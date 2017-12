●セダン車は何人乗りですか?●

A:How many people does a sedan car take?

B:A sedan car takes five people.

A:セダン車は何人乗りですか?

B:セダン車は5人乗りです。

I wrote a similar article before maybe..

But it is ok haha.

前に似たような記事書いた気がする。

けど、まぁいいか。笑

At first,

You can ask the number “How many people”.

Next,”take” is the verb and “a sedan” is the third person

so that “does” is used this interrogative sentence.

まず最初に、

「How many people」で数を尋ねます。

次に、「take」は動詞で「a sedan」は三人称単数なので

「does」がこの疑問文で使われます。

number:数

verb:動詞

third person:三人称単数

be used:使われる

be動詞+過去分詞で、受身の形。

interrogative sentence:疑問文

About answer sentence,

“take” changes “takes” for the third person.

“five” is 5.

“people” is a mathematical unit in here.

返答文については、

「take」が三人称単数時の「takes」に変わる。

「five」は5。

「people」はここでは数字の単位 。

answer sentence:答えの文

mathematical unit:数字の単位

At last,

I changed my wordpress’s URL

最後に、

僕のワードプレスのURL変更しました。

http://inen1.main.jp/wordpress/

↓↓transferred from above to below↓↓

↓↓上記から下記に移行しました↓↓

http://inen1.com/

transfer:移行する

transferred は transfer の過去形。

