京都大学経済学部経済学科卒業後、公認会計士試験2次試験に合格し、青山監査法人（当時）入所。主として監査部門において公開企業の法定監査をはじめ、株式公開（IPO)支援業務、業務基幹システム導入コンサルティング業務、内部統制構築支援業務（国内/外）等のコンサルティング業務に従事。みすず監査法人（中央青山監査法人（当時））、有限責任監査法人トーマツを経て、溝口公認会計士事務所を開設。現在は、管理会計（月次決算体制、原価計算制度等）、株式公開、内部統制、企業評価等に関するコンサルティング業務を中心に活動している。

（資格）

公認会計士（CPA）、日本証券アナリスト協会検定会員（CMA)、公認内部監査人（CIA）、地方監査会計技能士（CIPFA）、（元）公認情報システム監査人（CISA）