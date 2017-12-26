【P】【代引不可】日東工業 PNL20-22J アイセーバ標準電灯分電盤
【P】【代引不可】日東工業 PNL20-22J アイセーバ標準電灯分電盤 管理機 ３０００ミリ 工業用品アウトレット割引
【P】【代引不可】日東工業 PNL20-22J アイセーバ標準電灯分電盤 管理機 ３０００ミリ 工業用品
2017-12-26
【1年間枯れ保証】【コニファー】クリプシー 1.5m露地 【】,ユニオンツール超硬エンドミル スクエア φ9.4×刃長19 CCES2094,【送料無料】カネテックマグネットベース支柱可傾形 MBF2,【最安値挑戦中！最大27倍】換気扇 東芝 DVF-XT20YDA ダクト用換気扇 低騒音形 ルーバー(本体カバー)別売タイプ ACモータータイプ [∀■],0371-05-20-58 ねじ口びん 赤キャップ付 5L.マキシンコー 二段ウォーム減速機 KH型 出力軸垂直ブレーキモータ付 KH200RU400B 3.7KW [代引不可商品],【P】【代引不可】日東工業 NSA6-36ELJC プチセーバ標準電灯分電盤,【送料無料】トラスコ中山スパッタシートベーシック両面 6号 1920X2920 TSP6BW,Design Toscano Asian Pagoda Statues Set of 2 (two tone stone) インテリア ガーデニング【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】,[MP-SLD-3860SI]リンナイ レンジフードオプション スライド前幕板 シルバーメタリック 高さ37.5～63cm幅60cm※オプションのみの購入不可.断熱玄関ドア LIXIL ジエスタ２ INDIVITY(インディヴィティ) D12型デザイン k4仕様 親子入隅(採光あり)ドア リクシル トステム TOSTEM アルミサッシ,サンゲツ 住宅用クッションフロア シャビーアッシュ 板巾 約13cm 品番HM-1018 サイズ 182cm巾×4m,樹脂とアルミの複合サッシ ガラスブロック･ウィンドウ 065034 サッシW692×H413 複層ガラス YKKap エピソード ウインスター,人工芝 300×300mm 30枚セット ベランダ MR-002-778S,スマートフォンエントリー限定！ポイント10倍キャンペーン！RYOBI(リョービ) 充電式刈払機(草刈り機) 軽量チップソー 低騒音 BK-4000.
###TOTO オクターブ 洗面化粧台【LDRC075BJGEN1】ミドルクラス 片引き出しタイプ(内引き出し付) カウンター高さ800 間口750 (旧品番 LDRB075BJGEN2),【スーパーSALE期間ポイント15倍】サンゲツ 店舗用クッションフロア サンドストーン 品番CM-1242 サイズ 200cm巾×8m【送料込/送料無料】【買い回りで10倍!!計20倍以上も!!】,防球ネット 防球網 無結節440ｔ（440ｄ）60本｜目合：37.5mm｜グリーン｜大きさ：2m×13m,サンドビック コロターン１０７ ポジチップ用ボーリングバイト A25TSCLCR12 1個 【オレンジブック掲載商品】,ＴＲＵＳＣＯ プラチェーン ８ＭＭＸ５０Ｍ 黄 TPC8Y50 1巻 【オレンジブック掲載商品】,YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 4枚建 半外付型[Low-E透明3mm+合わせ透明7mm]：[幅2820mm×高2230mm]【アルミサッシ】【サッシ】【遮熱ガラス】【断熱ガラス】【合わせガラス】,【GN-ABRAAAXXHJX】LIXIL INAX キャパシア キャビネットプラン 右仕様 壁排水 カウンター奥行き280 ハンドル水栓 ベッセル型 丸形手洗器 カウンター色：WCスノーホワイト 扉色：WA.LP.LD.LL.LM【GN-ABRAAAXXHJX】 ※納期1週間,エスコ φ8.0x980mm ハンディースコープ （EA750FM-1）,TRUSCO トラスコ中山 工業用品 高機能コンフォート安全靴 G3210 27.5CM,【】GP73595 【10個入】 コロミル290用チップ 1020【キャンセル不可】,【代引不可】 ＴＡＩＹＯ フロースイッチ DFS3-2000-AC100V (599-6317) 《切替弁》 【メーカー直送品】,レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 篠原電機 カバー付スペースヒーター 標準タイプ 4点取付 220V200W サーモスタット付 SUS製 SHC4-2220AS-OH 【生活家電\他】,レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント 未来工業 防水プールボックス カブセ蓋 正方形 ノックなし 500×500×500 ミルキーホワイト PVP-5050BM 【生活家電\他】,INAX ペット用水栓柱【LF-932SG】【LF932SG】【smtb-f】,KAKUICHI/カクイチ シリコンチューブ 【外径20mm 長さ30m】,【クーポン有！12/2 19:00～】テラコッタ 鉢 チュニジア TU-053【取り寄せ商品】 グリーンポット 寄せ植え 観葉 植物,カクダイ シングルレバー混合栓 【183-161K】[新品]【RCP】,日立 J15-12SX 深井戸用特殊ジェット（シングルジェット）150W浅深両用ポンプ用【hat】,TRUSCO M2型軽中量棚 1160X300XH1500 3段 単体 ネオグレ M25433 7800797,【送料無料】リアル人工芝 1m×10m ロール 芝丈30mm 青芝ミックス.
