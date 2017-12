 >  >  > ■lebain by RELIANCE（リラインス）■棚付ペーパーホルダー

こんばんは、オカダマキコです。

朝から夕方(外が暗くなる頃)まで、本日まる一日病院ハシゴデー。

大学病院の最新設備、最新機器にほえ~!すげ~!の連続。

血液検査の結果が重度の貧血だったため、投薬ではなく鉄剤を静脈注射で、ビタミンB12を筋肉注射で、、それぞれ3月11日から投与中です。

二本打つ理由は「おめーもガンバレよ」「オラもがんばるよ」だそうで。笑

なにそのたとえ?なんでそんな田舎っぺ言葉なん?和むわ♡

週二、三回(三日以上は開けないように)通って、10回終わったらふたたび血液検査です。

小さいころから貧血持ちで、健康診断は毎回「貧血・要再検査」だったのですが、なんなら女子はエブリバディ貧血でしょ?くらいに思ってて…(貧血を)完全にナメてました。

長らく悩まされていたつらいめまいとふらつきも(更年期の前兆でもなんでもなくて)すべてこの重度の貧血が原因のようです。

そして肝心のこの貧血の原因については・・・・現在せっせと調査中です。笑

病院に通うという事実だけで、ややテンションが下がってしまっている自分がいるのですが…

元気になるために通ってるんやから、別に落ち込む必要ないんよねー。

そもそも「死ぬこと以外、かすり傷」ですから♡

まきおさん、そこんとこ ダイライト:角型容器 RL-500 RL-500、お忘れなく、ね。

