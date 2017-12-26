 >  >  > 新品　お仕立上渡文　謹製真綿紬　お太鼓柄八寸名古屋帯／袋名古屋帯緋色系

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2017-12-26

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プラン名
おじぃ・おばぁとゆんたく交流会（プランID：c7）
所要時間
2時間
人数
要相談
開催場所
要相談
集合場所
要相談
料金に含まれるもの
要相談
対象
要相談
用意するもの
特になし
開催条件
要予約6ヶ月前
その他・備考
特になし

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