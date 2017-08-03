 >  >  > Kendall + Kylie レディース High heeled Shoes 送料無料 gnawed blue Heeled Sandals Shoes Women Kendall + Kylie

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    Published on 2017-12-26


    • 2017-12-26

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    新着予約開始
    1: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:39:13.19 ID:Ka3VAqWzd
    なんで？

    13: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:51:10.57 ID:mpblEmkW0
    >>1
    イカが忙しいからswitchで出たら買うかって層は絶対少なくないぞ

    2: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:40:48.62 ID:O9K+CZsLM
    今回200万本しか売れてないやん
    見送った人もけっこういるんじゃないか
    俺はスイッチ版待ち

    3: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:42:26.87 ID:C+Lzwo/l0
    初動ならここ最近のドラクエとほぼ互角レベルに売れてるのに200万しか売れてないって・・

    10: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:46:57.03 ID:O9K+CZsLM
    >>3
    その売上本数の半分近くが初動メインのPS4だからな
    これからの上乗せは大きく期待できないと思う

    5: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:09.17 ID:OfB2GW6Op
    もし独占契約なら来るの1年後だぞ

    7: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:40.67 ID:6I/HPLpMa
    だってスイッチ版出る頃にはワゴンに2千円くらいで売られてそうだもん…
    そんな中でps4版の劣化品フルプライスで買わされるんでしょ？


    いらないよ

    12: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:49:25.81 ID:O9K+CZsLM
    >>7
    それも確かにあるけど、ぶっちゃけドラクエってもうそんなに急いでやらんでもいいんよ
    スイッチ版待ってそれのが安く買えるようになってからでもいいぐらい

    14: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:51:59.38 ID:6I/HPLpMa
    >>12
    出なかったらどうすんの？wiiUのゼルダみたいに


    あ、あれは一応出たのかｗ

    9: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:46:05.67 ID:RoCErwSO0
    出ない可能性もあるもんな

    11: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:47:05.38 ID:fr/h5690p
    スイッチ版ドラクエ11 2018年発売！価格7000千円
    その頃 ps4版ドラクエ11セール！価格1980円

    スイッチ版に全然魅力を感じないのはどうしてだ？w

    16: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:55:07.43 ID:+lmq0Aaq0
    スイッチ版は劣化HDモード
    3DSモード
    クラシックレースモード
    全部入りプラス追加要素だよ

    お前らもわかってるんでしょ

    18: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:55:42.26 ID:C7pcbclB0
    もともとスイッチ待ちが10万いるとは思えないけど。

    スイッチで出ることすら知らんのでは。

    22: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:57:27.07 ID:mpblEmkW0
    >>18
    知らなかった層と待ち層で合わせて10万ぐらいかなと思ってる

    23: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:58:32.63 ID:9AyWHRjn0
    200万本しかって今のハード業界で2日で200万以上売れるってどれだけのことか・・・

    26: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:02:29.08 ID:+lmq0Aaq0
    >>23
    もしかしたらもう二度とないかもしれない数字だな

    39: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:13:10.00 ID:O9K+CZsLM
    >>23
    他のゲームでどうこうの話じゃなくて
    ドラクエとしてのハードルの話なんだが

    24: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:58:56.02 ID:DoaDjD9kd
    Switch版待ちがほとんどいないなら、目標400万が厳しくなるな

    28: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:04:39.61 ID:5hJiJMqu0
    スイッチ待ちが200万人いるからな

    29: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:05:07.36 ID:fr/h5690p
    スイッチって転売屋層に人気のハードなんだよね？w
    外で持ち歩いてる人見たことないんだけどw
    一般人に売れてるの？w

    32: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:07:19.21 ID:mlqx6yYkd
    >>29
    買う人がいないと転売はなりたたないよ
    馬鹿なのかな

    36: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:10:37.25 ID:fr/h5690p
    >>32
    中国にせっせと売ってるんでしょ？転売屋って？w
    本当に売れてるならスイッチ外でも見かけてもいいと思うんだけどw

    30: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:05:44.24 ID:4QPbPQf70
    ぶっちゃけSwitch版は10万も売れないだろ

    31: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:06:27.69 ID:zlJJEUHV0
    さすがに待てずにPS4版買った
    3DSもいいなあと思い始めた

    33: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:07:54.46 ID:kaevt3OL0
    あと、無理に11をスイッチに対応させるくらいならさっさと12を作ってほしいんだけど
    そう考えてるスイッチユーザーはどれだけいる？

    37: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:10:41.28 ID:fk7vHLx70
    あとswitch版出すなら2Dモードの糞フォントなんとかしとけ

    42: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:14:58.69 ID:ZT4W6/lE0
    スクエニは大人の事情で言えないらしいから
    発売された今となってはこれからどんどん情報出してくるだろう

    47: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:24:52.27 ID:fCrUofvq0
    DQH大爆死の件で今一番スクエニから信用無いのがスイッチユーザーなんだが
    本人達にその自覚が無いのはほんと救いようがないw

    48: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:29:53.92 ID:ZT4W6/lE0
    >>47
    後発マルチとかして信用無いのがスクエニなんだがｗ

    51: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:48:25.68 ID:oGPGY8nsM
    しかしPS4がまさかミリオン未達のまま寿命を終えるとはね
    本当に最後まで完全に必要とされてないゴミだった

    54: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 15:59:07.41 ID:fr/h5690p
    >>51
    クスリやって幻覚見えてるのか？w

    56: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:34:03.36 ID:tX8qbzHDd
    ぎりぎりのミリオンで発表って
    100万いくまでワザと発表しなかったんだろうな

    58: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:44:01.28 ID:JXQk1Tclp
    いつ発売か分からんがswitch300万台は売れてないと
    スクエニも出したくないだろうな

