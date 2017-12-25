今まで楽しい思いで、いっぱいの幸せ、
本当にありがとう。
いつまでも、ずっと、ずっと、傍にいて欲しかった。
今が一番つらい、悲しい時です。
ペットちゃんは家族の一員です。
かけがえのない、最愛のパートナーです。
私達はそんな悲しいご家族様のお気持ちに、
少しでも寄り添って、お手伝いさせて頂ければと思っています。
どうか、いつまでも忘れないで、お傍においてあげてください。

アットホーム訪問ペット火葬

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葬儀から読経、お骨上げ、返骨まで全て含まれています。

シンプルではございますが、丁寧に心を込めて努めさせていただきます。

ご自宅まで 送料無料 ランニングシューズ アディダス adidas メンズ adizero takumi ren boost 3 アディゼロ タクミ レン ブースト 匠 練 上級者 サブ3.5 マラソン ジョギング ランニング シューズ 靴 ランシュー 2017秋冬新色 得割23、ペット火葬専用車がご訪問いたします。

火葬専用車の後ろに祭壇を設け、、お経を読み最期のお見送りをしていただきます。（下記イラスト参照）

お客様とご相談の上、ご自宅の駐車場、もしくは少し離れた安全な場所で火葬いたします。

お骨上げのあと、骨壺を壷袋に入れて、ご返骨いたします。（骨壺、壷袋 mizuno/ミズノ 【在庫限り】J1GC1711-05ウエーブスカイＳＷランニングシューズ【27.0】 (ネイビー×シルバー×イエロー)、写真立ては料金に含まれています。）

火葬での葬儀の様子

※火葬専用車の後ろに祭壇を設けます。
※ペットのご遺体の傍には、少量でしたら、写真や手紙、ビスケットやお花などを置いての火葬が可能です。
※お経はスタッフが読まさせていただきます。

料金表

←スマホは横スライドして見て下さい→

1 2 3 4 5
_____~1kg 1kg~5kg 5kg~7kg 7kg~10kg 10kg~13kg
手のひらサイズ 20cm~30cm 31cm~40cm 41cm~50cm 51cm~60cm
小鳥／りす／ハムスター 子犬／子猫／うさぎ 犬／猫／小動物 小型犬 中型犬
15,000円 18,000円 20,000円 24,000円 28,000円

上記の値段には葬儀・火葬からお骨入れまでの他、骨壺、骨袋、写真立ての全てが含まれております。
料金表以外の追加料金は一切かかりません。（※全て税込価格）

 

・中型、小型の火葬専門になっており、火葬時間は1時間〜2時間位です。

・ご遺体を運ぶ手段の無い方に便利です。

・無臭、無煙、ダイオキシンを発生させない構造になっております。

・車には会社名など 、火葬に関する文字は一切書いていないので、ご近所の方に気付かれることはございません。

・ご遺体の保存期間は、その状態にもよりますが、保冷剤やドライアイスを周りに置いてあげることで、夏は２〜３日、冬は３〜４日位と考えられます。

 

訪問個別火葬の流れ

1.お亡くなりになられたら


ご自宅にてお通夜、
ご葬儀をしてあげてください。

2.お電話を下さい。


アットホーム訪問ペット火葬
フリーダイヤル　0120-513-862
(受付時間　AM6:00~PM22:00）
年中無休
●電話番号・住所
●体重とサイズ
●予約日時
を教えてください。

3.個別火葬車にてご訪問


ご予約頂きました日時にご自宅をご訪問させていただきます。

4.葬儀・火葬


ご相談の上、最期のお別れ（葬儀）をしていただいた後に、ご自宅の前（駐車場）で、もしくは少し離れた安全な場所で火葬いたします。

5. お骨上げ


ご家族様御自身でお骨上げしていただきます。

6. ご自宅でご返骨致します


骨壺を壺袋に入れ、写真立てを付けてご返骨致します。

サービスエリア

●西多摩郡
瑞穂町、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、日ノ出町

●北多摩郡
昭島市、武蔵村山市、東村山市、東大和市 (newbalance)ニューバランス MRL996D4D 25.5cm、小平市、東久留米市、清瀬市 【全品ポイントUP!7日9:59まで】【3000円割引クーポン!】【アシックス】asics GEL-KAYANO24-SW【ゲルカヤノ24スーパーワイド】tjg958-9085 メンズ ランニング 17AW、立川市、国立市、国分寺市、府中市、調布市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、西東京市、狛江市

●南多摩郡
八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市

●東京都
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、

、世田谷区

●埼玉県
飯能市、鶴ケ島市、上尾市、所沢市 【クロスカントリースキー店舗】 SALOMON サロモン　トレイルランニングシューズ　SPEEDCROSS 4　スピードクロス4　L39239800　BLACK/SULPHUR SPRING、狭山市、川越市、埼玉市、浦和市、上福岡市、富士見市、新座市、和光市、志木市、朝霞市、戸田市、蕨市、川口市、草加市、越谷市、岩槻市、入間市、坂戸市、日高市、鳩ヶ谷市

狭い住宅街でもお伺いできます

ダイオキシンを発生させない構造

ダイオキシン類測定結果報告書

 アットホーム訪問ペット火葬は
安心してお任せいただけるトリプルAセーフグループに加盟しております。
ペット葬儀の質とサービスの向上を協議、及び各メンテナンス、表示価格及び葬儀内容が広告に基づいて運営されているか、保険などの加入など、トリプルＡセーフグループ（トリプルＡ Safe Group）は、安心してお任せ頂き、

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、、丁寧なご葬儀をお約束します。

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