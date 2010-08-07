 >  >  > フロックアンドフリル マキシドレス レディース Frock and Frill Maxi Dress in Embossed Velvet with Lace Inserts エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド マキシ丈 ロング レース

21日（金）曇り Rebecca Minkoff レベッカ ミンコフ handbags Box Crossbody Beet。私は読んでいないが、ネットで見つけた「三くだり半と縁切り寺」という著書からの引用で興味深かった。江戸時代の結婚についての内容だ。江戸時代の人口は3200万人中、武士6～7％、町人5＝6％、神官、僧侶、エタ・非人で3.1％残りが農民。



江戸時代は法治国家ではないから、庶民の生活を律する法律はなく、幕府による生活規制（慶安のお触れ書きとか5人組に関する掟など）しかなかったのは当然だ。昔からの慣習によっていただろう。三くだり半と言うのは男性が一方的に離縁するときの書きつけ。



研究によれば、三くだり半が夫から妻に渡されたからといって、妻が泣く泣く実家に帰ったわけではないという。江戸時代、離婚は恥でも何でもなかった。気に入らない男性をさっさと見捨てた女性もいたという Kenzo レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Pale Khaki Ger?schte Bluse mit Cut-outs an den Schultern。我々が今まで抱いていたイメージとは随分違う。



日本の離婚率（人口1000人当たりの件数）は統計が始まった1883年（明治16年）が3.38、旧民法（妻の地位の低下）の定着に従って離婚率は下がり、戦前の私が生まれた43年の離婚率は0.68、戦後右翼グループが新民法で離婚率が増えたと宣伝している。



事実はどうか。敗戦直後の47年が1.02、その後長らく1.0未満に減少。再び1.0を超えたのが72年の1.02、1.5を超えるのがバブル崩壊後の93年の1.52である。そして07年の数値が2.02である。それでも欧米諸国に比べればまだまだ低い優等国である。



明治初年の離婚率の高さから、江戸時代の離婚率は4.0％代だったとの推定が為されている。中でも武士階級の離婚率は10％を超え、再婚率は50％を超えていたという。「貞女二夫にまみえず」といったことは男性の願望に過ぎなかったということである。



百姓町人はどうか。女性の地位はもっと高かったのは間違いない。女性は武士階級に比べれば貴重な労働力であり、軽い扱いを受けたはずはないのである。江戸時代はむしろ今と同じ協議離婚が主体で、夫からの一方的な追い出し離縁は例外だったらしいのだ。



離婚条件は今より女性に有利だった。例えば離婚理由に挙げられているのは１．夫が妻の承諾なしに妻の衣装など持参財産を質に入れたとき。２．妻と別居もしくは音信不通つまり事実上の離婚状態が3～4年続いた時。３．髪を切ってでも離婚を願う時。



４．夫が家出して12カ月（古くは10か月）が過ぎたとき。５．比丘尼（縁切り寺）へかけ込んで、3カ年が経過した時。これでわかるように、右翼が主張している日本の家族制度というのは明治以降の話で、決して日本の伝統でも何でもないということである。

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