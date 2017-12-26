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数十万の悪魔の軍勢を統べる万魔殿の主、大悪魔ベルゼブブ。 その近侍として仕えることになったミュリンが目にしたベルゼブブの姿は、大悪魔の威厳を持つ気高く冷徹な姿…ではなく、モフモフが大好きなゆるふわ少女だった!?

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作品インフォメーション Information

  • 2017.09.16 京都国際マンガ・アニメフェア2017にて『ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。』単行本第1巻のサイン本販売!! 詳細はコチラ!!
  • 2017.08.22 『ベルゼブブ嬢のお気に召すまま 【80】パールイズミ ＵＶジャージ ブラック Sサイズ お取り寄せW718-BL-15-S。』単行本第5巻 発売!! 5巻発売記念フェア開催!!

最新話はこちら Latest chapter

  • 2017.08.14
  • [第32話] 公開!

  • 掲載期間

    2017.08.14～2017.09.10

  • 次回更新

    2017.09.11

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ゆるまんが

matoba先生描き下ろしのゆるまんが

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キャラクター紹介 Characters

  • ベルゼブブ 天界から堕とされ、悪魔となった元天使達が働く場所・万魔殿の主。仕事はデキるが性格はゆるふわで、モフモフしたものをこよなく愛す。全身でモフモフを感じるためによく全裸になる。
  • ミュリン ベルゼブブの近侍。ベルゼブブが知的でクールだと思い込み、ベルゼブブに憧れていた。純情乙女男子であり、ベルゼブブの裸を見たり、ベルゼブブから褒められたりすると、すぐ顔が真っ赤になる。
  • アザゼル 見た目は兄貴だが、心は可愛いもの大好きな乙女で趣味はテディベア収集と刺繍。シャイなためボードで会話をする。元・智天使で古参悪魔。
  • ベルフェゴール 緊張すると頻尿になる残念ガールで、特に想いを寄せるアザゼルの前では緊張と尿意からまともに会話ができない スーパーセール期間中ポイント5倍※！さらにクーポンも！ CERAMIC SPEED セラミックスピード 汎用シールドベアリング 61902 ベアリング ※要エントリー。元・権天使であだ名は「ごっちん」。
  • アスタロト ベルを溺愛する、(自称)お兄ちゃん的存在。サルガタナスの上司であるが頻繁に仕事から抜け出しその都度縛られている。元・熾天使 Axiom Super スパーク 150 Headlight (海外取寄せ品)。
  • サルガタナス 超絶ドSなアスタロトの近侍。クールに見えてアザゼルと同様可愛いものには目がない。実はウブで時々アスタロトの言動にドギドキしてる!?
  • エウリノーム 美少年以外を視界に入れると苦い顔になる残念美人。美少年を陰ながら愛でることに全力を尽くしている。最近図書館に頻繁に出没するらしい。
  • ダンタリオン 図書館長の活字中毒なうさ耳ショタ(実年齢は…)。職場では常に睡眠中だが利用客には的確におすすめの本をセレクションしてくれる。
  • モレク メガネなのに声がでかいおバカさん。ベルやアザゼルと並ぶ古参悪魔で(自称)ダンタリオンの親友。大浴場では泳ぐ派。。

魔女の心臓

  • [第1話] 深雪の森 ＆ [第3話] 君想う謌 公開中!

単行本 Comics

ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 5巻 みんな不器用で、みんな片思い… 自信がなくて素直になれない女子 Daiwa LAG601MHFB 6-Foot Laguna トリガー Rod with 10 to 20-Pound ライン Weight, ファスト アクション, No. 8 Guides, ブラック Finish (海外取寄せ品) エバニュー EVERNEW 竹バー10本組 [型番：EGB127]【送料込/送料無料】【スーパーSALE】。おしゃべりしたいのに緊張して話せない女子。すぐにトイレに行きたくなっちゃう女子 。そしてその感情にまだ気づいていない女子…。悪魔女子たちの日常は泣いたり笑ったり、いつでも一生懸命です。
大人気! ゆるふわ魔界の日常にやにや4コマ第5巻登場! 2017年8月22日発売　B6判　本体500円＋(税)

関連書籍

魔女の心臓 8巻(完) 「その時きっと また会いましょう」 500年前に妹のニナと別れた湖に辿り着いたミカ。そこで出会った湖の精ロルロージュは語る、先読みの巫女リサがお腹に宿した双子の秘密…。そしてミカとニナが別れたあの日の二人の記憶、答えは全てそこにあると。不老不死の魔女の秘密とは!? 大人気ゴシックファンタジー感動の最終巻!! 2016年3月12日発売　B6判　本体571円＋(税)
ほしのこ! 3巻(完) もう一度きみに出会えますように。 駒子の笑顔を見て、秋彦の世界が変わり、ゆっくりと優しく二人の距離は近づいていく。。

。。しかし、秋彦の願いが叶った時、かなえは…!!? キュート×キュートで可愛さ全開! ハイパーラブコメ、ついに最終巻!! 2011年7月22日発売　B6判　本体562円＋(税)

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