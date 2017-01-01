PARAH レディース DRESSES 送料無料 Grey Long dress レディース TOPS オールインワンは最低価格で販売する！

当店価格993円(税込)

【柴田最正堂】

兵庫県花「のじぎく」にちなんだ兵庫県の代表的銘菓です。現在の天皇皇后陛下が皇太子時代、ポートピア81博覧会の開会式にご光臨の節、お茶菓子としてお召し上がり頂きました。