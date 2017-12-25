タトラス　TATRAS　アウター　メンズ　MTA18A4379　フード付 ダウンジャケット　BOESIO　ボエシオ　NAVY　ダークブルー swell Check M～5L新作セール開催

Victorinox メンズ CLOTHING 送料無料 Black Swiss Army Full Zip Wool-Blend Shirt Jacket【送料無料】HUF(ハフ) MARKA PULLOVER FLEECE / -WHT-クーポンでさらに1000円OFF！ 大きいサイズ メンズ B＆T CLUB (ビーアンドティークラブ) ウール混 シングル 2ツ釦 ツイードジャケット ビジネス シングルジャケット ツイード ジャケット アウター 秋 冬 カード分割お取り寄せ NBA 76ers カレントロゴ テック パッチ プルオーバー パーカー マジェスティック/Majestic ロイヤル, エイソス ポロシャツ メンズ ASOS Longline Stripe Rugby Polo Shirt エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド グリーン 緑TOYS McCOY WORK SHIRT WABASH TMS 1524 トイズマッコイ ウォバッシュ シャツ【ブラックブルー】クレリックシャツ 藍〈indigo blue〉ブルー ネイビー グラデーション メンズ カジュアル S M L 藍染め 綛染め 綿 日本製 ギフト 贈り物 プレゼント 敬老の日時を経て自分だけのブルーにKASE by KOJIMAYAナイキ メンズ トップス パーカー【Nike Team Elite Stripe Full Zip Hoodie】Royal/Whiteマリンボーイ刺繍入り切替ＺＩＰＵＰお取り寄せ NFL ブロンコス エマニュエル・サンダース ヴェイパー アンタッチャブル リミテッド ユニフォーム ナイキ/Nike オレンジTAKEO KIKUCHI 【撥水】シャイニーピンヘッドシングルベスト タケオキクチ【送料無料】.【送料無料】OVERTECH（オーバーテック） OT-F01 UH OTTER HOODY（黒） サイズ：Lショールカラーダッフルジャケット/ DRY BONES【ドライボーンズ】HOUSTON フライトジャケット セージ XL 送料無料！エコーアンリミテッド ECKO UNLTD ナイロンジャケット フード収納 センター縦ネーム (IF17-07036)◆メンズ ファッション ストリート系 B系 ヒップホップ HIPHOP カジュアル 大きいサイズ 服 PHAT&CO. 送料無料.
本麻の夏用角帯 紺色地に多色縞柄/紺色 袷仕立 麻100％ 男物着物 メンズ着物、浴衣に物和装小物 日本製 送料無料 【送料無料】H.Lメンズアンサンブル着物６点セット【亀甲絣】着物・長羽織・長襦袢・角帯・羽織紐・巾着◇洗える着物 初心者の方に最適♪【A 茶鼠】M・L・LL【RCP】父の日 プレゼント ナイキ メンズ トップス Ｔシャツ【Nike Flash Dri-FIT Cool Soccer T-Shirt】Black, 【送料無料】 ディースクエアード(DSQUARED2) メンズ ウール ライダース ブルゾン フライトジャケット S71AM0373 S40936 090 ブラック(黒) 【】【smtb-TK】 12A Aquascutum LONDON (アクアスキュータム ロンドン) 無地 シングル ステンカラー コート ブランド メンズ 男性 カジュアル アウター ビジネス ビジカジ 【AQBROADGATE7S】 【Levi’s公式】 510(TM)-スキニーフィット/ミディアムインディゴ/MONKEY/14.06oz/メンズ,テッドベーカー シャツ 一般 メンズ ネイビー Ted Baker London Ted Baker London Trim Fit Micro Squares Dress Shirt Carven メンズ Fleece & Tracksuits 送料無料 GRIGIO Crew-neck Sweatshirt ニューバランス 靴 シューズ 芝生＆インドア メンズ グレー New_Balance New Balance 4040v3 Turf - Men's,ラコステ ジップアップブルゾン／ラコステ（LACOSTE）【dl】0101marui Kenzo メンズ レギンス ズボン 送料無料 Black Pyjama Trousers バンズ メンズ シャツ トップス Banfield II Long Sleeve Woven Top Dress Blues/Toffee,OFFICINA 36 メンズ Coats & Jackets 送料無料 Black Bomber フリップザスクリプト FLIP THE SCRIPT ボア ジャケット BOA JACKET -2.COLOR- コーデュロイ M-XL ウォッシュインディゴ/ベージュ ロングTシャツ メンズ ZIP ロンT インポート 変形 ロゴ 刺繍 重ね着風 フェイクレイヤード ダメージ加工 個性的 V系 ビジュアル系 ストリート系 オラオラ系 ビター系 モード系 ファッション 韓国 トップス 30代 40代 大人 衣装 2017 秋 冬 新作 ブラック 黒 レッド 赤,ハイプ 半袖Tシャツ メンズ Hype x Coca Cola T-Shirt In Red With Logo Print