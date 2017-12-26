■ワンピース ドレス
Bon mercerie／Dorry Doll（ドリードール）ドレス
遠目にも愛らしさたっぷり！　キュッと絞ったウエストがふわりと立体感のあるスカート部分を際立てるフォルム自慢のワンピースです。織りで花柄を描いたジャカード生地の豊かな表情と相まって、人とかぶらないドレススタイルに。ネックラインにフェイクパールとビーズをあしらった、ネックレスいらずの華やかなムードもパーティにぴったりです。

■サイズ表示について
※バイイング商品のため下げ札サイズ表記とワールドサイズ表記が異なります。製品寸法をご確認くださいませ。
ワールドサイズコード38=製品サイズ表記38
モデル情報：身長168cm B75 W58 H85 着用サイズ：38
店舗へのお問い合わせ商品番号：982-53982
秋冬を通じて着用いただける商品です。
素材: 表地:ポリエステル60 綿40％ 裏地:ポリエステル100％
原産国: 中国製

●製品寸法:
38：総丈88 B82 肩幅36 W72 H106 付属ヒモ全長176 幅8 対応サイズフリー

●201741w　■Bon mercerie/ボン メルスリー
【ドレス】【2017AW】【レディース】【ティーンズ】


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  ベージュ(052)
38
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［公式］ボン メルスリー/Bon mercerieDorry Doll ジャカードバルーンワンピース(ベージュ(052))201741w Ladies レディース ワールド パーカ Solid ブルゾン

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小野店 1F

１Ｆには 【SALE／30%OFF】デニムレースアップワンピース[SPORTS/スポーツ] ミリオンカラッツ ワンピース【RBA_S】【RBA_E】【送料無料】、ソファ・スツール売場 アドリアナ パペル レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Poppies Printed Fit & Flare】Pink Multi、センターテーブル売場、座椅子売場、シルバー用品売場、インテリア小物・雑貨売場がございます。
ソファは地域最多数の品揃えを誇り、約２５０セットを展示しております。１人掛け・２人掛け・３人掛けソファ、カウチソファ、コーナーソファ、リクライニングソファ、電動ソファ、ソファベッドなど様々なタイプを揃えており、また、カジュアルなファブリックや合皮ソファから高級厚革の総革・本革ソファまで、用途・お好みに合わせてお選び頂けます。
すべて一品ものまたは限定品のため、売場の商品は毎日様変わりしていますので、お客様の中には、お気に入りの商品を見つけるため、何度も足をお運び頂いて下さる方も多数いらっしゃいます。

小野店 2F

  • ベッド売場（約１２０本を展示しています）

  • ベッド売場（電動ベッド・折りたたみベッド）

  • 食卓セット売場（約２４０セットを展示しています）

  • 単品椅子売場（１点ものから４脚以上揃うものまであります）

  • ＦＡＸ台・小物家具売場

  • 組立家具売場

２Ｆには、ベッド売場 チユキ (CHIYUKI) チェックプリントワンピース イエロー c-3187 10,800円以上購入で送料無料 【正規取扱】、食卓セット・単品椅子・カウンターチェア売場、サイドボード売場、リビングテーブル売場、小物・組立家具（ＦＡＸ台・スリッパラック・傘立て等）売場がございます。
ベッドは約１２０本を展示しており、各種サイズのベッドフレームから電動ベッド、脚付きマットレス、スノコベッド、畳ベッド、折りたたみベッドまで、多数の品揃えを誇ります。また、マットレスのみの販売も行っております。
食卓セットは２人掛け・４人掛け・６人掛け AMERICAN VINTAGE レディース JUMPSUITS AND OVERAL 送料無料 Black Jumpsuit/one piece、円形テーブル、モダンデザインのものからカントリースタイル、一枚板のテーブルまで数多く、多段展示しております。

小野店 3F

  • 食器棚・キッチンカウンター売場（約１６０本を展示しています）

  • タンス売場（約１７０棹を展示しています）

  • ドレッサー・ワードローブ売場

  • コタツ・座卓売場

  • ＴＶボード売場

  • ＯＡチェア売場

３Ｆには食器棚・キッチンカウンター・レンジ台売場、タンス・ドレッサー売場、ランドリー・隙間収納家具売場、学習デスク・パソコンデスク・ＯＡチェア売場、ＴＶボード売場、２段ベッド売場、

、コタツ・座卓売場 レディース Rings 送料無料 Yellow 14kGold1/10CaratTWDiamondAnniversaryRing、書棚・下駄箱売場、そして目玉商品コーナーがございます。
食器棚は、素朴なカントリースタイルのものから 【京の老舗染処】特選本手加工一珍糊染訪問着「絢爛牡丹文」≪稀少な染めの風合い…工藝品クラス！≫、モダンスタイルのものまで、またスチームレンジ対応のもの、モイス機能を持ち合わせたものまで多数揃えております。展示本数は約１６０本。
学習デスクコーナーは１０月～４月に開設します。

加古川店 1F

  • ソファ売場（本革ソファ）

  • ソファ売場（合皮・ファブリック・ソファベッド）

  • ベッド売場（二段ベッド・電動ベッドも展示しております）

  • ベッド売場（フレームのみ・マットレスのみの販売も行なっております）

  • 食卓売場（食卓セット・単品椅子）

  • 食卓売場（円卓・収納付き・引出し付き食卓も展示しております）

  • 食器棚・レンジ台　売場（カウンターボードも展示しております）

  • 座卓・コタツ・デスク　売場

  • 座椅子・高座椅子・小物・組立家具　売場

イオンタウン加古川店は、小野店とほぼ同量の家具をワンフロアに詰め込んでいます。
店内に一歩足を踏み入れると、ボリュームたっぷりの家具の山が広がります。
入られてすぐの通路左側に、、食卓セット・単品椅子・カウンターチェア、その奥に食器棚・キッチンカウンター・レンジ台がございます。通路右側には、学習デスク、コタツ ＼48時間限定！11/28までポイント5倍！／【街着屋オリジナル】創作バッグ - アニマル柄(全2種) - バンビ柄 鹿柄 ウシ柄 牛柄 ハラコ柄 動物 ハンドバッグ 鞄 バッグ ピンク ブラウン フェイクファー 合皮 和洋兼用 made in japan 即日発送可【日本製】【】、シューズボックス・書棚へと続きます。そして入口正面には Thom Browne メンズ ニット カーディガン セーター 送料無料 Yellow Classic Donegal Short Crew Knit、座椅子・高座椅子、小物・組立家具（ＦＡＸ台・スリッパラック・傘立て等）、その隣に、雑貨、ＴＶボード・サイドボード・コレクションボード、リビングテーブルと続きます。それを通り過ぎると DSQUARED2 レディース ヒールシューズ ヒールスニーカー 送料無料 Camoscio Betulla Barbed Wire Sandal、ソファ・ソファベッド・スツール、センターテーブル、シルバー用品、、、さらに店内正面奥にはベッドがございます。
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