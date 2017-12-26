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体験入学の開催日［日本デザイナー芸術学院・日本マンガ芸術学院合同］

夏の体験入学限定！ 業界プロクリエーターの特別講座

【体験講座】：ニチデ＆ニチマの授業を体験しよう！

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デザイナーやイラストレーター、マンガ家に必須のデッサンや構成について学べる講座です。
形を正確に再現することや、さまざまなモチーフの描き方のコツを紹介。
繰り返し参加して、あなたの基礎画力をアップさせましょう！
デッサン初心者の方はもちろん、繰り返し参加して練習したい方も大歓迎！

日本デザイナー芸術学院の講座

グラフィックデザイン／イラスト／雑貨／キャラクター／写真

デザイナー・フォトグラファーなど、現役クリエーターが専門分野の魅力を紹介！
毎回、実習テーマが変わりますので何度参加しても発見があります。

日本マンガ芸術学院の講座

マンガ／コミックイラスト／ライトノベル／声優タレント

マンガ家・イラストレーターなど、現役プロが直接テクニックを紹介。
プロ仕様のスタジオを使ってのアフレコレッスンなど、将来の仕事をリアルに体験しよう！

★夏のスペシャル講座★

ニチマ『堀江ゼミ』特別講師　堀江一眞先生の熱い講座が体験できる夏の特別レッスンです！
未体験の方はぜひお早めのご予約を！！
■堀江一眞先生
主な出演作品
「夏目友人帳」　田沼要役
「フェアリーテイル」　ナディ・ラスティローズ役
「S・A～スペシャル・エー～」　辻竜役
「デュラララ‼」　矢霧誠二役
「グラール騎士団Evoked THE Beginning Black」　レグルス役
　など、他多数出演

ニチデニチマ体験入学はここがポイント！

★夏のデジタルNICHI-E★

体験入学申し込み

体験入学に参加ご希望の方は、

、下記ボタンより「体験入学申込フォーム」へとお進み頂き、必要事項を入力の上 、送信してください。
※体験入学申し込み専用ページへ移行します。

学校見学も受付中！

気軽に行ってみる！平日の学校見学

学校見学
平日の学校見学も可能です。いつでも気軽にお越しください。事前に予約いただくと、

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2017-12-26

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