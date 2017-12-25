シャープ ルームエアコン 冷房時おもに14畳用 《2017年モデル FEシリーズ》 高濃度プラズマクラスター25000搭載 AC-407FE ｜網 フィルター付） 暖房機

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社会福祉法人トラムあらかわ

支援センターアゼリア

地域活動支援センターⅠ型事業

社会福祉法人トラムあらかわ支援センターアゼリア ＞ 今月の予定

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7月 | 8月
平成29年8月
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【野菜と豆腐の
ステーキ】
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書道・墨絵		 卓球
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ピア勤務日		 ステップ
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いきいき
すっきり版
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ヨガ
コスモス
【心と体の
バランス】		 英会話 卓球
モノづくり
サークル
ピア勤務日		 夕食会
【肉団子の甘酢餡】
ピア勤務日		 ステップ 卓球
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カラオケ 17時閉館
女性サークル
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【あんみつ】
ピア勤務日		 卓球
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【のりとレタスのチャーハン】		 ステップ

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平成29年7月
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うたごえひろば
日立 ホットカーペット ヒーター単体 （2畳相当） HHLU-2017いきいき
すっきり版
13:30～15:30
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利用者ミーティング
14:00～15:30		 卓球
はんどめいど
カフェ
ピア勤務日		 夕食会
【牛肉トマト煮】
ピア勤務日		 ステップ
書道・墨絵		 卓球
公園清掃
ボラとも抹茶
14:00～15:00		 アゼリアバレー
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プラモ部
自主ステップ		 卓球
編みものサロン
ピア勤務日		 AZALEAWRAP
14:30～16:30
夕食会
【キャベツのコーンビーフ煮】
ピア勤務日		 ステップ 卓球
ピア勤務日		 家族学習会
外出カラオケ
いきいき
すっきり版
13:30～15:30
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コスモス
【薬】		 英会話 卓球
はんどめいど
カフェ
ピア勤務日		 夕食会
【牛肉とブロッコリーの炒め】
ピア勤務日		 休館日 卓球
ピア勤務日		 アゼリアバレー
ステップ
B級グルメの会
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カラオケ 卓球
モノづくり
サークル
ピア勤務日		 夕食会
【あさりの
パスタ】
ピア勤務日		 ステップ 卓球
プラモ部
ピア勤務日		 ヨガ
30 31 8/12 3 4 5
17時閉館
女性ピアミーティング
おりひめ
ピア勤務日

社会福祉法人トラムあらかわ

東京都荒川区東尾久3-20-10ベルメゾンエス2F 荒川ひまわり第２内

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