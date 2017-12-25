

葬儀から読経、お骨上げ、返骨まで全て含まれています。

シンプルではございますが、丁寧に心を込めて努めさせていただきます。

ご自宅まで 送料無料 ランニングシューズ アディダス adidas メンズ adizero takumi ren boost 3 アディゼロ タクミ レン ブースト 匠 練 上級者 サブ3.5 マラソン ジョギング ランニング シューズ 靴 ランシュー 2017秋冬新色 得割23、ペット火葬専用車がご訪問いたします。

火葬専用車の後ろに祭壇を設け、、お経を読み最期のお見送りをしていただきます。（下記イラスト参照）

お客様とご相談の上、ご自宅の駐車場、もしくは少し離れた安全な場所で火葬いたします。

お骨上げのあと、骨壺を壷袋に入れて、ご返骨いたします。（骨壺、壷袋 mizuno/ミズノ 【在庫限り】J1GC1711-05ウエーブスカイＳＷランニングシューズ【27.0】 (ネイビー×シルバー×イエロー)、写真立ては料金に含まれています。）