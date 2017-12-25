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【Scotty Cameron】【T677】スコッティキャメロン 009M SSS クラウンド スコッティドッグ ビッグツアードット 350G ツアーパター [titleist] （PHITEN） ゴール【100%品質保証】

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2017-12-25
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聘珍樓（へいちんろう）  聘珍樓横浜本店

[アルバイト] レストランフロント係り（エスコート）


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≪学生アルバイト/エスコート係募集≫日本最古の中華料理店『聘珍樓』で、

、感動をご提供しましょう。

勤務地 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町１４９中華街大通中央
勤務時間 17:00～22:00
給与 時給 1100円以上
※研修期間有　時給変更なし
特徴 未経験OK 高校生応援 大学生歓迎 午後のみOK 短時間OK 即日OK 長期歓迎 平日のみOK 土日祝のみOK 週1、、2日からOK 週３日以内ＯＫ 週4日以上OK 時間や曜日 シフト制 高収入 交通費支給 まかない付き 社員登用あり 時給1000円以上 制服あり 友達と応募OK 駅チカ･駅ナカ 大量募集 高校生可(22時まで)
資格・スキル 高校生可
交通費 交通費全額支給
待遇・福利厚生 社員割引あり 、 社員登用制度あり 、 食事付き 、 経験者優遇 、 昇給あり 、 社会保険完備
問い合せ先 045-474-9962
採用に関するお問い合わせや、応募に関するご質問はお気軽にどうぞ。聘珍樓で一流の技術を身につけたいという方からのご応募をお待ちしております。
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