オープンアクセス方針・実施要領 リンク集 (2017.4.5.現在 15件 / 50音順)



・大阪府立大学: 公立大学法人大阪府立大学オープンアクセス方針マージ レディース ボトムのみ スイムウェア Maaji Super Fly Palms Bikini Bottom Signature Cut 英語版 / 実施要領

・岡山大学: 岡山大学学術成果リポジトリ登録要項

・京都大学: 京都大学オープンアクセス方針 英語版 / 実施要領エム ミッソーニ レディース ワンピース トップス Floral Lurex Jacquard Dress Black / ROARMAP

・九州大学: 九州大学オープンアクセス方針 英語版 / 実施要領ピーター ピロット レディース ワンピース トップス lace-detailed silk-crepe de chine gown BLUE / ROARMAP

・神戸大学: 神戸大学オープンアクセス方針

・国際日本文化研究センター: 国際日本文化研究センターオープンアクセス方針

・千葉大学: 千葉大学オープンアクセス方針パンツドレス セットアップ 2ピース スーツ 大きいサイズ 結婚式 20代 お呼ばれ 二次会 深V ブレザー スキニーカット タイト シンプルパンツスーツ 大人可愛い 袖なし ミディアムドレス XS~L コンビニ受け取り可 オードリー キャバ レトロ

・筑波大学: 筑波大学オープンアクセス方針 英語版

・東京外国語大学: オープンアクセス宣言・オープンアクセス方針

・東京歯科大学: 東京歯科大学オープンアクセス方針

・徳島大学: 徳島大学におけるオープンアクセスに関する方針 / ガイドライン(実施要領)ニックプラスゾーイ レディース ワンピース トップス Plus Size Boulevard Twirl Dress Multi パタゴニア レディース ワンピース トップス Patagonia Women's Glorya Dress InkBlack

・名古屋工業大学: 名古屋工業大学学術機関リポジトリ運用指針 / ROARMAP Jil Sander レディース sweaters 送料無料 DARK GREEN Marrone Turtleneck Pull Ochs 紐付き PETITE

・名古屋大学: 名古屋大学オープンアクセスポリシー 英語版

・北海道大学: 北海道大学学術成果コレクション運営方針 英語版 / ROARMAP

・北陸先端科学技術大学院大学: JAIST学術研究成果リポジトリ運用指針 英語版



リポジトリ運営担当者の皆様へ:オープンアクセス方針を策定されましたら、、「機関名(日・英)」「OA方針名(日・英)」「公開先URL(OA方針 サンク ア セプト Cinq a Sept レディース トップス ワンピース【Demia Dress】Black ブティックモスキーノ レディース ワンピース トップス Crepe Bomber Jacket Dress Black、実施要領 Vineyard Vines メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Camel Sherpa Full Zip Vest ティア ソリッド スイム スコート TYR Solid Swim Skort 、ROARMAP)」を ブラウス セ549 【送料無料】、

Jil Sander レディース sweaters 送料無料 DARK GREEN Marrone Turtleneck Pull Ochs 紐付き PETITE Featured

【長尺】 西陣織正絹袋帯 皇帝貝紫 「宝寿錦」 No.3 鼓熨斗花絵図 ベージュ地【やまひで謹製】 【送料無料】,七五三 祝い帯 L寸,セルフ ポートレイト レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Pussy-bow pleated gazar and guipure lace mini dress】,フリーピープル レディース ワンピース・ドレス ワンピース【Free People Te Amo Embroidered Dress】Neutral combo,サローニ SALONI レディース トップス ワンピース【Lorna Print Ruffle Hem Midi Dress】Teal Begonia,John Varvatos メンズ シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Charcoal Heyward Lace Boot,Club Monaco レディース パンツ 送料無料 Black/White Vidorus Pinstripe Pant,Chiara Ferragni レディース PhoneCase 送料無料 Silver Flirting Iphone 7 Plus Case,Nili Lotan レディース Knits 送料無料 roll neck jumper,Philosophy レディース CLOTHING 送料無料 Purple Women's Purple Polyester Blouse.

【オリジナルデザイン】森ガール/赤ずきんちゃんスタイル/チェック柄フード付きニットポンチョ,GOTHA レディース SKIRTS 送料無料 Military green Knee length skirt,アクネ ストゥディオズ Acne Studios レディース ボトムス カジュアルパンツ【High-rise culottes】,Rip Curl レディース ジャンプスーツ オールインワン 送料無料 Black 1 Classic Surf Romper,エイソス レディース トップス オールインワン【ASOS TALL Jumpsuit with Ring Pull Detail】Olive,エイソス ジャンプスーツ レディース ASOS Jumpsuit with Structured Cut Out Strap Bodice エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド ブラック 黒 新品 ストラップ プランジ プランジネック セクシー,フリーピープル レディース スカート ボトムス When the Tide Turns Mini Skirt Sand,イースト レディース カジュアルパンツ ボトムス Linen Capri Trouser red,レディース Earrings 送料無料 Yellow 5/8CaratTWDiamond14kGoldStudEarrings,Givenchy レディース 財布 ウォレット 送料無料 NERO Medium Clutch.