エイソス ASOS 送料無料 zara ザラ h&m イギリス クレジットカードOK ブランド トップス コカコーラ コーラ コカ・コーラ グッズ coca-cola レッド 赤 新品 ロゴ プリント ナイキ メンズ トップス Ｔシャツ【SB Dry 3/4 - Sleeve Tops】Black/Black/White VANSON 9D SINGLE RIDERS JACKET 【バンソン シングルライダース ※モデルBの襟付きバージョン、キルトライニングタイプ 送料無料】.MSGM メンズ ハット 帽子 送料無料 Nero Logo Beanie ＳＷＥＥＴ ＰＡＮＴＳ カモスリムパンツ ナイキ 靴 シューズ カジュアルスニーカー メンズ ブラック Nike Nike Free Flyknit Chukka - Men's
ロケット スリム フィット ジオメトリック ドレス ワンピース シャツ locket slim fit geometric dress shirt ワイシャツ メンズファッション トップスアルマーニ・コレッツォーニ メンズ アパレル カジュアル - ボタン - ダウン - シャツ トーンテクスチャードロングスリーブシャツ、ブラック Armani Collezioni Men's Apparel Casual-Button-Down-Shirts Tonal-Textured Long-Sleeve Shirt, Blackオニール メンズ トップス パーカー【O'Neill Boldin Hooded Fleck Thermal Pullover】Ocean[防寒着]【送料無料】（株）ジーベック ジーベック ５８１５８１防水防寒コート 紺 ＬＬ 581-10-LL 1着【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】【763-9406】, 【代引不可】【メーカー直送】 山田辰【保護具】 ツナギ服 3Lサイズ グレー 5750G13L (4479106）【ラッピング不可】【快適家電デジタルライフ】 コーコス ブルゾンＣＥ－471011 イエロー Ｍ【CE-471011-M】(保護具・作業服) レスガールズレスボーイズ メンズ トップス 長袖Ｔシャツ【Long Sleeve Tee】WhiteRING JACKET リングヂャケットRJCO-07Memorynylon Springcoatメモリーナイロンスプリングコート【ネイビー・ベージュ】ExOfficio Reef Runner Lite Shirt - Long-Sleeve - Men's Bone アウトドア メンズ 男性用 シャツ Button-Down ShirtsMCTC17-ブラック-サムライ二輪車倶楽部TC二輪車半袖オープンカラーワークシャツ17-SAMURAIJEANS-サムライジーンズワークシャツ-サムライジーンズシャツ-サムライ二輪車倶楽部ワークシャツ-シャツ半袖【送料無料】【smtb-tk】【】20%OFF セール RAD-16SS-SH021【RADIALL】ラディアルCOLLEGEカレッジ マドラスチェック ボタンダウンシャツ BDシャツ チェックシャツ 半袖 日本製 アメカジ トップス シャツ メンズ レディース(YELLOW イエロー)送料無料Levi's（リーバイス） 『522』 セルビッチ デニム スリム テーパード ジーンズ タイト スリム セルヴィッチ 赤耳 ストレッチ 伸縮 ナロー ビンテージ ヴィンテージ アメカジ ジーパン カジュアル プレミアム インディゴ ブリーチ ワンウォッシュ 【16882】 ハイドロゲン HYDROGEN ハイドロゲン ハーフパンツ ハイドロゲン ショートパンツ メンズ 160510 インディゴハイドロゲン hydrogen HYDROGEN メンズストレッチブレザー FJ0010M 【フェイスミックス FACE MIX】 ホテル、結婚式場、レストラン ホテルフロント 結婚式場、 サービスウェア スーツ ストライプ 男性用 おしゃれ 男女ペア リゾート秋冬用 グレー系 【ストレッチ】【アクティブムーブ】スタイリッシュスーツ PERSON'S FOR MENジェルマーノ GERMANO ／ 17-18AW！コットンストレッチダイアゴナル1プリーツパンツ『375G-3824』（ネイビー）ジェルマーノ パンツ スラックス 秋冬 【ハンガー便選択OK】【送料無料】_【代引き手数料無料】HOOPER WORKSHW-1210CSW/WOOLWOOL L/S WORK SHIRTSアメカジ メンズ レディース ワークシャツ C.P.O.ウェアハウス WAREHOUSE ヘラーズカフェ HELLER`S CAFE シャツ 長袖 ジャガードスタイルストライプ Yorke Brand Coat Styleシンプレックスアパレル メンズ シャツ トップス Unisex Triblend Raglan Tee 10980Dsquared2 メンズ Topwear 送料無料 Black star Trekking T-shirtCALIFORNIA VINTAGE メンズ Sweaters and Sweatsh 送料無料 Grey SweaterHUGO メンズ Casual Button-Down S 送料無料 White Basic Cotton Button-Down Shirt CARLO PIGNATELLI OUTSIDE メンズ Suits and Blazers 送料無料 Dark blue Suits ナイキ 服 ジャケット メンズ ホワイト Nike Nike Max Air Hybrid Windrunner - Men's.
