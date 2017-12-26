【P】【代引不可】日東工業　PNL20-22J 　アイセーバ標準電灯分電盤 管理機 ３０００ミリ 工業用品アウトレット割引

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施設について

特色

・医療との連携が充実しており、入居者様の状態の変化にすぐ対応できます。
・デイサービス・ヘルパーステーションを併設

行事

さまざまな行事で生活に楽しみと活気を
有料老人ホーム元気では 、季節行事やお花見、ドライブなどさまざまな行事を取り入れて、利用者様に楽しみと活気ある生活をご提供いたします。

1月 初詣 7月 そうめん流し
2月 節分 8月 夏祭り
3月 ひな祭り 9月 敬老会
4月 桜花見 10月 ドライブ
5月 しょうぶ見学 11月 運動会
6月 紫陽花見学 12月 クリスマス・餅つき

設備

明るく家庭的な雰囲気と、安全面に考慮した設備
居室は入居者様のプライバシーに配慮した個室です。施設内はスペースを広く取っており、安全・快適に過ごせるよう工夫しています。

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デイサービスルーム スクリーン 浴室 居室

入居条件、料金について

>>についてページの入居条件、料金についてをご覧ください。

施設長へQ＆A

 
A2 
レクリエーションでのおやつ作り・買い物など 

 
 
A3 
利用者さま全員ができるレクリエーション実施。スタッフ全員のレクリエーションに対する姿勢。

 
 
A4 
実施を希望されるレクリエーションの聞き取り調査を定期的に行う。
　（DVD鑑賞・買い物の行き先など）

 
 
A5 
手工芸(染め物など）で時間をかけて完成した時の利用者様の笑顔。

施設概要

施設名称 有料老人ホーム元気
法人名称 九州メディカル・サービス
法人種別 株式会社
代表者の氏名 代表取締役　社長　今村　治郎
所在地 〒841-0061　佐賀県鳥栖市轟木町1473
指定年月日 平成23年8月1日
サービス種類 住宅型有料老人ホーム
生活保護対応 有り
敷地面積 ８８４，４７平方メートル
延床面積 １，０２６，４１平方メートル
居室数 ２１室（２階１１室、３階１０室）
居室面積 １８平方メートル、２５平方メートル
（全室エアコン、クローゼット、防炎カーテン、

、、トイレ、、、洗面台付）
共用施設 ・リビング　・キッチン　・浴室・洗面台（各棟１ヶ所）　
・トイレ（各棟３ヵ所）
協力医療機関 医療法人仁徳会今村病院　・　元町歯科診療所

アクセス


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【周辺施設・環境】

　　　　　　■JR鳥栖駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　■鳥栖フレスポ　　
　

　　　　　　■ライフガーデン鳥栖　　　　　　　　　　　■ベストアメニティスタジアム　　
　