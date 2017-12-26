今日のテーマ

今日の内容

【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ カラー: ベージュ】 b00xz7o22m ウィークエンド 貴族 レディースの通販サイト

RKB A-スタジオ

A-Studioは公開スタジオです。生放送中はRKB放送会館のロビーより見学できます

【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ カラー: ベージュ】 b00xz7o22m ウィークエンド 貴族 レディース限定販売中

【送料無料】【Carter's PANTS ベビー・ボーイズ カラー: ベージュ】 b00xz7o22m ウィークエンド 貴族 レディースの日本公式通販サイト

放送時間
土 ７：００～１０：００

■番組情報

土曜の朝を元気に迎えたいあなたに！
ニュース Tailoring 送料無料 BodenRinseIndigoDenimShirtDress、エリアの話題 Reebok リーボック レディース用 Bright Horizon Constructed ワンピース 水着 スイムウエア 水着　アメリカより【送料無料】【代引不可】【不可】、ためになるクイズ JO NO FUI レディース SKIRTS 送料無料 Black Knee length skirt 、そして素敵な音楽で ANNA RACHELE レディース SKIRTS 送料無料 Acid green Knee length skirt、心地よく土曜の朝をお過ごし下さい。
番組へのメッセージはdon@rkbr.jp
７：０８頃に出題するクイズ「そんなことも知らんとや？」のお答えに合わせて ペイジ レディース デニムパンツ ボトムス Hoxton Velvet Skinny in Caspian Sea Caspian Sea、、、

、、あなたのトピックスを送って下さい！

７：２０ 「どんどこウィークリー」
一週間で最も気になったニュースをゲストが解説
７：３５ 「どんどこスポーツ」
気になるスポーツニュースをピックアップ
８：１２ 「どんどこヘルスケア」
医師らによる健康アドバイス
「手軽な体操」
橋詰京美
８：２０ 「今日の野菜畑」
季節の野菜作りのコツを紹介
8：３５ 「どんどこリポート」
エリアの旬な話題をリポーターがスタジオ報告
「知佳のプチ旅」
上田知佳		 「それぞれの結婚物語」
吉留樹里
９：１２ 「信州さわやかインフォメーション」
信州の魅力をあますところなく紹介
　中島理恵
９：２０ 「ザ・ピンチーズ　唐津産直便」（奇数週）
唐津の美味しいもの紹介！プレゼントも！
ピンチーズ
麦田陽子
・中村美由紀

「早安！（ザオアン）台湾」（第4土）
台湾の最新情報をお届け。
村上幸子
　　　 　　　
RKBラジオ
〒814-8585
福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番8号　RKB毎日放送
【AM】福岡：1278kHz／北九州：1197kHz／大牟田・行橋：1062kHz
【FM】福岡局91.0MHz／北九州局91.5MHz／糸島局94.6MHz／行橋局94.8MHz
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2721