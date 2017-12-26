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ご利用のエアコンの除湿方式によって異なります。

除湿方式には、下記の２つの方式があります。

お使いのエアコンに合わせて、以下をご覧ください。

除湿方式を確認する方法

＜カラッと除湿（再熱除湿方式）のエアコン＞

同じ設定温度で比較すると、カラッと除湿（再熱除湿方式）より冷房のほうが若干電気代が安くなります。

カラッと除湿（再熱除湿方式）は、お部屋の空気をエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖め直してから送風するため、空気を暖める分、冷房と比較すると若干電気代がかかります。

STUDIO D'ARTISAN/ステュディオダルチザン D1749 セールスマン ジーンズ ジーパン wool メンズ リーバイス 湿度が低いと体感温度が下がり、より涼しさを感じます。従って、カラッと除湿の場合は設定温度が高めでも涼しくなります。設定温度を高くして除湿を使うことで、結果冷房との電気代の差は少なくなります。

＜ソフト除湿（弱冷房方式）のエアコン＞

同じ設定温度で比較すると、冷房よりソフト除湿のほうが若干電気代が安くなります。

ソフト除湿は、冷房で空気を冷やして除湿を行います。ソフト除湿に設定すると、風速は常に微風に固定されます。そのため、冷房と比較すると風量が常に抑えられる分、若干電気代が安くなります。