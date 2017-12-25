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2017-12-25
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体調不良のためマイナビでは大変なご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
少しの外出が許される今日。
家族との会話の一部始終...
お買い物に行きたい→電車危ないからダメ。
昼間でも？→暑いからダメ。
では夕方！→遅いからやめよう 。
セールだよ！→終わってるよ...。
運動不足になるよ？→部屋の中で立つといい。。
こうやって家族に守られ、私は家事をきちんと出来る体力が着いてきました！
写真は初かき氷とフォンダショコラ。。。