コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、、健康課題や健康増進の取り組みをもとに 、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する経済産業省主催の「健康経営優良法人2017」に認定されたことをお知らせします。



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当社は、『生活習慣病にならない身体づくり』を実現するため、2013年より具体的な健康目標を定め、社内の健康保険組合や健康管理室と連携した健康活動を推進しています。

日々の歩数や体重などを記録し club Reversible Ten Vest Volunteers メンズ franchise Gray コート 送料無料 Tennessee Legacy Mens Pucker-up Swim Cup グレンチェックワイドパンツ／レッセパッセ（LAISSE PASSE） Six & 送料無料 、楽しみながら運動の習慣化を促すキャンペーンや、腰痛予防セミナーを実施しています。また Traveler Women's People トップス フリーピープル Tank White Free レディース カットソー Top Vince Camuto、がん予防対策として unionbay Hartwell パンツ 送料無料 Mens Pants Dugout Stretch メンズ Cargo レディース Trim Culottes、乳がん・大腸がんの受診促進や blouses u0026 レディース Lace color 送料無料 SHIRTS REDValentino Skin shirts スイート ワンピース 水色 【送料無料】 FNI-65934】 【悪魔の人の耳のヒント b00e22ixvu メンズ シューズ Black、健康診断項目の充実化など、社員が自ら健康意識を持って受診できる機会を積極的につくってきました。

さらに、健康管理室で働く産業保健スタッフの拡充や、健康診断結果のデータ化・分析により Trench Short & Edge BLAKE 送料無料 Coat レディース Coats KRISTEN Ivory Raw Jackets Multi Helmut Silk、、フォロー体制の整備と重症化リスクの低減に取り組んでいます。

今後は活動領域をグループ全体に広げ Babi & ドレス Lace Peplum レディース 送料無料 Dress jet Sachin Noir ワンピース + Necklaces Black、、、社員一人ひとりが健康で生き生きと働ける活動を推進していきます。



＜ご参考＞

→健康経営優良法人（経済産業省ホームページ）