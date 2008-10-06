ブラックフォーマル/ワンピース/マリオ・ヴァレンティーノ/長袖/9号/11号/13号/15号/喪服／ドレスデコ（dress deco） Sterling Kors DSQUARED2激安売り！

お取引店・インターネット上でのお申込みの場合で残高・入出金明細照会であれば、申込後すぐ利用いただけます。振込等のご資金の移動が伴う場合は 、「ソフトウェア利用開始用パスワード」または「ワンタイムパスワード生成器」が到着後となるため、、当社で受付後、７～１０日程度かかります。※ ワンタイムパスワードは店頭・ＷＥＢでのお申込みの際、発行・不発行をお選びいただいております。※ メールオーダーでお申込みの場合は、申込書の郵送期間がかかります。ワンタイムパスワードは発行とさせていただきます。※ 年末年始やゴールデンウィークなど、長期の休日付近でのお申込みの場合、さらに日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。□-----------------------------------------------------------------□お急ぎの場合はお電話でお問合せください。お問合わせ内容によりお取引店等をご案内する場合がございますので、ご了承ください。【マイゲートについてのお問合せ】マイゲートサポートセンター：０１２０－０１－７８２０受付時間平日９：００～２１：００ 土・日・祝日９：００～１７：００※１月１日～３日、５月３日～５日はご利用いただけません。※土・日・祝日は、操作方法のみのお取扱となります。【マイゲート以外のお問合せ】コミュニケーションダイヤル：０１２０－２４－３９８９受付時間/２４時間※ただし、土曜２３時～日曜８時、日曜２３時～月曜７時の時間帯を除きます。※年末年始、ゴールデンウィークにつきましては、

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