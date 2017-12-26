名倉潤渡辺満里奈薬物（覚醒剤）逮捕間近？兄の逮捕との因果関係の真相とは

日本テレビしゃべくり００７などでも活躍されている、お笑い３人組ネプチューン名倉潤と渡辺満理奈夫婦の薬物（覚醒剤）の噂が話題を呼んでいます 。さらに週刊誌で報じれらた「薬物性行為芸能人逮捕間近6人」ても言われています。今回は名倉潤と渡辺満理奈夫婦の薬物（覚醒剤）の疑惑と名倉潤の兄との因果関係など調べてみました。

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１．名倉潤の兄の殺人容疑

これは意外と有名なお話しでして、神戸の山口系暴力団に所属しており、２００４年２月に暴力団との抗争で殺人容疑で逮捕されています。これは芸能界でもタブーとされており、お笑い界の頑張っている弟名倉潤にとっては、汚点とも言っていいでしょう。

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名倉潤さんの、もう一人の兄は東京都目黒区青葉で「ステーキなぐら」を経営されており、口コミみると、ステーキが評判のようで、ネプチューンファンなら食べたことが多いみたいですね。インスタグラムでも、美味しいと評判でした。

２．名倉潤の素行

過去、お笑い番組で「本番終了後、誰が帰るのが早いのか？」選手権が開催され、圧倒的な早さで帰宅の途についた名倉潤さん。一方で、お笑い仲間と飲みに行くことも少ないみたいで、プライベートでの名倉潤さんを知っている芸人仲間も少ないようです。そのため名倉潤さんの薬物（覚醒剤）をしているのではないか？など憶測を呼ぶようになったのです。

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３．嫁渡辺満里奈の薬物（覚醒剤）疑惑

世間でのイメージとはかけ離れた噂であることは間違いないです。しかし東スポが報じた「大物芸能人夫婦XZの薬物（覚醒剤）逮捕間近」の正体は誰だ？ということになり名倉潤渡辺満里奈の薬物（覚醒剤）XZの正体ではないのか？という構図になったようです。さらに「大物芸能人夫婦XZの薬物（覚醒剤）逮捕間近」の特徴は妻は芸能界の薬物（覚醒剤）の事情に詳しく、芸能界では知らない人がいないとのこと。さらにいろんな芸能人が妻へ相談に行くそうです。そのため大物夫婦って考えた場合に渡辺満里奈さんがネット上で話題を呼びました。

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４．名倉潤薬物（覚醒剤）疑惑

冒頭でもお伝えしたとおり、兄が暴力団のため薬物（覚醒剤）の入手ルートがあり、また名倉潤さんのプライベートが謎だらけなことからも疑惑になったようです。まぁ普通に考えれば潔白とは思いますが、ASKA、高樹容疑者など意外な方が薬物（覚醒剤）逮捕されている観点からも、少なからず疑惑と騒がれてもおかしくないですよね。しかし２００７年、２０１０年に子どもさんを出産されていることからも渡辺満里奈さんはセーフな気もします。薬物性行為芸能人逮捕間近6人には該当しないと思います。しかし、いろいろ調べていく中で見えてきたことを関連記事に書いてますので、あわせてみてください。

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