玄関収納 日本の樹 縦木目タイプ 7尺高 ロング収納A800H7 ウッドタイプ 栃 大建工業の建具,スマートフォンエントリー限定！ポイント10倍キャンペーン！パナソニック LAN通信型 住宅分電盤 標準タイプ リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 回路数22+回路スペース3 《スマートコスモコンパクト21》 BHH810223,YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeS] 持ち出し式[柱芯納まり] パンチング(通風)[リウッド(再生木)]：単体タイプ 奥行：870mm[幅2770mm]【持ち出し式バルコニー】【先付けバルコニー】,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 25120-4(4枚建) W2550×H2030 LIXIL サーモスＸ 半外型 トリプルガラス/ダブルLow-Eガラス(クリプトンガス入・アルゴンガス入),YKKAP窓サッシ 片引き窓 エピソード[Low-E複層防犯ガラス] 片袖 半外付型[Low-E透明3mm+合わせ型7mm]：[幅2600mm×高1830mm],パナソニック EK3130K 赤外線式検知器(屋内用30m),送料無料 クローゼットドア 4枚 折れ戸（フリータイプ） ファミリーライン FCF-CME ノンケーシング 1623/1823M【LIXIL/リクシル】【建具】【クローゼットドア】【扉】【ドア】【リフォーム】【DIY】,YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] 縦格子[半外付型][透明5mm+合わせ透明7mm]：[幅1870mm×高570mm],YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] ラチス格子[半外付]透明3mm+合わせ透明7mm：[幅1185mm×高970mm],YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建 外付型[透明3mm+合わせ透明7mm]：[幅1722mm×高903mm]【YKKアルミサッシ】【防犯フィルム】【合わせガラス】【2重ガラス】,アルミサッシ 引違いテラス 16018 W1640*H1830 LIXIL/リクシル デュオPG 高断熱複層硝子【smtb-k】【kb】【アルミサッシ】【網戸】【通風】【窓】【テラス】【複層ガラス】【断熱】【遮熱】,YKKAP収納 クローゼットドア 片開き戸 木目横Y30 ノンケーシング枠[三方枠]：[幅438mm×高2333mm],[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]アルミサッシ アルミ樹脂複合サッシ ダブルガラスルーバー窓 シンフォニーウッディ 複層ガラス 呼称03607 W405mm×H770mm LIXIL/TOSTEM,SAKAE/サカエ 【代引不可】中量棚NL型 NL-3565R,【タスコ TASCO】R410A/R32ゲージマニホールド TA122FH,【送料無料】 ■KAKUDAI（カクダイ）奏(かなで) 丸型洗面器//ルビー【RCP】,【送料無料】 ■CERA ORIGINAL ■パーティーシンク 442サイズ【RCP】,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]キッチン フロアユニット 間口210ｃｍ ＧKシリーズ GK-U-210 LIXIL/サンウェーブ 取り換えキッチン パッとりくん,メッシュ加工品 ナイロン平袋 目開き（μ）：1000｜メッシュ数：20｜02） 寸法：150mm×235mmｈ（平袋） /10枚入り,ＢＩＧＭ草刈機ＢＣ２６３Ｍ 【草刈り機・刈払機 パワフル２６ｃｃクラス】.
