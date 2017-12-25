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くうてん 9F / ごはん・汁・地酒

ごはん家 椒房庵

炊き立てごはんと馴染みのおかず
プロが提案する日本の家庭料理

テーマは炊きたてご飯にも酒にも合うメニュー。福岡土産でも名高い特製の辛子明太子をはじめ 【全品送料無料!】▲[RUF-E2405SAA]　リンナイ　ガスふろ給湯器　オート　エコジョーズ　ユッコUF　アルコープ設置型　24号（旧品番：RUF-E2401SAA（A）） 【送料無料】東芝 VFR-64LJPB(W) ホワイト [レンジフードファン (三分割構造・シロッコファンタイプ・BLIV型・同時給排気式:強制排気・自然給気)] 東芝換気扇 VFR-64LJB（K） 深形 三分割構造 シロッコファンタイプ【送料無料】【smtb-TK】、、家庭でも馴染みのある一品料理や季節の旬菜を ＼★エアコン3大特典祭！キャンペーン中★／◆ 東芝 業務用エアコン ◆ASSA04057JM 天井カセット1方向 スーパーパワーエコゴールド 1.5馬力 シングル 単相200V ワイヤード≪ 送料無料！安心の３年間メーカー保証 ≫ 、ひと手間かけたプロの味でご提供します。厳選の酒や土鍋炊き（ランチは羽釜）のご飯とお楽しみください。

営業時間
ランチ 11:00－16:00/ラストオーダー:15:30　ディナー 17:00－23:00/ラストオーダー:22:00
電話番号
092－409－6611
取扱い商品
ごはん・汁・地酒
公式サイト
http://www.kayanoya.com/shop/gohanya-syoubouan/
ぐるなび掲載中
http://r.gnavi.co.jp/fa84608/
ご予算の目安
ランチ:1,480円～　ディナー:4,000円
席数
54席　個室:1室(6名様)ディナーのみ要予約
禁煙
終日全席禁煙
予約
可(ディナーのみ)
キッズ対応
子ども用メニュー(ランチのみ)有
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