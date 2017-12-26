【送料無料】絹100％！振袖☆お仕立て代込み☆結婚式☆成人式にピッタリのお振袖です☆お仕立て込み価格！正絹振袖【蝶に牡丹　芥子】【smtb-k】

2017年2月6日
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〔品質〕
・絹100％使用しております。
・高級ちりめん
・肩身丈：約185ｃｍ
・袖丈：約122ｃｍ
・生地巾：約38.5ｃｍ
黄土色の地色にシンプルに花が配され、一部に絞りが施されております。
※こちらはお仕立て込みの価格となっており、大変お買い得となっております！この機会をお見逃しなく。
当店のお品の写真は、こだわりを持って現物に近いお色で掲載しております。
※お客様のモニターにより、どうしても配色に多少違いがある場合がございます。
〔写真・文章：續木〕
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こちらのお着物は送料無料、代金引換手数料無料とさせて頂きます。
￥11,500～振袖向けの華やかな袋帯もご用意しております
|入金後1ヶ月半以上お時間を頂戴致します
|1点限り
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