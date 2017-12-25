【代引不可】【メーカー直送】 ゼノア 【緑化用品】 エンジン肩掛式刈払機(両手ハンドル) TRZ260STWEZ (4916441)【ラッピング不可】 フルオート24号 メッシュ加工品 エピソード

TAC出版
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TAC出版編集部 編著
公務員 国家一般職(大卒程度)
出るとこ過去問セレクト
公務員 過去問セレクトシリーズ
定価 1,620円（本体価格＋税）
会員価格
1,458円(本体価格+税)
まだそんなにたくさんの過去問を解くの? 公務員試験の過去問はもうこれだけで大丈夫! そんな問題集ができました!
書籍コード番号： 06111
奥付日付： 2015-02-26
ページ数： 252 ページ
判型： A5
刷り色： 2C
ISBNコード： 9784813261117
定価 1,620円（本体価格＋税）
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書籍内容
「まだそんなにたくさんの過去問を解くの? 」
⇒公務員試験の過去問はもうこれだけで大丈夫! そんな問題集ができました!
「公務員試験の学習には過去問学習が最適! 」ということはよく知られていますが、過去問を「どのくらい解けば、どのくらいの得点がとれるのか」ということについては、あまり広く知られていません。
それゆえ 【カット無料！】無味無臭の木材。スプルス集成材 サイズ：厚み25ｍｍ×巾700mm×長さ1500mm/木材 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/木工/棚板/天板/リノベーション、やみくもにたくさんの問題を解くスタイルの学習法をとる受験生が多いのが実情・・・
しかし 【カット無料！】日本の高級な木材。ケヤキ集成材 サイズ：厚み50ｍｍ×巾500mm×長さ1000mm/木材 /カット無料/板/無垢集成材/DIY/日曜大工/テーブル脚/角材/柱/リノベーション 、多数の科目の学習が必要な公務員試験では、効率的な学習法とはいえません。
↓↓そこで! ↓↓
本書では、難問や奇問・レア問を省いた“得点に結びつく”過去問だけをセレクトし、それを基本問題のLevel 1、発展問題のLevel 2の2段階のレベルにわけて収載しています!
多数の科目の学習が必要な公務員試験において、メリハリをつけて学習することは重要。
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要点を押さえた効率的な学習で、合格を目指しましょう!
普段勉強する時間を確保しにくい方や、本試験まで時間のない方にもおすすめです!
※本書は、、旧来の『70点で合格!シリーズ』について、新試験制度への移行に伴う見直しを行ったうえで、その本試験問題を追加したものに、新たな書名を付して刊行したものです。旧シリーズ、また、本書の旧版をお持ちの方は、ご検討の際はご留意ください。
☆★☆本書のコンセプト☆★☆
1.過去問題を洗い直し、なかでも得点力になる問題だけを厳選!
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2.基本問題のLevel1、発展問題のLevel2のレベルアップ構成
科目学習の優先順位が低くても、最低限ここまではしっかりマスター!の「Level1」、さらに得点力をアップしたい方は「Level2」まで、と着実にレベルアップできます。
3.POINT整理と見開き2ページ完結の問題演習
各章の冒頭には、その章の全体像がつかめるよう内容を整理してあります。
また、各章の問題演習では、見開き2ページで問題・解答解説およびPOINTチェックが可能!
その問題を解くのに必要な重要ポイントの理解を深めましょう。
4.合格者秘伝の「効率的学習方法」を新規掲載!
