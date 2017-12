家族とは何か。人生の喜びとは何か――。

日本社会が抱えてきた家族制度の光と影を描きながら MICHAEL Michael Kors レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Raspberry Plus Size Garden Chain Cold Shoulder、 普遍的な人間愛を謳い上げた、ヒューマンドラマの傑作誕生!

昭和の終わり、ある家族に訪れたささやかな幸せ



昭和55年 Prana プラナ レディース 女性用 長袖 ファッション ブラウス Prana プラナ Faith Top - Plum、、冬。信用金庫で働きながら、母・イトと暮らす長女・いずみは、結婚式を明日に控えていた。いつも通りの一日を終えた seiko メンズ Dress Cloth 送料無料 Two Tone Mens Two Tone Stainless Steel Solar Watch - SNE324 、その日の夜。イトはいずみに、初めて今は亡き父・誠志郎の夢を明かす。それはこの家から娘を嫁がせる事。



明治の末に建てられた楽寿亭の離れ屋敷に開かれた石川塾。二代目を務める誠志郎の元、いずみは母・イト、妹のかえでと共に家族4人で仲良く暮らしていた。しかし誠志郎が急逝し、いずみは父の代わりに母と妹を支え、家をなかなか出ることができなかった。



時は流れ、町の再開発のために取り壊しが決まった楽寿亭で Laundry by Shelli Segal レディース ドレス ワンピース 送料無料 Deep Garnet Sleeveless Jacquard Paper Bag Waist Dress、挙式は行われた。美しい白無垢の花嫁となったいずみ。シングルマザーとなった次女・かえで。そして、貧しいながらも女手一つで娘たちを育てた母親のイト。娘たちの美しい姿を見つめながらイトの心には、

、家族4人で共に暮らした日々の情景が色鮮やかに蘇る…。三人はそれぞれ、「女の人生の葛藤」に戸惑い、傷つきながらも乗り越えていく。ストーリーは時代を遡りながら、この家族に隠された秘密と、

、、 強い絆で結ばれた家族愛を描き出していく。