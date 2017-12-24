【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 東芝 ACEA16087M P160 6馬力 三相200V 省エネneoリモコン [♪∀■] 【メーカー在庫あり】 2枚建 [半外付型]【極美品】

Avira Free Antivirus

トラブルシューティング、ヒント > Windows セキュリティ センター

- Windows XP Service Pack 2、 -

大人気の【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 東芝 ACEA16087M P160 6馬力 三相200V 省エネneoリモコン [♪∀■] 【メーカー在庫あり】 2枚建 [半外付型]

Windows セキュリティ センターは、重要なセキュリティ観点から、コンピュータの状態をチェックします。

これらの重要点のいずれかで問題が検出されると（古いアンチウィルス プログラム等）、 、セキュリティ センターは、アラートを発して、コンピュータをより適切に保護する方法に関するアドバイスを提供します。

Windows セキュリティ センターおよび Avira 製品

ウィルス対策に関して、Windows セキュリティ センターから、次のような情報が送信される場合があります:

ウィルス対策がありません

Windows セキュリティ センターが、コンピュータ上でウィルス対策ソフトウェアを見つけることができなかった場合、このメッセージが表示されます。

注意

Avira 製品をインストールして 、コンピュータをウィルスやその他の不要プログラムから保護してください！

ウィルス対策の有効期限が切れています

Windows XP Service Pack 2 をインストールしているシステムに Avira 製品をインストールしたり、Avira 製品を既にインストールしているシステムに Windows XP Service Pack 2 をインストールすると、次のメッセージが表示されます:

注意

Windows セキュリティ センターに、Avira 製品が最新であることを認識させるには、インストール後に更新する必要があります。 更新『カード対応OK！』KVK 水栓金具【KM5061NSC】浄水器付シングルレバー式シャワー付混合水栓 南栄工業 パイプ車庫 ガレージテント 2540USB 〔テント一式/埋め込み式〕 を実行して、システムを更新してください。

ウィルス対策オン

Avira 製品をインストールし、その後の更新手続きを適切に行っている場合、次のようなメッセージが届きます：

Avira 製品は、最新の状態です。Avira Real-Time Protection は、有効になっています。

Avira Real-Time Protection を無効にしたり、Real-Time Protection サービスを停止すると、次のメッセージが表示されます。

注意

コントロール センターのステータス 大人気の【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 東芝 ACEA16087M P160 6馬力 三相200V 省エネneoリモコン [♪∀■] 【メーカー在庫あり】 2枚建 [半外付型] セクションで、Avira Real-Time Protection を有効化/無効化することができます。 Avira Real-Time Protection が有効かどうかは、タスクバー YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソード[Low-E複層防音ガラス] FIX窓 在来工法[Low-E透明4mm+透明3mm]：[幅870mm×高1170mm] 大研化成工業 業務用融雪プロテクター 10m 両面穴 GUP-10W【同梱・代引き不可】 の赤い傘が開いているかどうかで確認することができます。

CHECKLIST 2017-12-24

【最安値挑戦中！最大17倍】業務用エアコン 東芝 ACEA16087M P160 6馬力 三相200V 省エネneoリモコン [♪∀■] 【メーカー在庫あり】 2枚建 [半外付型]

