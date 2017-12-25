Blowfish レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Sand Texas PU Stay スカート スカート 夏祭り送料無料も!

2016 FNC KINGDOM IN JAPAN - CREEPY NIGHTS-公演につきまして、各主要都市・関東近郊の主要駅からバス・新幹線・飛行機でアクセスできる、オフィシャルツアーの運行をいたします。
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Be true to yourself in the classic comfy and leather-free
? Stay boots
Man-made upper features ruching and buckled straps
Hidden zip-closure along the instep
|商品詳細
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商品名
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Blowfish レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Sand Texas PU Stay
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商品説明
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Be true to yourself in the classic comfy and leather-free ? Stay boots Man-made upper features ruching and buckled straps Hidden zip-closure along the instep Almond toe Textile lining Lightly-padded insole Stacked heel Synthetic outsole Imported
|素材
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|サイズ
|
7 7.5 8 8.5 9 10
|
カラー
|
Sand Texas PU
|サイズ照合票
|Size
|Bust(cm)
|Waist(cm)
|LowHip(cm)
|UK4
|79
|60
|84
|UK6
|81.5
|62.5
|86.5
|UK8
|84
|65
|89
|UK10
|89
|70
|94
|UK12
|94
|75
|99
|UK14
|99
|80
|104
|UK16
|104
|85
|109
|UK18
|111
|92
|116
|日本S
|72-80
|58-64
|82-90
|日本M
|79-87
|64-70
|87-95
|日本L
|86-94
|69-77
|92-100
|日本LL
|93-101
|77-85
|97-105
＊UKサイズ表記はヌードサイズですので、実寸に近いサイズをお選びください。（サイズは目安とお考えください）
シューズ 靴 ブーツ Blowfish 送料無料 Sand Texas PU
★ご購入前に必ず下記をご確認ください★
☆ご注文後に海外店舗より買付を行いますので、発送まで10日～２週間前後の期間を頂いております。お時間に余裕をもってご注文ください。
☆配送期間は郵送事情等により遅延する場合がございます。
☆日本国内より配送致しますので関税はかかりません。
☆発送後【5営業日以内】に商品がご到着しない場合にはお早めにご連絡下さい
☆ブレゼント・ギフト包装等は承っておりません。
☆ご注文後のサイズ違い、イメージ違い等のお客様都合でのキャンセル・クレーム・返品は一切お断りさせていただきます。
☆海外からのお取り寄せとなりますので、ご交換・ご返品は一切お受けできかねます。
☆発送前に検品を行っておりますので、サイズ違い・色違いを除き、クレームはお受付致しかねます。
☆商品の（素材・カラー・加工等）掲載画像と少々誤差が出てしまう場合がありますので、ご了承ください。
☆当方取り扱い商品は海外製品となり、製造・検品基準が甘く、小さな傷や汚れ及びほつれ等がある場合がございます。
☆海外製品は日本のものに比べて縫製が粗く糸が出ていたりすることがあります。また、ファスナー(特に切替部分)が上がりにくいということは海外基準では返品対象となりませんのでご理解お願いたします。
☆本革・スエード等の天然素材は個体ごとにお色味や風合いが異なります。
☆靴のお箱につきましては、買付時点で破れや汚れがある場合がございます。
☆海外からビニールによる簡易包装発送で届くため多少しわがついている場合が多くあります。
☆海外製品は（縫製・作り）が荒くなっている商品（小キズ・小穴・イレギュラー等）稀にございます
|▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
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×・・・売り切れ
、各ファンクラブ、
、モバイルにてチケットをご購入並びに本日より受付開始のチケットぴあ独占先行にてご購入いただきましたお客様を対象に、オフィシャルツアー先行受付を行います。
幕張までのアクセスが便利になりますので、ぜひご参加ください！
オフィシャルツアー参加者限定オリジナル特典もご用意！
・オリジナルグッズプレゼント
・2016 FNC KINGDOM IN JAPAN - CREEPY NIGHTS- オフィシャルグッズ予約（公演当日お渡しになります）
※申込数の制限や ■【なんと50％OFF＆送料無料！】R.E.D VALENTINO レッド ヴァレンチノ★上品なブルー系ジャガードスカート 40★新品！SALE♪■【YDKG-tk】、対象外の商品がある場合もございますのでご了承ください。
ファンクラブ先行・モバイル先行・ぴあ独占先行チケット購入者限定 オフィシャルツアー先行受付
【受付日時】
2016年10月11日(火)18:00～10月21日(金)23：59
【料金・受付方法等 ESGIVIEN レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Dark blue Cardigan 送料無料！絹100％・染名古屋帯・おしゃれ名古屋帯・染帯・型染正絹染名古屋帯【型染箔入り辻が花・グレー地】仕立上、ツアー詳細】
http://www.kk-kanko.com/FNCkingdom2016/
※先着順受付となり、満員になり次第締切りさせて頂きます。
※但し 【浅田叡一織物】仕立て上がり 礼装用 袋帯【正絹】【礼装】【販売】【新品】【西陣織】【古典柄】【六通】【銀 シルバー】【金色 ゴールド】【訪問着】【黒留袖】【色留袖】【付下げ】【色無地】【仕立て込み】【お仕立て上がり】fo-287、
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、応募多数の場合は事前に申込者に連絡することなく増席する場合がございます。
当ツアーは2名様まで同時にお申込みいただけます。
◆表記の時間は予定時間です。又、各地出発時間は開演時間に合わせて十分に時間をとっていますが当日の交通事情 『ポイント１０倍！』後見結び帯、天候などにより、遅延する場合もございます。
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