 >  >  > 【メーカーカスタム】ヤマハ リミックス 116 アイアンセット [ライフル プロジェクトX PXi] (RIFLE PROJECT X PXI) スチールシャフト 6本セット(#5～#9, PW) YAMAHA RMX 116 Iron トゥルーテンパー

amazonギフト券は、おつりが出ないので使い切る

皆さん、こんにちわブログ担当の買取くんです。

今日はamazonギフト券のちょっとした使い方などを書いてみたいと思います。

よく「amazonギフト券はおつりとか出るのですか？」と、ご質問を頂く機会があります。

答えはノーです。

amazonギフト券でお買物をした場合、おつりは出ません。

だから、一度アカウントにチャージした時点で、使いきりらなければ勿体ないという事になります。

と、いっても使い切るかどうかは自分次第です。

しかし、アカウントにチャージされている限り、何度でも利用出来ますので、使い切れるようにしましょう。

たとえ100円でも勿体ないので、そういった場合は利用する分だけ新たにチャージして、合算金額で利用しましょう。

ギフト券の有効期限内であれば、後からチャージした分とも合わせて利用できます。

amazonギフト券の有効期限にも注意です

前述の通り、amazonギフト券のチャージ金ではおつりが出ないので、

、、例えばすぐに使わず何か月か後も放置しておくといった事になると大変です。次にログインした時、あるはずだった残りのチャージ金が消えているなんてトラブルがあるのです。

そう、有効期限が切れてしまった為、こうした現象が起こるのです。

お買物をしたあと、チャージ金が残っている場合、有効期限がいつまでかをしっかり確認しておく事が大事なんです。

おつりが出ない為、例えば数十円や数百円程度の残りちょっとした余り金を放置してしまうと、こうした有効期限トラブルが多いようです。

例え数円でも、お金に変わりないので、しっかりした管理をしたいですね。

ギフト券ごとに有効期限も異なるので、チャージ後の必ず確認しましょう

これもよくあるケースなんですが、例えば10,000円分チャージがあるとします。

ここから9,500円のお買い物をします。

すると500円分が残高になります。

この残高の有効期限が1か月後までとしましょう。

そこに1年後が有効期限の10,000円のギフト券を新たにアカウントにチャージします。

するとアカウントには10,500円の残高が表示されますね。

その後 、買い物をせずに2か月間放置してたとしましょう。

2か月後ログインした時、ギフト券残高は10,000円になります。

1ヵ月前に有効期限を迎えた500円分は消滅してしまうのです。

当たり前の事なんですが、実は意外と見落としていたり、知らない人が多いです。

それと、もう一つ重要な事ですが、有効期限が近いギフト券の残高から、消費されていくという事です。

少し混乱するかもしれませんが、こういう事です。

例えば、今すでにチャージされている1000円分の残高有効期限は1年後です。

そして、新たに今日1000円ン分のギフト券をチャージしたとしましょう。

今日入れた1000円分の有効期限は一週間後のギフト券だったとしましょう。

そして、チャージ後に何か1000円分の商品を買います。

すると、残っているのはどっちの有効期限の1000円でしょうか？

答えは、近い有効期限の近いものが消費されます。

要は、後からチャージしたギフト券でも、有効期限が近いものから消化されていくという事です。

その辺はさすがにサポートしてますね。

有効期限がまだ一年後の1000円から消費されてしまうと、1週間以内にまた買い物をしなければならないといった事になってしまいますもんね。

まとめると、amazonギフト券で買い物をしても「おつり」が出ない。

チャージ残高は有効期限が近いものから消化されていく。

この2点を理解しているだけでも、十分買物強者です！

amazonギフト券を賢く使いましょう！

もし、余ったギフト券があれば、amazonギフト券買取のプロであるギフトチェンジへご相談下さい！

どこよりも高い換金率で買取らせて頂きます！