アポロ エリアポール1200mm Φ20 - 50本入 AP-PL102H [鋼管樹脂被膜][直径20mm×長さ1,200mm] 【電気柵 ポール 支柱 いのしし イノシシ 猪 くま クマ 熊 対策 害獣対策 駆除 獣害 獣害対策 獣害防止 害獣防止 野生動物対策 電柵】【おしゃれ おすすめ】[CB99] 【在庫あり 即納】[ 送料無料 カバー付 ] 選べるプレゼント付 ホンダ ブレード除雪機 ユキオス SB800-JVT ホンダ除雪機 ブレード角度調整機能付き エンジン式 家庭用除雪機 [ 安心配達説明サービス対応 ] 小型 ハーベスタ・マニアスプレッター用ゴムクローラ G1-359054HB 350x90x54 2本 送料無料！ スーパーSALE期間中ポイント5倍！(キャンペーンのエントリー必須) サーモスX トリプルガラス(LOW-E複層・クリプトンガス入) 面格子付 樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 2枚建 呼称 08007 W845mm×H770mm LIXIL リクシル YKKAP窓サッシ 装飾窓 エピソード[Low-E複層防犯ガラス] FIX窓 在来工法[Low-E透明5mm+合わせ透明7mm]：[幅640mm×高1570mm] 【十川】スーパートムフッソｅａｓｙホース ＦＥ１２【TN】【TC】【ホース】網戸 公団住宅用 袋型網戸 オーダーサイズ1枚セット W901-1000 H1266-1365mm シルバー色 アルミサッシ YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 4枚建[シャッター付] スチール耐風[半外]Low-E透明4+合わせ透明7：[幅2600mm×高2030mm] TOTO 【CS670BP-SS671BNML】※ 組み合わせ便器 手洗いあり 壁排水 ★【全品最大ポイント21倍】KVK 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 【KM5091TF】KM5091TF series シングルレバーシャワー付混合栓【KM5091TF】[新品]【RCP】【NP後払いOK】【エントリーで12/2 PM7時～12/7 AM1時59分まで】 【50ポットセット】【送料無料】「セイヨウイワナンテン・レインボー」 0.2m程度 【末松電子】獣害防除電柵器 放牧用 500m FRPセット [放牧用/電気柵]タングステンメッシュ 20）メッシュ：430｜線径（mm）：0.013｜目開き（μ）：46｜大きさ：1000mm×1m グルンドフォス［TP3226026］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 インライン型単段うず巻ポンプ【送料無料】 （株）川本製作所（川本） ［GSP3405C0.4S］ 「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】【代引き・後払い不可】 海水用自吸式プラスチックポンプ 【送料無料】 アクアシステム（アクア） ［APD20GATNK24］「直送」【代引不可・他メーカー同梱不可】 エアプレッシャーポンプ（ドラム缶吐出専用）【送料無料】 陶磁器表札《鉄錆焼（黒文字＆ダークグリーン）》F-ISP-3【送料無料】【smtb-k】 リンナイ 部材【60S W N500】ガスふろがま（BF式）専用オプション 500型 受注生産品 【enステーション（オール電化）】【樹脂製 フタつきタイプ】【露出型】【リミッタースペース付】EL2D 5320-2 YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建 内付型[透明4mm+合わせ透明7mm]：[幅1800mm×高570mm]【YKKアルミサッシ】【防犯フィルム】【合わせガラス】【2重ガラス】 【全品最大ポイント21倍】KVK 【ZKF905SBL/800】 フルメッキシャワーヘッド付ホースセット1.6m KVK補修部品＞バス用シャワー部品 [新品]【NP後払いOK】【エントリーで12/2 PM7時～12/7 AM1時59分まで】 DDK（第一電子工業） ［D/MS3106B32-17S］ MSタイプ丸形コネクタ ストレートプラグ（分割シェル）D/MS3106Bシリーズ （5個入） D/MS3106B3217S 三協アルミ補修用部品 装飾窓 障子ストッパーシリンダースイッチ：スイッチ[WB6106-01]【三協】【対応商品名を上部画像にてご確認下さい】【ノイリッチノイスタRアンテオVRアルドミックRノルディアルペンPLサンシャダンマディオスターフルアペック サンゲツ 店舗用クッションフロア テラコッタ 品番CM-1246 サイズ 182cm巾×4m KNR0918S リンナイ [送料無料]K8760JV-C 三栄水栓 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 532P15May16 lucky5days サンゲツ 住宅用クッションフロア プレーン 品番HM-1159 サイズ 182ｃｍ巾×8m YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeS] 屋根置式 中間連結ユニット[化粧床材リベルバ]：アクリル 奥行：1770mm[幅2770mm]【後付けバルコニー】【壁付けバルコニー】玄収Ｒフラット縦木Ｓ９１ＭＷシルバー ダルブラウン 大建工業の建具 ☆【無料3年保証/工事もご依頼で5年】*リンナイ*RUFH-V2403SAFF[B] 温水暖房熱源機 屋内壁掛型 [オート] 24号 サカエ SAKAE 【代引不可】【直送】 ステンレス自在移動回転台車 RB-4SS [A170225]

