今日のテーマ
今日の内容
A-Studioは公開スタジオです。生放送中はRKB放送会館のロビーより見学できます
土曜の朝を元気に迎えたいあなたに！
ニュース Tailoring 送料無料 BodenRinseIndigoDenimShirtDress、エリアの話題 Reebok リーボック レディース用 Bright Horizon Constructed ワンピース 水着 スイムウエア 水着 アメリカより【送料無料】【代引不可】【不可】、ためになるクイズ JO NO FUI レディース SKIRTS 送料無料 Black Knee length skirt 、そして素敵な音楽で ANNA RACHELE レディース SKIRTS 送料無料 Acid green Knee length skirt、心地よく土曜の朝をお過ごし下さい。
番組へのメッセージはdon@rkbr.jp
７：０８頃に出題するクイズ「そんなことも知らんとや？」のお答えに合わせて ペイジ レディース デニムパンツ ボトムス Hoxton Velvet Skinny in Caspian Sea Caspian Sea、、、
|７：２０
|「どんどこウィークリー」
一週間で最も気になったニュースをゲストが解説
|７：３５
|「どんどこスポーツ」
気になるスポーツニュースをピックアップ
|８：１２
|「どんどこヘルスケア」
医師らによる健康アドバイス
|８：２０
|「今日の野菜畑」
季節の野菜作りのコツを紹介
|8：３５
|「どんどこリポート」
エリアの旬な話題をリポーターがスタジオ報告
|９：１２
|「信州さわやかインフォメーション」
信州の魅力をあますところなく紹介
|９：２０
|
「ザ・ピンチーズ 唐津産直便」（奇数週）
唐津の美味しいもの紹介！プレゼントも！
「早安！（ザオアン）台湾」（第4土）
台湾の最新情報をお届け。
アディダスオリジナルス レディース ジャケット＆ブルゾン アウター Women's adidas Originals Half Zip Track Top Legend Ink/Red,10%OFFデシグアル Desigual2017秋冬新作ジャケット レディース40(11号),Mod-o-doc レディース ドレス ワンピース 送料無料 Dark Nickel Cotton Modal Spandex Jersey Seamed Maxi Tank Dress,Tasha Polizzi タシャボリッジ レディース 女性用 ファッション ドレス Tasha Polizzi タシャボリッジ Madeline Dress - Ivory,Kiyonna キヨンナ レディース 女性用 ファッション ドレス Kiyonna キヨンナ Mixed Lace Cocktail Dress - Dark Caramel,Andy アンディ Yellow White Blue CoralPink Red Black S M an-ok1532,BEAUTY & YOUTH UNITED ARROWS BY サテンベルトワンピース ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ【送料無料】,【送料無料】【Marvel HAT メンズ US サイズ: One Size カラー: ブラック】 b012otdwgi,【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ US サイズ: 9M カラー: ブラック】 b01ig7zx1y,Hudson ハドソン 服 デニム Nico Mid-Rise Ankle Raw Hem Super Skinny Five-Pocket Jeans in Hooligan,ALESSANDRO DELLu0027ACQUA レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Garnet Sweater,ALPHA STUDIO レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Grey Sweatshirt,Proenza Schouler レディース Knits 送料無料 crew neck jumper,Salvatore Ferragamo レディース Knits 送料無料 belted shawl coat,【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ カラー: ベージュ】 b00xz7o22m,WEILI ZHENG レディース SHIRTS 送料無料 White Lace shirts u0026 blouses,rag & bone/JEAN レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 White Dahlia Deep V-Neck Shirt,Ted Baker レディース ドレス ワンピース 送料無料 Grey Heidy Shift Dress,Marni Mokara Print Bonded Raffia Jacket with Genuine Mink Fur Collar 女性 レディース コート ジャケット,ホビー・エトセトラ COMBAT ハーフジップシャツ マルチカモ Mサイズ,ベロアパイピングレースブラウス／ドロシーズ（DRWCYS）【dl】0101marui,ナイキ レディース シャツ トップス Breathe Sleeveless Training Top Carbon Heather/Black/Black,ボーニ レヴィ アクセサリー 一般 レディース ホワイト Bony Levy Bony Levy 'Simple Obsessions' Circle Pendant Necklace (Nordstrom Exclusive),HOORSENBUHS Monogram Dame Ring,フィナモレ FINAMORE プルオーバーシャツ LISA V INDIGO ブルー系 lisa v 019542 011 レディース【ラッピング無料】【返品送料無料】【170421】【_関東】,ラッキーブランド レディース トップス ブラウス・シャツ【Long Sleeve Top with Border Print】Multi,ニューバランス レディース シャツ トップス New Balance Women's Perfect Running Tank Top Titan,【12/7(木)朝まで2割引き！】