    12月くらいかな？

    60: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:47:21.68 ID:72PG26yN0
    スイッチ版待ちつつ3DS版やで
    3DS版はすれ違いあるから待てんかった
    追加要素無しで安くなってたらPS4版買うかも

    62: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 16:53:54.81 ID:v7ullZlHr
    switch版でたら買うけど3DS版を家族用に２つ買った
    ps4版は今回諦めた

    63: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 18:32:51.32 ID:jijpR0Syx
    3DS版買って進行中
    switch版待ってる
    仕様によっちゃPS4版も買うかもしれん

    65: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 18:44:31.51 ID:IANTuPy7d
    >>63
    信者の鏡だな

    71: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 23:35:40.89 ID:A4ydOCL00
    そもそもスイッチverいる人いないでしょ

    72: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 23:37:24.07 ID:9HEmfvXB0
    いつもの初動と比較すれば２，３０万人くらいはスイッチ待ちやぞ

    76: 名無しさん必死だな 2017/08/03(木) 02:59:07.23 ID:Nd3wVT3nr
    あとの400万人のPS4ユーザー 「だが買わぬ」

    78: 名無しさん必死だな 2017/08/03(木) 07:49:51.35 ID:s3ArMTTX0
    switch版の情報待ち
    最終的に3機種比較して買うの決める

    4: 名無しさん必死だな 2017/08/02(水) 14:43:01.45 ID:PI4lFsTtM
    ゲハと世間は剥離しまくってるからな

    1001 名前：名無しさん必死だな 20xx/xx/xx xx:xx:xx.xx ID:gehasoku
    1年前のニシ君「スイッチはPS4より高性能！」・・・なお現在ｗｗｗｗｗ
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    アンチャーテッドってぶっちゃけクソゲーだろ？？？
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    甥っ子にバイオハザード2をやらせたらｗｗｗｗｗｗｗｗ
    ゲーマー「ゼルダに感動してる人はオープンワールド初心者」
    ゲーム史上最高のキャッチコピー
    なんでスイッチってセーブデータをバックアップできないの？
    スクエニ「アカン、乗る船間違えたわ･･･」
    恐ろしいほど有能だった任天堂経営陣の読み・・・
    エースコンバット7のE3トレーラー見たけど発売が待ちきれん
    なんでスイッチってセーブデータをバックアップできないの？
    switchがここまで売れると思ってた奴0人説ｗｗｗｗｗ
    CS本体をで買う奴って頭いかれてるだろｗｗｗｗｗ
    遂にE3まで1週間を切ったが皆がE3で期待してるゲームの情報って何？

    引用元:http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1501652353/
    タグ ：
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    任天堂
    スクエニ

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    コメント

      • 1.
      • 2017年08月03日 21:56 ID:vMsNsOjj0
      • 普通に欲しいけどな 、スイッチのドラクエ11。
        まあ、何も追加要素無いならPS4版を買うけど。
        音声追加されるならフルプライズでも買うよ。
      • 2.
      • 2017年08月03日 22:03 ID:jNXXhmq40
      • 後発の出る頃には尋常じゃないネタバレ爆撃が降ってくるもんな
      • 3.
      • 2017年08月03日 22:12 ID:oZP4grA00
      • ちなDQ11のスイッチ版を検討してると初報があった時点で
        スクエニはスイッチ(NX)の開発機すら入手してなかったんだよなぁ…
      • 4.
      • 2017年08月03日 22:15 ID:IfOC8O3e0
      • DLC無いって言ってるからミニゲームみたいなのが追加されるだけだろうな。
        ※１
        新要素なくてもフルプライスだと思うぞ。
      • 5.
      • 2017年08月03日 22:19 ID:8gUl53ge0
      • ※3
        DQ10が俺のswitchでバリバリ動いてるデー
        ベータテストだけどな
      • 6.
      • 2017年08月03日 22:38 ID:Up0cxmN00
      • なんで転売屋が購入しまくってるからって日常的に外でスイッチ箱ごと持ち歩いてる人間がいることになるんだよ
        箱１の外箱を持ち歩くキチガイはいるけどさ
      • 7.
      • 2017年08月03日 22:44 ID:NpwRiT.l0
      • スイッチ待ちは3DS版やってる人が殆どだろうにネタバレとかw
        正直やり込みで考えると今作薄いからPS4版何処まで持つか…
      • 8.
      • 2017年08月03日 23:05 ID:U.NDEYfr0
      • PS4版がワゴン価格になればそれを買って、値下がりしなければSwitch版を買う
      • 9.
      • 2017年08月04日 01:27 ID:jZH.i8LG0
      • 何はだけ見てたらswitch待ち多そうだけど、実際の所はそんなにいないだろ
      • 10.
      • 2017年08月04日 10:30 ID:rrFLaPrM0
      • そりゃどっちも買わずに待つ奴はあんまいないだろうよ
        １０月出ますとか情報が出てりゃともかく一切未定じゃ
        とりあえずＤＳからのスイッチお代わり検討は多いぞ多分
      • 11.
      • 2017年08月04日 19:50 ID:zBLlhd0k0
      • あとの2000万人の3DSユーザー 「だが買わぬ」
      • 12.
      • 2017年08月04日 22:17 ID:hN5M3yxT0
      • もうストーリーとかネタバレ出ちゃってるっていうマイナス要素でかいからswitch版は完全版＋追加要素多数でだすでしょ、

        、、せっかく出すならすこしでも売れるようにするのが当然だし
      • 13.
      • 2017年08月07日 10:08 ID:LPxEo4cx0
      • PS4は大体予想通りの数字だったが
        3DS版は意外と少なかったな、200万近くいくと思ったが
        ハード所持数も多いし価格も安いのに

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