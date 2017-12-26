- トップ
- 検索結果
Anne Klein レディース Wear To Work 送料無料 Black Three-Quarter-Sleeve Cropped Cardigan ブーツ blue 帽子
貸借対照表（B/S）に計上される「1年以内返済長期借入金」は、「短期借入金」と何が違うのか、、という質問もしばしば受けます。一般に、契約日から1年以内に返済期日が到来する金銭消費貸借契約（借入契約）は「短期借入金」、これに対して契約日から返済期日までの期間が1年を超える借入契約は「長期借入金」とされます。
B/Sの負債は、1年という期間を基準に区分されます。決算日から1年以内に返済する負債は「流動負債」、1年を超えて返済する負債は「固定負債」です（＊）。これをワンイヤールールと言います。B/Sの重要な役割の1つに Adriana Iglesias レディース Dresses 送料無料 vestido largo Creek、会社の財政安全性を表すことが挙げられます。負債はいつか返済する必要がありますが、早く返済する負債が多いほど会社の資金繰りを圧迫することになります。したがって、B/S上、短期（1年以内）の負債が多いのか、長期（1年超）の負債が多いのかを区分して表示することは、会社の財務安全性をチェックするためには有用であることが理解できると思います。
ところで ELIZABETH AND JAMES レディース DRESSES 送料無料 Dark blue 3/4 length dress、契約上の借入期間は長期（長期借入金）であっても、返済期日に一括返済するのではなく、借入期間中に亘って借入金を分割返済していくケースもあります。例えば、以下のケースを見てみましょう。
決算日：3月末
借入日：2017年3月31日（現在）
借入額：1億円
借入期間：5年
返済スケジュール：2018年3月31日から毎年2,000万円を返済 2022年3月31日完済予定
（借入利率等は割愛します）
帳簿上は総額の1億円を「長期借入金」として記帳しますが、B/Sを作成する際にワンイヤールールにしたがって1年以内返済予定分を「1年以内返済長期借入金」として流動負債に振り替えます。2017年3月31日のB/Sでは、2018年3月31日返済分の2,000万円を「1年以内返済長期借入金」とし、残りの8,000万円を「長期借入金」として固定負債に表示します。次年度の2018年3月31日には借入残高は8,000万円となります。2018年3月31日のB/Sでは、2019年3月31日に返済予定分の2,000万円が1年以内返済長期借入金として流動負債へ振り替えられます。以後も同様に、固定負債から1年以内に返済される部分（2,000万円）が流動負債に繰り上げられます。
長期借入金は通常 PLEIN SUD レディース DRESSES 送料無料 Black Knee-length dress、借入契約ごとに総額で管理されています。「1年以内返済長期借入金」は RARY レディース DRESSES 送料無料 Light grey Short dress、B/
（＊）売上債権、仕入債務、たな卸資産の会社の本業に関わる項目は、正常営業循環基準といって、本業に投じたおカネが回収されるまでは仮にその期間が1年超であっても流動資産または流動負債に区分されます。
-
-
京都大学経済学部経済学科卒業後、公認会計士試験2次試験に合格し、青山監査法人（当時）入所。主として監査部門において公開企業の法定監査をはじめ、株式公開（IPO)支援業務、業務基幹システム導入コンサルティング業務、内部統制構築支援業務（国内/外）等のコンサルティング業務に従事。みすず監査法人（中央青山監査法人（当時））、有限責任監査法人トーマツを経て、溝口公認会計士事務所を開設。現在は、管理会計（月次決算体制、原価計算制度等）、株式公開、内部統制、企業評価等に関するコンサルティング業務を中心に活動している。
（資格）
公認会計士（CPA）、日本証券アナリスト協会検定会員（CMA)、公認内部監査人（CIA）、地方監査会計技能士（CIPFA）、（元）公認情報システム監査人（CISA）
関連記事
-
-
-
-
-
-
-
第4の財務諸表って何？
損益計算書（P/L）、貸借対照表（B/S）
2017-12-26
Anne Klein レディース Wear To Work 送料無料 Black Three-Quarter-Sleeve Cropped Cardigan ブーツ blue 帽子
Givenchy レディース Dresses 送料無料 bow dress,Ella Moss レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Blackberry Minori Mosaic Off Shoulder Blouse; Columbia コロンビア レディース 女性用 ファッション パーカー スウェット Columbia コロンビア Mountain Side Pullover - Chalk/Light Cloud/Collegiate Navy,クローディピエルロ レディース ニット&セーター アウター self-tie sleeve cotton-blend jumper ECARLATE,サローニ レディース ワンピース トップス SALONI Billie Cotton Dress Red; セント ジョン コレクション レディース ワンピース トップス St. John Collection Mikado Embellished A-Line Dress Pale Jasmine,ユニークビンテージ レディース ワンピース トップス Halter Dress Floral