今回の改訂では、本書を利用した『合格者秘伝! 効率的学習方法』も新規掲載しました。
まずはじめにここをチェックすることで、さらに効率の良い学習を目指せます。
※本書を使用して講義・セミナー等を実施する場合には、小社宛許諾を求めてください。
→お問合せフォームはこちら
目次
本書のコンセプトと活用法
合格者秘伝! 過去問セレクト効率的学習方法
第1章 契約の成立・意思表示
・POINT整理
・LEVEL 1
Q01 契約の成立時期
Q02 意思主義と表示主義
Q03 意思表示の不存在・瑕疵
Q04 通謀虚偽表示
Q05 錯誤
Q06 動機の錯誤
Q07 無効・取消しと第三者保護
・LEVEL 2
Q08 法律行為の有効要件
Q09 意思表示の不存在・瑕疵
Q10 錯誤・等
第2章 能力
・POINT整理
・LEVEL 1
Q11 民法上の能力
Q12 権利能力・行為能力
Q13 制限行為能力者の取消し
Q14 未成年者
Q15 制限行為能力者
Q16 制限行為能力者の詐術
Q17 制限行為能力の比較
・LEVEL 2
Q18 非保佐人と相手方の保護
Q19 制限行為能力者
Q20 後見人・後見監督人
第3章 代理
・POINT整理
・LEVEL 1
Q21 代理行為
Q22 復代理
Q23 代理行為の瑕疵等
Q24 無権代理
Q25 顕名主義・表見代理
Q26 無権代理と相続
Q27 無権代理人の責任
・LEVEL 2
Q28 表見代理
Q29 無権代理と相続の学説
Q30 無権代理と相続の判例
第4章 法人・失踪宣告・無効取消し・条件期限
・POINT整理
・LEVEL 1
Q31 法人の権利能力
Q32 権利能力なき社団と総有
Q33 権利能力なき社団の登記
Q34 失踪宣告
Q35 失踪宣告の取消し
Q36 無効・取消し
Q37 停止条件・解除条件
・LEVEL 2
Q38 条件・期限
Q39 権利能力なき社団
Q40 失踪宣告
第5章 時効
・POINT整理
・LEVEL 1
Q41 取得時効
Q42 消滅時効
Q43 時効の効果
Q44 時効の援用
Q45 時効制度
Q46 援用・放棄、中断
Q47 時効の中断
・LEVEL 2
Q48 権利の消滅自由
Q49 取得時効
Q50 時効の援用権者
・POINT整理
・LEVEL 1
Q51 物に対する権利
Q52 物権の意義
Q53 物権変動
Q54 177条と登記
Q55 不動産物権変動
Q56 取得時効と登記
Q57 不動産物権変動の対抗要件
・LEVEL 2
Q58 不動産物権変動
Q59 不動産物権変動と登記
Q60 相続と登記
第7章 物権的請求権・動産物権変動と即時取得
・POINT整理
・LEVEL 1
Q61 物権的請求権
Q62 物権的請求権の相手方
Q63 動産引渡しの種類
Q64 即時取得の要件
Q65 即時取得制度
Q66 即時取得と取引の安全
Q67 即時取得の対象物
・LEVEL 2
Q68 即時取得
Q69 占有改定と即時取得
Q70 即時取得の適用範囲
第8章 所有権・用益物権・占有権
・POINT整理
・LEVEL 1
Q71 所有権
Q72 共有の意義
Q73 共有者の関係
Q74 占有の意義
Q75 占有権
Q76 占有の種類
Q77 地上権
・LEVEL 2
Q78 所有権
Q79 占有権の相続
Q80 共有者の対外関係
第9章 留置権・先取特権・質権
・POINT整理
・LEVEL 1
Q81 担保物権の意味
Q82 留置権
Q83 留置権の成立要件
Q84 留置権の成否
Q85 留置権の効力
Q86 先取特権
Q87 質権
・LEVEL 2
Q88 質権
Q89 権利質
Q90 留置権
第10章 抵当権・謙譲担保
・POINT整理
・LEVEL 1
Q91 抵当権の設定
Q92 抵当権の効力
Q93 抵当権の成立・変更
Q94 物上代位
Q95 抵当権の効力・消滅
Q96 法定地上権
Q97 譲渡担保
・LEVEL 2
Q98 法定地上権
Q99 担保物件・非典型担保
Q100 抵当権の効力
INDEX
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