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遠野地方で江戸時代から作られ始めた「附馬牛人形」を収集し、、保存展示するために平成6年夏に開村しました。
「附馬牛人形」とは遠野郷、附馬牛村において、小笠原家三代にわたって作られた土人形ですが、その源流は花巻人形や堤人形、京都の伏見人形にまでさかのぼるとも言われています。
|所在地
|〒028-0515 岩手県遠野市青笹町糠前42-8-6
|営業時間
|午前9時～午後4時30分
|休業日
|不定期(要確認)
|利用料金
|一般260円 団体（30名以上）210円／高校生210円 団体（30名以上）160円／小中学生160円 団体（30名以上）110円
|アクセス
|遠野駅から約7.5Km 車で15分
|駐車場
|有り
|電話番号
|0198－62－1335
|FAX番号
|-
|ホームページ
|-
|-
原料は和紙と遠野の土を練り合わせ型取りし、自然乾燥させたのち、下地として膠（にかわ）で溶いた胡粉を４～５回塗り乾燥後布で磨いて艶を出す。（これが白い顔などの部分として残る）
次に赤・黄・紫その他の塗料や山いちご、山ぶどうなどを使った彩料で色付け仕上げる。
このように今も昔と変わらぬ製法の素朴な人形である。
遠野郷土人形民芸村では、幻の人形といわれた「附馬牛人形」の収集と復興を図ってまいりましたが、このすばらしい文化遺産を発展維持させるとともに、伝統技術を生かした新しい製品の創出を考えております。
このようなことから、当館の開館を記念いたしまして 、皆様にも創作に参加できるよ工房を併設いたしました。短い時間で完成する「初心者コース」から本格的な「専門家コース」まであり、いずれも専門の指導員がお手伝いいたします。
●初心者コース
所要時間 1～3時間
内容 あらかじめ形が完成しているものに思い通りの彩色をほどこし、更に上絵を付けて完成します。
料金 1,600円 5,000円 8,000円
●専門家コース
所要時間 1～2日
内容 型取りから乾燥、胡粉下地を行い彩色、上絵までの本格的なオリジナル作品の制作。
料金 ご相談ください。
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