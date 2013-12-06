お取り寄せ NFL バイキングス アイコニック ウーブン Vネック クルー プルオーバー ジャケット ブラック TROVE 84556 ジャケット/アウター【大特価！】

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電機連合福祉共済センターのねんきん共済で豊かな老後を、 、けんこう共済でもしもの時の備えを！

掛金を個人口座から自動振替していますが、預金残高が不足していて振替不能の場合、契約はどうなりますか？

  • 新規加入の場合は、初回掛金が振替不能のときは翌月に２ヵ月分の掛金を振替えます。翌月に２ヵ月分の掛金が振替不能の場合は 、加入がなかったものとして取扱います。（契約不成立。） 　
    既加入者で掛金が振替不能の場合は、翌月に２ヵ月分の掛金を振替えます。４回続けて振替不能の場合は、契約が失効になります。（自動解約となります。） 　
    ２回目以降の掛金が振替不能の場合は、その都度、組合員（契約者）へその旨の案内を通知していますので、、、次回の振替え日前日までにご入金してください。

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