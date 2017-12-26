［公式］ボン メルスリー/Bon mercerieDorry Doll ジャカードバルーンワンピース(ベージュ(052))201741w Ladies レディース ワールド パーカ Solid ブルゾン

■ワンピース ドレス

Bon mercerie／Dorry Doll（ドリードール）ドレス

遠目にも愛らしさたっぷり！ キュッと絞ったウエストがふわりと立体感のあるスカート部分を際立てるフォルム自慢のワンピースです。織りで花柄を描いたジャカード生地の豊かな表情と相まって、人とかぶらないドレススタイルに。ネックラインにフェイクパールとビーズをあしらった、ネックレスいらずの華やかなムードもパーティにぴったりです。



■サイズ表示について

※バイイング商品のため下げ札サイズ表記とワールドサイズ表記が異なります。製品寸法をご確認くださいませ。

ワールドサイズコード38=製品サイズ表記38

モデル情報：身長168cm B75 W58 H85 着用サイズ：38

店舗へのお問い合わせ商品番号：982-53982

秋冬を通じて着用いただける商品です。

素材: 表地:ポリエステル60 綿40％ 裏地:ポリエステル100％

原産国: 中国製



●製品寸法:

38：総丈88 B82 肩幅36 W72 H106 付属ヒモ全長176 幅8 対応サイズフリー



●201741w ■Bon mercerie/ボン メルスリー

【ドレス】【2017AW】【レディース】【ティーンズ】





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