袋帯【正絹】西陣織 袋帯 大光 謹製【白：市松に宝尽くし文様】【送料無料】【未仕立て品】和服 呉服 着物,よよぎやオリジナル名古屋帯 NO3渋く深みのある辛子色地に菊尽くしに笹模様縮緬ポリエステル１００％仕立て上がり帯送料無料早い者勝ち,DAFT レディース DRESSES 送料無料 Ocher Long dress,SoftWalk レディース フラットシューズ シューズ 靴 送料無料 Pink Rose Fabric/Smo Napa,《秋冬物新商品》★ご試着対応商品★【】◆日本製◆☆送料無料☆【９号・１１号】デニムパッチワークポケットのパンツ☆M.&KYOKO エムアンドキョウコ 佐藤繊維☆,AG（エージー）PRIMA ミッドライズスリム 001/CHIFFON（AGENV1434CFO）【レディース】,【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ カラー: ベージュ】 b00xz7o22m,スタイルストーカー レディース ワンピース トップス Sierra Maxi Dress Sierra Print,[2017年夏新作][Nina Ricci]【女性礼服800】【夏用 礼服 レンタル】レディース ブラックフォーマル レンタル 9号 【ニナリッチ】【サマーフォーマル】【礼服 レディース 夏】{3}{4}{5}{五分袖}【fy16REN07】[l],Chaser レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Black Open Back Deconstructed Shirttail Tee,スクラブ＋パンツ セット男性用 (上下 ホワイト)【PT403-WH ホワイト】【PT-304-WH ホワイト】【ドクター 看護師 検査技師 病院】,SOREL ソレル ブーツ Joan Rain Wedge Gloss Black/Sea Salt,Reinhard Plank レディース ハット 帽子 送料無料 Black Cappello In Lapin,Joseph レディース sweaters 送料無料 Bone High Neck Sweater,KAOS レディース COATS & JACKETS 送料無料 Green Jacket,MARNI レディース COATS & JACKETS 送料無料 Lead Jacket,2017/18秋冬新作☆MONCLER【モンクレール】レディースGiacchetto con imbottituraカーディガン 【GREY（988）】【送料無料】【正規品】,エイソス レディース ワンピース・ドレス ワンピース【ASOS TALL One Shoulder Foam Scuba Dip Back Midi Skater Dress】Aubergine,トリーナ ターク レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Soozy Dress】Black,Free People フリーピープル レディース ジャケット 送料無料 Blue Combo Serena Washed Dress,details レディース Fleece 送料無料 Black White Tweed Womens Double Breasted Faux-Leather Trim Fleece Jacket,Three Dots スリードッツ レディース 女性用 ファッション Tシャツ Three Dots スリードッツ Easy Date - Night Top - Black,Allen Allen レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Slate Rock Pebble Thermal Long Sleeve Thumbhole Tee,エヌワイディージェイ レディース シャツ トップス Solid Blouse w/ Pleated Back Katazome Wine Berry,JILLSTUART(ジルスチュアート)メリーニットカーディガン,【北尾織物匠】特選西陣手織袋帯「錦繍松寿吉祥文」高雅極める…。二度と織り上げられないフォーマル帯。,【本場白大島紬着尺】伝統的工芸品～白粋～「小花麻葉」人気の白大島！着回しの効く古典柄！♯古典派,【 mizutori】 げたのみずとり 手掘り 【 SENSE-スウィングW 】 KTW-10 菊友禅／赤・茶 ヒール高4.5cm 【ゲタ/鼻緒/下駄/浴衣】 ≪5,400円以上送料無料 !≫,≪振袖にも！個性のコモノ≫【和装DEウエディング☆】御婚礼花嫁用和装小物交織筥迫（はこせこ）5点セット「織り鹿の子・象牙×京紫」（完全受注品）,【振袖用帯揚げ】高級正絹総絞り帯揚げ「流れ桜（赤×ターコイズ）」,Sharagano レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Olive Lace-Up Cuff Sleeve Button Front Blouse,ROYCE レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 White USC Pose Space Dye Tee,Columbia メンズ シャツ 送料無料 Collegiate Navy Tuna PFG Trollers Best? Short Sleeve Shirt,FELINA レディース Loungewear 送料無料 Heather Grey Chelsea High/Low Tee,カルバンクライン 服 シャツ＆トップス レディース ホワイト Calvin Klein Calvin Klein Lace Up Roll Sleeve,Vince ビンス 服 トップス Vince Stripe Boxy Shirt,ファッジ レディース アパレル トップス セミシェールチュールタートルネックとマッチングアイテム Fuzzi Women's Apparel Tops Semisheer Tulle Turtleneck and Matching Items,120% LINO レディース SHIRTS 送料無料 Light grey Blouse,フレーム レディース トップス【Rowan peplum-hem shirt】Light-blue,ニットセーター ガーベラレディース カジュアル カーディガン 長袖 pk3176-1,【2017-18秋冬新作】 エムエスジーエム/MSGM レディース 長袖Tシャツ MDM78 174776 (ブラック：99) ロンT/カットソー/クルーネック