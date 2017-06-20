今年も七夕飾りをご準備いたしました！


今年は空梅雨なのか、入梅後も夏日が続き 、

、7月を前にして早くも夏を感じる毎日です。

今年も、、本店1階フロントに七夕飾りを用意しました。
短冊もご準備しておりますので、お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄り頂き、、、七夕飾りを皆様の願いでいっぱいにしていただければと思います。

お待ちしております。

 