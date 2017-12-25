今まで楽しい思いで、いっぱいの幸せ、
本当にありがとう。
いつまでも、ずっと、ずっと、傍にいて欲しかった。
今が一番つらい、悲しい時です。
ペットちゃんは家族の一員です。
かけがえのない、最愛のパートナーです。
私達はそんな悲しいご家族様のお気持ちに、
少しでも寄り添って、お手伝いさせて頂ければと思っています。
どうか、いつまでも忘れないで、お傍においてあげてください。
アットホーム訪問ペット火葬
TOEI LIGHT（トーエイライト） ミニサッカーゴール1520 B6490【S1】 [＃5-P] Base PLANO◆
葬儀から読経、お骨上げ、返骨まで全て含まれています。
シンプルではございますが、丁寧に心を込めて努めさせていただきます。
ご自宅まで 送料無料 ランニングシューズ アディダス adidas メンズ adizero takumi ren boost 3 アディゼロ タクミ レン ブースト 匠 練 上級者 サブ3.5 マラソン ジョギング ランニング シューズ 靴 ランシュー 2017秋冬新色 得割23、ペット火葬専用車がご訪問いたします。
火葬専用車の後ろに祭壇を設け、、お経を読み最期のお見送りをしていただきます。（下記イラスト参照）
お客様とご相談の上、ご自宅の駐車場、もしくは少し離れた安全な場所で火葬いたします。
お骨上げのあと、骨壺を壷袋に入れて、ご返骨いたします。（骨壺、壷袋 mizuno/ミズノ 【在庫限り】J1GC1711-05ウエーブスカイＳＷランニングシューズ【27.0】 (ネイビー×シルバー×イエロー)、写真立ては料金に含まれています。）
火葬での葬儀の様子
※火葬専用車の後ろに祭壇を設けます。
※ペットのご遺体の傍には、少量でしたら、写真や手紙、ビスケットやお花などを置いての火葬が可能です。
※お経はスタッフが読まさせていただきます。
料金表
←スマホは横スライドして見て下さい→
|1
|2
|3
|4
|5
|_____~1kg
|1kg~5kg
|5kg~7kg
|7kg~10kg
|10kg~13kg
|手のひらサイズ
|20cm~30cm
|31cm~40cm
|41cm~50cm
|51cm~60cm
|小鳥／りす／ハムスター
|子犬／子猫／うさぎ
|犬／猫／小動物
|小型犬
|中型犬
|15,000円
|18,000円
|20,000円
|24,000円
|28,000円
上記の値段には葬儀・火葬からお骨入れまでの他、骨壺、骨袋、写真立ての全てが含まれております。
料金表以外の追加料金は一切かかりません。（※全て税込価格）
・中型、小型の火葬専門になっており、火葬時間は1時間〜2時間位です。
・ご遺体を運ぶ手段の無い方に便利です。
・無臭、無煙、ダイオキシンを発生させない構造になっております。
・車には会社名など 、火葬に関する文字は一切書いていないので、ご近所の方に気付かれることはございません。
・ご遺体の保存期間は、その状態にもよりますが、保冷剤やドライアイスを周りに置いてあげることで、夏は２〜３日、冬は３〜４日位と考えられます。
訪問個別火葬の流れ
1.お亡くなりになられたら
ご自宅にてお通夜、
ご葬儀をしてあげてください。
2.お電話を下さい。
アットホーム訪問ペット火葬
フリーダイヤル 0120-513-862
(受付時間 AM6:00~PM22:00）
年中無休
●電話番号・住所
●体重とサイズ
●予約日時
を教えてください。
3.個別火葬車にてご訪問
ご予約頂きました日時にご自宅をご訪問させていただきます。
4.葬儀・火葬
ご相談の上、最期のお別れ（葬儀）をしていただいた後に、ご自宅の前（駐車場）で、もしくは少し離れた安全な場所で火葬いたします。
5. お骨上げ
ご家族様御自身でお骨上げしていただきます。
6. ご自宅でご返骨致します
骨壺を壺袋に入れ、写真立てを付けてご返骨致します。
サービスエリア
●西多摩郡
瑞穂町、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、日ノ出町
●北多摩郡
昭島市、武蔵村山市、東村山市、東大和市 (newbalance)ニューバランス MRL996D4D 25.5cm、小平市、東久留米市、清瀬市 【全品ポイントUP!7日9:59まで】【3000円割引クーポン!】【アシックス】asics GEL-KAYANO24-SW【ゲルカヤノ24スーパーワイド】tjg958-9085 メンズ ランニング 17AW、立川市、国立市、国分寺市、府中市、調布市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、西東京市、狛江市
●南多摩郡
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市
●東京都
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、
●埼玉県
飯能市、鶴ケ島市、上尾市、所沢市 【クロスカントリースキー店舗】 SALOMON サロモン トレイルランニングシューズ SPEEDCROSS 4 スピードクロス4 L39239800 BLACK/SULPHUR SPRING、狭山市、川越市、埼玉市、浦和市、上福岡市、富士見市、新座市、和光市、志木市、朝霞市、戸田市、蕨市、川口市、草加市、越谷市、岩槻市、入間市、坂戸市、日高市、鳩ヶ谷市
狭い住宅街でもお伺いできます
ダイオキシンを発生させない構造
ダイオキシン類測定結果報告書
アットホーム訪問ペット火葬は
安心してお任せいただけるトリプルAセーフグループに加盟しております。
ペット葬儀の質とサービスの向上を協議、及び各メンテナンス、表示価格及び葬儀内容が広告に基づいて運営されているか、保険などの加入など、トリプルＡセーフグループ（トリプルＡ Safe Group）は、安心してお任せ頂き、
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