淀川電機製作所 プレート型電動送風機Y2 1台 GT-C2462SAWX-PS ＼今月限定☆ポイント２倍／PA-P80FE4CSN1パナソニック (掃除機)

福島県磐梯町（役場への行き方）

〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855

代表電話 0242-74-1221 代表FAX 0242-73-2115

※なお、当町役場は光電話を使用しておりますが 、

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