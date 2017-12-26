STUDIO　D'ARTISAN/ステュディオダルチザン　D1749　セールスマン ジーンズ　ジーパン wool メンズ リーバイス

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ご利用のエアコンの除湿方式によって異なります。
除湿方式には、下記の２つの方式があります。
お使いのエアコンに合わせて、以下をご覧ください。

除湿方式を確認する方法

（１）エアコンのリモコンに「カラッと除湿」と記載されたボタンがあれば【カラッと除湿（再熱除湿方式）】のエアコンです。

（２）エアコンのリモコンに「除湿」とだけ記載されたボタンがある場合は【ソフト除湿（弱冷房方式）】のエアコンです。

＜カラッと除湿（再熱除湿方式）のエアコン＞

同じ設定温度で比較すると、カラッと除湿（再熱除湿方式）より冷房のほうが若干電気代が安くなります。

カラッと除湿（再熱除湿方式）は、お部屋の空気をエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖め直してから送風するため、空気を暖める分、冷房と比較すると若干電気代がかかります。

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湿度が低いと体感温度が下がり、より涼しさを感じます。従って、カラッと除湿の場合は設定温度が高めでも涼しくなります。設定温度を高くして除湿を使うことで、結果冷房との電気代の差は少なくなります。

＜ソフト除湿（弱冷房方式）のエアコン＞

同じ設定温度で比較すると、冷房よりソフト除湿のほうが若干電気代が安くなります。

ソフト除湿は、冷房で空気を冷やして除湿を行います。ソフト除湿に設定すると、風速は常に微風に固定されます。そのため、冷房と比較すると風量が常に抑えられる分、若干電気代が安くなります。

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ソフト除湿のほうが電気代が安くなりますが、外気温や室温が高く暑さを感じるときには、風量が少ない除湿ではなかなか室温が下がらず、快適にならない場合があります。
まず冷房で室温を下げてからソフト除湿に切り替えるのが上手な使い方です。

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お客様相談センター

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0120-3121-11

携帯電話・PHSから
050-3155-1111（有料）

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（年末年始は休ませていただきます）

0120-3121-34

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予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、

、、発信者番号の通知をお願いしております。｢非通知｣設定をされているお客様は DAKS ダックス ◆春夏商品◆値下げ◆ サマーウール×ポリエステル×トリアセテート使用【DRY ICE 】 ワンタック スラックス ビジネススラックス クールビズ対応6-12104-28 /ネイビー/ラスト1点!!91cmサイズ、お手数をおかけしますが、はじめに｢186｣をダイヤルしていただきますよう、ご理解 Calvin Klein カルバンクライン メンズ 男性用 ファッション パンツ ズボン Calvin Klein カルバンクライン Four-Pocket Sateen Bowery Casual Pants - Pine Oak、ご協力をお願いいたします。
（例：186-0120-3121-11）

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日立家電品の修理についてはお買い上げのお店までご相談ください。
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などでご不明な点のご相談は下記までお願いします。
出張修理は日立家電エコーセンターでもお受けしています。

日立家電エコーセンター

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0120-3121-68

0120-3121-87

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0570-0031-68（有料）

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記載の、各地区の｢修理ご相談窓口サービスセンター｣へおかけください。

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2017-12-26

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    Published on 2017-12-26

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