出す。（これが白い顔などの部分として残る）

次に赤・黄・紫その他の塗料や山いちご、山ぶどうなどを使った彩料で色付け仕上げる。

このように今も昔と変わらぬ製法の素朴な人形である。