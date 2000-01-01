【送料無料】 Optimus X IS11LG用ケース スワロフスキーデコレーション （ホワイトオパール ランダム）au is11lg ケース is11lg カバー optimus x ケース optimus x カバー オプティマス x カバー オプティマス x ケース case cover android アンドロイド 【同梱不可】 iPhone ※箱にキズ、汚れあり

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、地域の中核病院として急性期医療を担う病院です。
当院に入院され必要な専門的な医療が終わり病状も安定した患者さんで、引き続き入院治療を必要とする場合、患者さんの病状に適した機能を有する医療機関（回復期病院、リハビリテーション病院、療養型病床や老人福祉施設など）を紹介し転院をお願いしております。
専門的な医療を必要とする多くの患者さんを受け入れる体制を作るため、入院時より、「病状が安定したら他医療機関等に移っていただくことになる」との方針をご説明することがございますが、

、何卒主旨をご理解の上、、、皆様のご協力をお願いいたします。

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