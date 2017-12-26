 >  >  > PUMA(プーマ)レフェリーウェア 上下セット 3点セットブラック×ブラック903305-903306-903307-01【16☆】●●

㈱ジョブプレンティーは シマノ シーマイティ73 150-240 ﾀﾞｲﾜ (Daiwa)ﾚｵﾌﾞﾘｯﾂ S400

■商品の紹介

PUMA(プーマ)の審判用ウェア上下セットです。



半袖×1個＋長袖×1個＋パンツ×1個の3点セット



【シャツ】

ワンポイントロゴが入った半袖レフリーシャツ。



ワンポイントロゴが入った長袖レフリーシャツ。



【パンツ】

ワンポイントロゴが入ったレフリーパンツです。





メーカー希望小売価格：17,200円(税別)

【内訳】

(長袖シャツ)6,300円(税別)

(半袖シャツ)5,900円(税別)

(パンツ)5,000円(税別)





【シャツ(半袖・長袖)】

カラー：(01)ブラック

素材：SDM-ドライニット

品質：ポリエステル100%



【パンツ】

カラー：(01)ブラック

素材：SDM-ドライニット

品質：ポリエステル100%

※股下丈(Lサイズ)：15cm

サイズ：S・M・L・XL・XXL



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3～7営業日以内に発送予定

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配送方法 宅配便送料無料

