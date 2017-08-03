 >  >  > Kendall + Kylie レディース High heeled Shoes 送料無料 gnawed blue Heeled Sandals Shoes Women Kendall + Kylie

1: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:39:13.19 ID:Ka3VAqWzd なんで？



13: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:51:10.57 ID:mpblEmkW0

>>1

イカが忙しいからswitchで出たら買うかって層は絶対少なくないぞ

2: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:40:48.62 ID:O9K+CZsLM

今回200万本しか売れてないやん

見送った人もけっこういるんじゃないか

俺はスイッチ版待ち

3: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:42:26.87 ID:C+Lzwo/l0

初動ならここ最近のドラクエとほぼ互角レベルに売れてるのに200万しか売れてないって・・

10: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:46:57.03 ID:O9K+CZsLM

>>3

その売上本数の半分近くが初動メインのPS4だからな

これからの上乗せは大きく期待できないと思う

5: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:09.17 ID:OfB2GW6Op

もし独占契約なら来るの1年後だぞ

7: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:40.67 ID:6I/HPLpMa

だってスイッチ版出る頃にはワゴンに2千円くらいで売られてそうだもん…

そんな中でps4版の劣化品フルプライスで買わされるんでしょ？





いらないよ

12: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:49:25.81 ID:O9K+CZsLM

>>7

それも確かにあるけど、ぶっちゃけドラクエってもうそんなに急いでやらんでもいいんよ

スイッチ版待ってそれのが安く買えるようになってからでもいいぐらい

14: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:51:59.38 ID:6I/HPLpMa

>>12

出なかったらどうすんの？wiiUのゼルダみたいに





あ、あれは一応出たのかｗ

9: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:46:05.67 ID:RoCErwSO0

出ない可能性もあるもんな

11: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:47:05.38 ID:fr/h5690p

スイッチ版ドラクエ11 2018年発売！価格7000千円

その頃 ps4版ドラクエ11セール！価格1980円



スイッチ版に全然魅力を感じないのはどうしてだ？w

16: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:55:07.43 ID:+lmq0Aaq0

スイッチ版は劣化HDモード

3DSモード

クラシックレースモード

全部入りプラス追加要素だよ



お前らもわかってるんでしょ

18: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:55:42.26 ID:C7pcbclB0

もともとスイッチ待ちが10万いるとは思えないけど。



スイッチで出ることすら知らんのでは。

22: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:57:27.07 ID:mpblEmkW0

>>18

知らなかった層と待ち層で合わせて10万ぐらいかなと思ってる

23: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:58:32.63 ID:9AyWHRjn0

200万本しかって今のハード業界で2日で200万以上売れるってどれだけのことか・・・

26: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:02:29.08 ID:+lmq0Aaq0

>>23

もしかしたらもう二度とないかもしれない数字だな

39: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:13:10.00 ID:O9K+CZsLM

>>23

他のゲームでどうこうの話じゃなくて

ドラクエとしてのハードルの話なんだが

24: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:58:56.02 ID:DoaDjD9kd

Switch版待ちがほとんどいないなら、目標400万が厳しくなるな

28: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:04:39.61 ID:5hJiJMqu0

スイッチ待ちが200万人いるからな

29: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:05:07.36 ID:fr/h5690p

スイッチって転売屋層に人気のハードなんだよね？w

外で持ち歩いてる人見たことないんだけどw

一般人に売れてるの？w

32: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:07:19.21 ID:mlqx6yYkd

>>29

買う人がいないと転売はなりたたないよ

馬鹿なのかな

36: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:10:37.25 ID:fr/h5690p

>>32

中国にせっせと売ってるんでしょ？転売屋って？w

本当に売れてるならスイッチ外でも見かけてもいいと思うんだけどw

30: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:05:44.24 ID:4QPbPQf70

ぶっちゃけSwitch版は10万も売れないだろ

31: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:06:27.69 ID:zlJJEUHV0

さすがに待てずにPS4版買った

3DSもいいなあと思い始めた

33: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:07:54.46 ID:kaevt3OL0

あと、無理に11をスイッチに対応させるくらいならさっさと12を作ってほしいんだけど

そう考えてるスイッチユーザーはどれだけいる？

37: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:10:41.28 ID:fk7vHLx70

あとswitch版出すなら2Dモードの糞フォントなんとかしとけ

42: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:14:58.69 ID:ZT4W6/lE0

スクエニは大人の事情で言えないらしいから

発売された今となってはこれからどんどん情報出してくるだろう

47: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:24:52.27 ID:fCrUofvq0

DQH大爆死の件で今一番スクエニから信用無いのがスイッチユーザーなんだが

本人達にその自覚が無いのはほんと救いようがないw

48: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:29:53.92 ID:ZT4W6/lE0

>>47

後発マルチとかして信用無いのがスクエニなんだがｗ

51: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:48:25.68 ID:oGPGY8nsM

しかしPS4がまさかミリオン未達のまま寿命を終えるとはね

本当に最後まで完全に必要とされてないゴミだった

54: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:59:07.41 ID:fr/h5690p

>>51

クスリやって幻覚見えてるのか？w

56: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:34:03.36 ID:tX8qbzHDd

ぎりぎりのミリオンで発表って

100万いくまでワザと発表しなかったんだろうな

58: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:44:01.28 ID:JXQk1Tclp

いつ発売か分からんがswitch300万台は売れてないと

スクエニも出したくないだろうな



12月くらいかな？

60: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:47:21.68 ID:72PG26yN0

スイッチ版待ちつつ3DS版やで

3DS版はすれ違いあるから待てんかった

追加要素無しで安くなってたらPS4版買うかも

62: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:53:54.81 ID:v7ullZlHr

switch版でたら買うけど3DS版を家族用に２つ買った

ps4版は今回諦めた

63: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 18:32:51.32 ID:jijpR0Syx

3DS版買って進行中

switch版待ってる

仕様によっちゃPS4版も買うかもしれん

65: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 18:44:31.51 ID:IANTuPy7d

>>63

信者の鏡だな

71: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 23:35:40.89 ID:A4ydOCL00

そもそもスイッチverいる人いないでしょ

72: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 23:37:24.07 ID:9HEmfvXB0

いつもの初動と比較すれば２，３０万人くらいはスイッチ待ちやぞ

76: 名無しさん必死だな 2017/08/03(木) 02:59:07.23 ID:Nd3wVT3nr

あとの400万人のPS4ユーザー 「だが買わぬ」

78: 名無しさん必死だな 2017/08/03(木) 07:49:51.35 ID:s3ArMTTX0

switch版の情報待ち

最終的に3機種比較して買うの決める

4: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:01.45 ID:PI4lFsTtM

ゲハと世間は剥離しまくってるからな

1001 名前：名無しさん必死だな 20xx/xx/xx xx:xx:xx.xx ID:gehasoku

引用元:http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1501652353/