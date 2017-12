みんなに告知するのも、

物凄く勇気が要ったのですが…

自分を変えて行きたいし、

自分のやりたいことを実現する為には

大切な事だと思ったので

何故こう言う事をしているか、

お話させてくださいm(__)m

身近な人は知っていますが、

既に主人と結婚はしていたものの、

仕事をこれから頑張りたい!と

思っていた矢先の、計画外の妊娠でした。

もちろん、

子供はいずれ欲しいと思っていたし 【送料無料】スェード調・やわらか伸縮素材♪美Sライン造形!スタイル美人♪♪マーメイドワンピース長袖スェードワンピース・膝丈ワンピ・革レザーワンピース・大きいサイズあり・レディース・メール便可【在庫わずか】、

2〜3年以内かなあ?なんて話もしていて。

9月頃に妊娠が発覚したので

7ヶ月後に自分が母になるという事に

正直向き合えずにいました💦

もちろん

Wide and skinny heathered stripes energize a relaxed scoop-neck tee ideal for everyday wear.

26" length (size Medium).

80% rayon 20% polyester.

Dry clean or hand wash cold dry flat.

By Vince imported.

Individualist.



サイズ 'XX-Small 'X-Small Small Medium Large

14から20営業日でお届け

今となっては、早く産めて良かったーーと

本気で思っています☺️

でもやっぱり、

まだまだ女の子でいたいし

25歳って、楽しい時期。

オシャレもしたいし

色んな国に旅行も行きたい

こんな仕事がしたい

色んな 送料無料/パープル/Aラインワンピース/ウエストシェイプ/ほっそり効果大/膝上丈/リネン/麻、

あれがしたい、これがしたい

が ナイキ レディース パーカ&スウェット アウター Women's Nike Team Full Zip KO Hoodie Scarlet/Anthracite、

出来ないまま母になってしまうんだ…

と言うのが、素直な気持ちでした。

検査薬を使うのが怖くて、

病院にそのまま行って Wilt レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 White BASE Long Sleeve Tee、

帰って泣きながら母親にエコー写真を見せたのは

忘れられません😅

母になること=自由が無くなる

と思っていたのです。

妊娠中も、

妊娠悪阻→切迫早産→肋骨骨折と

本当に身体の自由がきかなくて…

凄く辛かったし、

周りの人に有る事無い事言われたり、

自分に余裕も無くて、

色んなことを考えさせられました。

でも、そう言う辛い時期を経て 【洗える絹・しなやかな綿】シルク綿着尺「子持ち格子」紫鳶色≪気軽に楽しむキモノ生活!!≫ 絽の色無地 反物販売 夏物 横絽 五本絽 五泉 駒絽 薄い青緑色 着尺 送料無料 お仕立て対応 夏のキモノ、

えいぽよが産まれてみて、

気づいたんです。

周りに何を言われても、

どう思われても、

自分のやりたい事は悔いなくやって、

堂々としていたい。

私自身が、

自分の発言や行動に自信を持てなかったら

誰も付いてきてもくれない。

だから、

Vince Variegated Stripe Tee 女性 レディース トップス シャツ (仕立て上がり) Waterproof blue

、自分を貫こうって。

今までの私だったら 【メーカー発送/代引不可】【Miss R GOLD】フェイクレザー切替え アウター ロングコート トレンチコート レディース 秋冬【ミスアール】、

そもそも人前に立つことも、

注目を浴びることも、

誰かに何かを言われる事が嫌いだし、

怖いから、

ブログを書いたり、

こう言うものに、

応募することもしませんでした。

でも、私みたいに レディース シューズ 靴 ブーツ 送料無料 Red LArtistebySpringStepBaoBoot、

ママになること=自由が無くなる

と思いこんでしまっている人に

そうでは無いって気づいて欲しいし、

楽しくママをやって欲しい。

ママでもバリバリ仕事もして、

2016通販Vince Variegated Stripe Tee 女性 レディース トップス シャツ (仕立て上がり) Waterproof blue

1人の女性として充実した時間も送って欲しい。

だから、新米ママとして

色んな初めてに向き合いながら

成長していく姿を

みんなに見て欲しいと思って

ブログも書いているし、

サンキュにも応募しています。

もし本当に読者モデルに選んで頂けたら タルト レディース ニット&セーター アウター Erendira Wrap Multicolored Embroidery Only Hearts 'Whisper' Convertible Colorblock Mesh Thong Bodysuit 女性 レディース パジャマ 部屋着、

次の構想を、

またブログに書きたいと思います!笑

悔いのないママライフを過ごして、

えいぽよにスゴイと言われるママになりたいです😊💕