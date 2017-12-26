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■番組情報

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番組へのメッセージはdon@rkbr.jp

７：０８頃に出題するクイズ「そんなことも知らんとや？」のお答えに合わせて ペイジ レディース デニムパンツ ボトムス Hoxton Velvet Skinny in Caspian Sea Caspian Sea、、、

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