SAKAE/サカエ 【代引不可】中量棚NL型 NL-1344R,【PC限定 エントリーでポイント10倍！】EA986HH-260 エスコ 260mm キャスター(自在金具・空気入車輪),6-587-38 タイゴン（Ｒ）チューブ ＡＣＦＪ０００２７ φ９．５２×φ１２．７ｍｍ １巻（１５ｍ）,[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]樹脂とアルミの複合サッシ 4枚建 半外付型 窓タイプ 25613 サッシW2600×H1370 シャッターW2538×H1394 手動式シャッター付引違い窓 YKKap エピソード TypeS,玄関引戸 トステム 花伝k6 94型（板子格子） 関東間 ランマ無 2枚建戸 呼称16919 W1692×H1985mm 単板ガラス[アルミサッシ][サッシ][TOSTEM][リクシル][LIXIL][DIY].フローリストケース２１１７・シェル古流バサミ リボンバサミフローリスト シザーケースバッグと一体シザーケース 花屋,NIPLO/ニプロ 耕うん爪 純正爪 代かき爪 ドライブハロー HR-1805B , HR-1800B用,グラスファイバー鉢カバー プリズム3480BK ブラック,シロクマ レバーハンドル ニューウェーブ SL-86 真チュウ 金,Combi（コンビウィズ） ユニバーサルシート横型US41 US-41【※メーカー直送品のため代金引換便がご利用になれません】【※大型商品のため送料はご注文後のお見積りとなります】.アクリルレインボーハンドル 両面 イエロー 30φ600mm (AK-101-R-30-600-YE) プラスチック 横ビス止 黄色系 中型取手・大型取手 両面用 FROG(K9),YKK ap シンプルモダンスクリーン2 持ち出しブランケットタイプ アルマイト 幅1775mm×高さ580mm MSC-16505-1A 『取付金具は別売』,品川商工 SFチューブ SFシリーズ 難燃品(最少径19×100m) SF-19U(8190176),京セラ 溝入れ用チップ ＰＶＤコーティング ＰＲ１１１５ ＣＯＡＴ GBA43R175020MY 10個 【オレンジブック掲載商品】,トラスコ中山（ＴＲＵＳＣＯ） ［BO1890LT2］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 ＢＯ型軽量作業台 １８００Ｘ９００ 下棚２枚付.
2017-12-26
Top{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-3085
【P】【代引不可】日東工業 PNL20-22J アイセーバ標準電灯分電盤 管理機 ３０００ミリ 工業用品アウトレット割引
施設について
特色
・医療との連携が充実しており、入居者様の状態の変化にすぐ対応できます。
・デイサービス・ヘルパーステーションを併設
行事
さまざまな行事で生活に楽しみと活気を
有料老人ホーム元気では 、季節行事やお花見、ドライブなどさまざまな行事を取り入れて、利用者様に楽しみと活気ある生活をご提供いたします。
|1月
|初詣
|7月
|そうめん流し
|2月
|節分
|8月
|夏祭り
|3月
|ひな祭り
|9月
|敬老会
|4月
|桜花見
|10月
|ドライブ
|5月
|しょうぶ見学
|11月
|運動会
|6月
|紫陽花見学
|12月
|クリスマス・餅つき
設備
明るく家庭的な雰囲気と、安全面に考慮した設備
居室は入居者様のプライバシーに配慮した個室です。施設内はスペースを広く取っており、安全・快適に過ごせるよう工夫しています。
この虫眼鏡マークにカーソルを合わせると施設の画像が表示されます。
入居条件、料金について
>>についてページの入居条件、料金についてをご覧ください。
施設長へQ＆A
A3 利用者さま全員ができるレクリエーション実施。スタッフ全員のレクリエーションに対する姿勢。
A4 実施を希望されるレクリエーションの聞き取り調査を定期的に行う。 （DVD鑑賞・買い物の行き先など）
A5 手工芸(染め物など）で時間をかけて完成した時の利用者様の笑顔。
施設概要
|施設名称
|有料老人ホーム元気
|法人名称
|九州メディカル・サービス
|法人種別
|株式会社
|代表者の氏名
|代表取締役 社長 今村 治郎
|所在地
|〒841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1473
|指定年月日
|平成23年8月1日
|サービス種類
|住宅型有料老人ホーム
|生活保護対応
|有り
|敷地面積
|８８４，４７平方メートル
|延床面積
|１，０２６，４１平方メートル
|居室数
|２１室（２階１１室、３階１０室）
|居室面積
|１８平方メートル、２５平方メートル
（全室エアコン、クローゼット、防炎カーテン、、、トイレ、、、洗面台付）
|共用施設
|・リビング ・キッチン ・浴室・洗面台（各棟１ヶ所）
・トイレ（各棟３ヵ所）
|協力医療機関
|医療法人仁徳会今村病院 ・ 元町歯科診療所
アクセス
大きな地図で見る
【周辺施設・環境】
■JR鳥栖駅 ■鳥栖フレスポ
■ライフガーデン鳥栖 ■ベストアメニティスタジアム