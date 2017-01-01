PARAH レディース DRESSES 送料無料 Grey Long dress レディース TOPS オールインワンは最低価格で販売する！

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いちおし！ひょうご館 > 特集 > 五つ星ひょうご

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「五つ星ひょうご」とは・・・ひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな自然や歴史・文化を生かした商品のうち、
“地域らしさ”と“創意工夫”とを兼ね備えた逸品を、統一ブランド名「五つ星ひょうご」として全国に発信するものです 。

» 五つ星ひょうごについて詳しくはこちら

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まるつぶ黒豆茶ティーパック

当店価格514円(税込)

【寺尾製粉所】
黒大豆を挽き割りせず、お茶が出やすいメッシュフィルターのパックに粒のまま詰めていますので、芳ばしく濁りの少ない黒豆茶をたっぷりお作りいただけます。

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まめな黒豆茶１０Ｐ（マイボトル用）

当店価格378円(税込)

【寺尾製粉所】
黒大豆の香りが引き立つように専用のコーヒー焙煎機で丁寧に煎り上げました。マイボトルや急須でお手軽にお飲みいただける冷温兼用タイプの黒豆茶です。

【五つ星ひょうご】いちじく羊羹3本セット(化粧箱入り）

当店価格2,900円(税込)

【御菓子司　さくらや】
兵庫県認定食品の認証を受けた太子町の「朝採りいちじく」を使用した、寒天との相性抜群のいちじく羊羹です。


【五つ星ひょうご】いちじく羊羹2本セット(化粧箱入り）

当店価格2,000円(税込)

【御菓子司　さくらや】
兵庫県認定食品の認証を受けた太子町の「朝採りいちじく」を使用した、寒天との相性抜群のいちじく羊羹です。

【五つ星ひょうご】いちじく羊羹

当店価格860円(税込)

【御菓子司　さくらや】
太子町の「朝採りいちじく」を使用した、寒天との相性抜群のいちじく羊羹です。

【五つ星ひょうご】神戸 王様のカシミヤ食パン

当店価格756円(税込)

【ブーランジェリーＧran Ｍａｈｏｒｏｂａ】
国産小麦を１００％使用し、まるでカシミヤのような、ふわもちっと程良い弾力が特徴です。


【五つ星ひょうご】【認証食品】ひまわり油セット

当店価格5,000円(税込)

【南光ひまわり館】
国産の唐辛子を、一度熱して冷ました佐用町産の無添加ひまわり油に漬け込み、ビン詰めしています。

【五つ星ひょうご】【認証食品】ひまわり油　280ｇ

当店価格1,296円(税込)

【南光ひまわり館】
国産の唐辛子を、一度熱して冷ました佐用町産の無添加ひまわり油に漬け込み、ビン詰めしています。

【五つ星ひょうご】【海の幸】おじゃこやきセット

当店価格4,536円(税込)

【じゃこばんざい】
【ひょうご推奨ブランドに認証！】1日5セット限定！兵庫県の緑豊富な大地に育まれた海（播磨灘）で育ったちりめんじゃことむき海老だけで作ったおじゃこやきです


【五つ星ひょうご】隠し味は神戸牛！極み餃子（１ｋｇ入り満福セット）

当店価格5,184円(税込)

【元祖「ぎょうざ苑」（神戸南京町餃子専門店）】
味噌ダレ発祥の店の極み餃子！ジューシーでコクのある至高の味です。

【五つ星ひょうご】野路菊の里8個入

当店価格993円(税込)

【柴田最正堂】
兵庫県花「のじぎく」にちなんだ兵庫県の代表的銘菓です。現在の天皇皇后陛下が皇太子時代、ポートピア81博覧会の開会式にご光臨の節、お茶菓子としてお召し上がり頂きました。

【五つ星ひょうご】たまごやさんのカステラ

当店価格1,300円(税込)

【タズミ商事】
1日10個限定！田隅養鶏場産『ママのこだわり卵』を使用、しっとり、まろやかな口どけに仕上がりました。


【五つ星ひょうご】炭酸せんべい詰合せ

当店価格1,296円(税込)

【有馬せんべい本舗】
神戸・有馬温泉の銘菓である「炭酸泉せんべい」と姉妹品である「炭酸クリームせんべい」のイチゴ・チョコ・レモンクリーム味を詰合せました。

【五つ星ひょうご】炭酸せんべい詰合せ

当店価格810円(税込)

【有馬せんべい本舗】
神戸・有馬温泉の銘菓である「炭酸泉せんべい」と姉妹品である「炭酸クリームせんべい」のバニラクリーム味を詰合せました。

【五つ星ひょうご】炭酸泉せんべい炭酸せんべい1000箱（50枚入）

当店価格1,080円(税込)

【有馬せんべい本舗】
昔ながらの手法にこだわり職人が１枚１枚手焼きで作る「炭酸泉せんべい」。薄くて軽く、パリッとした食感が特徴。


【五つ星ひょうご】炭酸泉せんべい500丸（25枚入）

当店価格540円(税込)

【有馬せんべい本舗】
昔ながらの手法にこだわり職人が１枚１枚手焼きで作る「炭酸泉せんべい」。薄くて軽く、パリッとした食感が特徴。。

【五つ星ひょうご】ぼたん鍋特選セット

当店価格6,300円(税込)

【おゝみや】
タンパク質が豊富で、低カロリー・低脂肪・高タンパクの体にやさしい自然食肉です。さらに、おゝみやオリジナルの味噌と特製粉山椒が猪肉と野菜の旨みを引き立てます。

【五つ星ひょうご】【認証食品】丹波なた豆茶　Large Pack

当店価格2,160円(税込)

【丹波なた豆茶のお店 こやま園】
農薬や化学肥料を使わずに栽培した丹波産白なた豆100％。兵庫県認定「ひょうご安心ブランド農産物」。


【五つ星ひょうご】【認証食品】こうのとり醤油　300ml

当店価格463円(税込)

【大徳醤油】
豊岡市産大豆と小麦を100％使用し、蔵付酵母により長期熟成させた天然醸造のお醤油です。

【五つ星ひょうご】ムッシュ自家製アーモンドバター

当店価格3,024円(税込)

【Ｃａｆｅ・ｄｅ・Ｍｕｃｈｅ】
アーモンドバターは、当店オーナーがオープン当初、喫茶店でのモーニングサービスで出すインパクトのある商品ができないかと考え出された、トーストに塗ってから焼き上げる商品です。

【五つ星ひょうご】あったか足湯ソックス

当店価格2,484円(税込)

【nae shop (ナエショップ）】
暖かさにこだわり、履いた瞬間に暖かさを感じる超保温のソックスです。


【五つ星ひょうご】明石玉

当店価格1,296円(税込)

【明石玉　十三味】
十三味の明石玉は、国内産の小麦を「昆布」と「かつお」がメインの合わせ出汁に溶き県内産の新鮮な鶏卵と合わせ、明石海峡で育ったプリプリの真ダコを入れて銅鍋で一気に焼き上げます。

【五つ星ひょうご】【認証食品】まめな黒豆茶 １２袋入り

当店価格514円(税込)

【寺尾製粉所】
☆ノンカフェイン☆兵庫県産黒大豆を100％使用！香りが引き立つようにじっくりと焙煎しました。きな粉のような香ばしさとまろやかな味わいが特徴です。

【五つ星ひょうご】純生栗きんとん

当店価格3,240円(税込)

在庫切れ

【三田見野屋】
5000個限定！篠山市産・丹波市産の丹波栗を使用し、若干の砂糖だけを加えた素朴な味わいの本格栗きんとんです。。。



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