CHECKLIST 2017-12-24

マキシンコー マキエ-ス減速機 MAＷ型 MAW140R50B 5.5KW [代引不可商品] ステンレス ファインメッシュ 溶接金網 線径（mm）：1.6｜網目（mm）：11.1｜ピッチ（芯々）（mm）：12.7｜大きさ：1000mm×15m SUS304 東リ クッションフロアH プレーン 色 CF9109 サイズ 182cm巾×8m【S1】 H-612 古美平面遠州透丸 中 40個入 黒色系 丸型(寸六底) 金属(鉄) 釘止め 襖に シック YAMAICHI(ヤマイチ) Agaho basis レバーハンドルのみ (DT=41-42) 146L-N1002-SA アルミシルバー 【※代引不可】. エコ竹 直径3.8cm 長さ183cm 10本セット マキシンコー マキエ-ス減速機 MAFOK型 MAFOK100R240B 0.4KW [代引不可商品] 【最安値挑戦中！最大17倍】便器 TOTO CES9898PX ネオレスト 一体型便器 AH2Wタイプ 一般地 流動方式兼用[♪■] YKKAP玄関 リフォーム玄関ドア ドアリモ断熱タイプ[手動錠] D4仕様[ランマ付/Cタイプ] 親子：S21V【ykk】【ドアリモ】【カバー工法】【取り替え】【交換】【DIY】【断熱ドア】【玄関リフォーム】 アステオ AR5タイプ LIXIL トイレ 【YBC-A10H+DT-355JH 】手洗い無し 床排水リトイレ ECO6 アクアセラミック付 INAX しっかり流れる タンク付トイレ スイコー MC型大型容器8000L MC8000 KM61866 ピクトサイン（平付型）【無地】. 【日立工機 HITACHI】 丸のこ集じんセット RSC5MR ハピアプレミア 吊戸・引違 0Pデザイン扉セット 2300高 1645幅 モノホワイト柄 大建工業の建具 【今だけポイント10倍】【送料無料】アルミ製 リヤカー リアカー 折りたたみリヤカー リヤカー ノーパンクタイヤ HC-1208NA 防災備品 リアカー 日本製のリヤカー（リアカー） リンナイ床暖房 UH3シリーズ リフォーム向け 温水パネル UH3-E-1824L 長さ2422×幅1816×厚み12ミリ スイコー 特殊角型タンク SK型容器 SK-1500 (容量1500L) 【返品不可】 スイコー ローリータンク 『クリーンタンク500』 (容量500L) 【返品不可】 タイルデッキ 工事付LIXIL ブルーノ間口90cm×出幅60cm×高さ18cm設置場所：土・砂利★送料無料 【ホンダ耕うん機 オプション】 F220/F210 移動タイヤセット 〔宮丸 品番10918〕【smtb-TK】[こまめ 耕運機 耕耘機 ホンダ純正アタッチメント 自走可能]【スーパーセール期間中ポイント最大40倍】三菱K 超硬ミラクルエンドミル2.0mm VC2JSD0200 【バンドー/BANDO】産業機械用 Vベルト スタンダード [サイズ C-332] いつでもポイント１０倍！ SURE ハンダゴテ用セラミックヒーター SSS-750I・J兼用 SSS-750IH 【送料無料＆全品P5倍】 カクダイ 2ハンドル混合栓 150－411 （03217582－001） ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 【LIXIL】（INAX） 一槽水切付流し台 S-1SC型 S-1SC090A5N(R・L).YKKAP窓サッシ 装飾窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 高所用たてすべり出し窓 [Low-E透明4mm+合わせガラス透明7mm]：[幅300mm×高1170mm] YKKAP窓サッシ 装飾窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 高所用たてすべり出し窓 [Low-E透明3mm+合わせガラス型7mm]：[幅405mm×高970mm].ヨレーズDXー1000型（G1／2） 水栓 取替え 工事費 (既設水栓撤去・処分費含む) 【施工費】.マキシンコー 二段ウォーム減速機 BF型 下ウォーム形各軸配置水平 BF135R180 [代引不可商品] マキシンコー マキエ-ス減速機 MAＷ型 MAW125R50 [代引不可商品].ライフロンチューブ（塩ビ製チューブ） 10mm×14.5mm （50m巻） 【送料無料】RUD エクスカベーターフック 溶接タイプ VABH-W-2.5T(品番:VABH-W-2.5T)『8195508』.

アンチウィルス ソフトウェアの監視をユーザー自身が行うことを希望すると、Windows セキュリティ センターから次のメッセージが表示されます。

注意

Avira 製品は、Windows セキュリティ センターに対応しています。 このオプションは、推奨対策案ボタンで、

注意

Windows XP Service Pack 2 をインストールしていても、ウィルス対策は、必要です。 Windows は、アンチウィルス ソフトウェアを監視しますが、アンチウイルス機能を有しているわけではありません。 つまり、追加のウィルス対策ソリューション無しでは、、、ウィルスやマルウェアからコンピュータを保護することができないのです！