Print; エイソス レディース トップス ワンピース【ASOS BRIDAL Cami Maxi Dress with Concertina Folding】White,Josef Seibel ジョセフセイベル ブーツ Sienna 15 Wine;The Sleep Shirt Classic Top & Pleated Sleep Shorts (Women) 女性 レディース パジャマ 部屋着,Jumper 送料無料 ForeverNewOffShoulderJumper,Pleaser レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Silver Glitter/Silve Adore 1018G Ankle Boot;Vineyard Vines メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Camel Sherpa Full Zip Vest,Seychelles レディース ヒールシューズ ヒールスニーカー 送料無料 Black Leather/Black Lap; ラブランカ レディース 水着・ビーチウェア ビーチウェア【Island Fare Cover-Up Tunic】Black,ラブランカ レディース 水着・ビーチウェア トップのみ【Island Goddess Halter Tankini Top】Berry;モンテイン メンズ アウター ジャケット【Montane Volt Jacket】Black,ロキシー レディース ジャケット＆ブルゾン アウター Torah Bright Jetty Block Hooded Jacket - Women's Rooibos Tea/Botanic Stripes,SAYLOR レディース ドレス ワンピース 送料無料 Blue Haney Dress;PINKO BLACK レディース SUITS AND BLAZERS 送料無料 Salmon pink Blazer,Calvin Klein レディース Wear To Work 送料無料 Black/White Petite Colorblocked Sheath Dress; Rockport レディース フラットシューズ シューズ 靴 送料無料 Icy Blue Diamond Sna Total Motion Adelyn Ballet,LNA レディース ドレス ワンピース 送料無料 Black GiGi Dress;正絹 小紋 反物 丹後ちりめん フルオーダー 仕立て付き 着物 和装 和服 黒地白麻の葉 モダンデザイン 単品 女性 レディース 送料無料 hbワオ,ドレス ザ ポピュレーション DRESS THE POPULATION レディース ドレス パーティードレス【Cara Two-Piece Gown】White,ファビアーナ レディース ワンピース・ドレス パーティードレス【Jersey Gown w/ Illusion Cut Outs 7744】Ruby;Haney レディース Dresses 送料無料 Natasha lace insert dress,ウミーユアムーム ラップ ドレス ワンピース Show Me Your Mumu Marianne Wrap Dress; 【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ ブラック 無地 ウォッシャブル 洗える 10 号 レディース スーツ セミノッチ衿 ジャケット フレアパンツ パンツスーツ フォーマルやビジネス,SOUVENIR レディース DRESSES 送料無料 Green Long dress;ファジー ソリッド タンクトップ ドレス ワンピース フリンジ ボトム FUZZI Solid Tank Dress with Fringe Bottom,eloise print silk maxi dress エロイーズ プリント シルク マキシ ドレス ワンピース レディースファッション,【魔法の細魅せスーツ】Jeanne レディーススーツ チャコールグレー ストライプ 19 号 レディース スーツ セミノッチ衿 ジャケット ストレートパンツ タイトスカート 3点セットスーツ 大きいサイズ トールサイズ 大きい ビジネス スーツ キャリア;【送料無料・】 最高級シルク１００％ マーメイド ひざ下丈 タックスカート ブラックフォーマル 黒 喪服 礼服 和服 冠婚葬祭 葬式 通夜 女性 法事 葬儀 法要 告別式 弔事 慶事 謝恩会 お受験 説明会 卒業式 卒園式 入学式,タハリ レディース ワンピース トップス Tie Waist Georgette Dress Raisin; トリーナターク レディース ワンピース トップス Sake Dress Black/Ivory,ランドリーバイシェリーシーガル レディース ワンピース トップス Short Sleeve Empire Waist Dress with Front Twist Black;ALC レディース ドレス ワンピース 送料無料 White Kristof Dress,*【冬限定】【大きいサイズ2L～3L】裏起毛 リネン長袖(ロールアップ)ワンピース（クロ)【smtb-k】【w1】【マラソン1112P05】,モンレアルロンドン レディース カジュアルパンツ ボトムス Cozy Sweatpants Black;ノースリーブ ドレス パーティードレス 結婚式 袖あり 膝丈 パーティードレス ドレス 大きいサイズ 結婚式 ワンピース 結婚式 ドレス 袖あり 半袖 花柄 ミモレ丈 フォーマル ドレス大きいサイズ レース メール便送料無料,エイソス ミディドレス レディース ASOS Gingham Smock Dress with Shirring Detail エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ワンピース ハーフ丈 ひざ丈 ミモレ丈 スリップドレス 新品 ワンピ シャーリング スモック; Body Glove ボディーグローブ レディース 女性用 スポーツ・アウトドア用品 水着 Body Glove ボディーグローブ Smoothies Thong Bottoms - Black,タルト レディース ワンピース トップス Rosie Dress Thyme,クローディピエルロ レディース ワンピース トップス roselie crepe dress VERT_SAPIN;KI レディース T-SHIRTS AND TOPS 送料無料 Grey Tank top,ジューシークチュール Juicy Couture ストライプTシャツ PECK ANGEL SＴＲＩＰE☆【クロネコDM便可】※配達日時指定はできません【RCP】カード分割; 【RITA JEANS TOKYO｜リタジーンズトーキョー】【セール40%OFF】“SWEAT CUT T(83)” /CUT-07*CS#RG*,ピュアハンドニット レディース アパレル セーター キャサリンキャップ - スリーブジップセーター、デニム Pure Handknit Women's Apparel Sweaters Katherine Cap-Sleeve Zip Sweater, Denim,Frye メンズ Oxford 送料無料 Chestnut Oiled Suede Jones Oxford;Ariat メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Multi Yale Long Sleeve Shirt,GOTHAINPRIMIS レディース DRESSES 送料無料 Military green Short dress; Victoria's Secret ビクトリア シークレット PINK Varsity Crew Small White パーカー スウェット【送料無料】【代引不可】【不可】,Rip Curl リップカール メンズ トップス シャツ ブラウス 送料無料 Khaki Flower Fun Short Sleeve Shirt,Brunello Cucinelli レディース CLOTHING 送料無料 Grey Women's Grey Cotton Jumper;レザー ジャージ レース ドレス ワンピース & leather trim jersey lace sheath dress レディースファッション,MAISON OLGA レディース DRESSES 送料無料 Black 3/4 length dress; ブティックモスキーノ ツイード ドレス ワンピース Boutique Moschino Tweed Dress,SONIA by SONIA RYKIEL レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Dark blue Sweater,Lole レディース シャツ ブラウス 送料無料 Indigo Jack Blouse;ナイキ レディース シャツ トップス Nike Women's Court Pure Tennis Dress BlackWhite,ジェームス パース レディース パーカ＆スウェット アウター slouchy-fit cotton-jersey sweatshirt AUBURN; 【送料無料】ブラックフォーマル 喪服/ブラックフォーマル 前開き/喪服 レディース/礼服 女性/ブラックフォーマル アンサンブル セット/ ワンピース/ 授乳対応 冠婚葬祭 スーツ T180 (7号・9号・11号・13号・15号・17号),《洗える＆ウォッシャブル》●【限定1着】【送料無料】【春秋】【ビジネス オフィス 仕事】【訳ありアウトレット】《カッチリ・きっちり・しっかり・好印象》●ドビー調 ストレッチ ウィングカラージャケット●S1B●38（9号・M)●グレー系,エージージーンズ レディース デニムパンツ ボトムス Mid Rise Sateen Prima Crop Jeans In Super Black black;ハドソン ビビッド カットオフ デニム hudson vivid cutoff denim miniskirt レディースファッション スカート ボトムス,Jil Sander レディース パンツ 送料無料 classic track pants; 【定休日割りお待たせ１０％OFFクーポン発行中！11/27(月)22:59迄】【送料・代引き手数料無料】2017SS g(グラム)コットンオールインワンワイドパンツ g073,【オールインワン★送料無料】肌透けシフォンレース金ボタン半袖付きショートパンツコンビネゾン♪サロペット ロンパース つなぎ ベージュ 生成 ホワイト お嬢様 女優 レディース【GLITTER DOLL】【グリッタードール】D17BJP050,RIVER ルーズテーパードパンツ (charcoal gray) ボトムス;【送料無料！】【ファー 毛皮】【5サイズ展開】タイトスカート 膝丈 ラムレザースカート タイト ハイウエスト ペンシルスカート 本革 革スカート 皮スカートQZ63,Versace レディース Belts 送料無料 orange Belt Belt Women Versace;Updated on 2017-12-26、キャッシュ・フロー計算書（C/S）は財務3表とも言われ、ビジネスパーソンの間ではすっかりお馴染みの存...
- 溝口 聖規
- グロービス経営大学院 教員
-
-
-
-
-
名言
-
-
-
バリキャリ女性よ、もう少し力を抜いて／坂野 尚子
- 坂野 尚子
- 株式会社ノンストレス 代表取締役社長
バリキャリ女性よ、もう少し力を抜いて／坂野 尚子
- 坂野 尚子
- 株式会社ノンストレス 代表取締役社長