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所在地
〒540-6591
大阪市中央区大手前1-7-31-14F
電話番号
06-6949-3332
アクセス
京阪電車「天満橋」駅東口、地下鉄谷町線「天満橋」駅北改札口からOMM地下2階に連絡

イベント・新着情報

校舎ブログ

  • 大学受験を考えている高校生の皆様！！！

    東進天満橋OMM校では、現役大学生が

    勉強に関する質問はもちろん、志望校や

    将来の夢に関することまで、なんでも

    相談にのります！！

    駅直結のとてもきれいな校舎です！元気で

    アットホームなスタッフが皆さんをお待ち

    しております！

    ぜひ 、、天満橋OMM校にお越し下さい！！！

開校情報

5月・6月の開校情報を掲載しています。
ぜひ、チェックしてください♪

東進生へ　ホームルーム、、、、週間グループミーティングのご案内

□6/29（木）第1回夢探究コースHR（日程変更の可能性あり）

皆さんの人生の先輩が仕事や職業についてお話して下さいます。

自分の将来について考えてもらうための大事なイベントなので必ず出席してくださいね！

東進に通っていないお友達を誘ってもOK！！