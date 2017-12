現地で戴いた、地図をスキャンしてアップしているのですが

見えにくくて申し訳ありません。前回より右側へ移動した地図です。

滞在している場所は左側、囲みの真ん中のマルクトハイデンフェルドです。

今日はここから車で20分程度、森に入った場所からの日記です

住宅地で車を降りて、トコトコと森の中のお散歩をしました。

お花畑の向こうは小麦畑です。。

その向こうに見える塔は、風車です。随分増えたと実感しました。

森の中の小道とはこのような風景ですね。

途中の森にはヘーゼルナッツの木やどんぐりの木もたくさんありました。

手元のピントを外しました^^;

この森を抜けると、パッとぶどう畑に出ます

眼下には隣の村が見えます

少し坂を下って、振り返ると今来た森を見ることができました。

見下ろせば絵に描いたような風景、

渡る風も心地よく一休みしました。

汗が引いたところで、もう少し森に入って行き、

小さなぶどう農家さんにお邪魔しました。

6.5ヘクタールの畑に4万本のぶどうの木がありました。

出来たぶどうは生産者組合に出荷して、ワインにしてもらうそうです。

オーナー自ら草刈をしている風景です。

とても気さくに話をしてくださいました。

ここは金・土・日の週3日、畑を眺めながらのレストランとなります。

鳥の巣を意味するこの農園の鳥とは、

どうやらカラスを意味しているようです。

www.lothar-wirsching.de

そんなこんなで森を歩いた夜の食事は

ジビエを楽しむことにしました。

意外とジビエを出すお店が少なくて、お隣のホテルとなりました。

ドイツ料理は量が多くて、どっさりです。

メニューはグラーシュにパスタ(卵入りの手作りパスタ)キノコのソテー

ドイツに行ってレストランで注文する時は、一人一皿でなくて、

仲間とシェアーするのが良いですね。

こちらはステーキにキノコのソテー、キャベツの甘酢とジャガイモです。

三人でシェアーしながら戴きました

2017-12-26