ナイキ ジョーダン メンズ トップス Ｔシャツ【Jordan College L/S Shooter Shirt】Yellow
平成28年度に交付を受けていた方も、再度申請する必要があります。
公共交通の不便な地域にお住まいの70歳以上の方に、タクシー利用券を交付します。
次の4つの要件すべてを満たす方が対象です。
1 岩国市内に住所のある方
2 70歳以上の方
3 岩国市重度障害者福祉タクシー料金助成券の交付を受けていない方
4 次のいずれかに該当する方
・自宅から最寄りの駅またはバス停までの距離（フリー乗降区間については運行ルート）が1キロメートル以上の方
※自宅から最寄りの駅またはバス停までの標高差が10メートル以上ある方は、標高差により距離が短縮されます。
標高差10ｍ以上の場合は距離が900ｍ以上
標高差15ｍ以上の場合は距離が800ｍ以上
標高差20ｍ以上の場合は距離が700ｍ以上
標高差25ｍ以上の場合は距離が600ｍ以上
標高差30ｍ以上の場合は距離が500ｍ以上
・旧岩国市高齢者等福祉タクシー料金助成事業の対象地区の方
※標高差と距離は、申請後に市で計測します アイスブレーカー メンズ トップス Ｔシャツ【Icebreaker Anatomica SS Crewe Top】Capri / White Sun 68 メンズ CLOTHING 送料無料 Blue Men's Blue/Grey Wool Sweater。。
申請書の内容を審査のうえ、距離等の測定を行った後、タクシー利用券を交付します。
※審査の結果、該当とならない場合もあります Bob メンズ CLOTHING 送料無料 Blue Men's Blue Wool Sweatshirt。。
※初めての申請の方は、後日郵送します ジャック ウィルス メンズ トップス シャツ【Jack Wills Wadsworth Regular Fit Oxford Shirt With Ticking Stripe In Sky Blue】Sky blue。
ひと月あたり4枚（最大48枚）交付します ヘルムートラング メンズ アパレル ポロス - Tシャツ ダブルスリーブロゴプリントTシャツ、Fig Helmut Lang Men's Apparel Polos-T-Shirts Double-Sleeve Logo-Print T-Shirt, Fig。（申請日、70歳到達月によって交付枚数が異なります。）
利用券1枚につき500円を助成します 。
料金支払い時にタクシー利用券を運転手に渡してください。タクシー料金から、利用券の金額が割り引かれます。
※1回の乗車で使用することができる利用券の枚数は次のとおりです。(1回の乗車で最大3枚までです)
タクシー料金が500円以上1,000円未満の場合 1枚
タクシー料金が1,000円以上1,500円未満の場合 2枚
タクシー料金が1,500円以上 3枚
本庁高齢者支援課、各総合支所、支所（出張所でも申請の受付ができます）
印鑑を持ってきてください。
※代理の方が来られる場合は、代理の方の印鑑も持ってきてください。
・長寿支援タクシー料金助成券交付申請書 (Wordファイル)(20KB)
岩国市役所 （法人番号1000020352080）
〒740-8585 山口県岩国市今津町1丁目14-51（地図）
Tel:0827-29-5000(代表) | 各課へのお問い合わせはこちら
本庁業務時間：月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで （土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
休日・夜間の受付は本庁守衛室、各総合支所で行います。。。
Copyright ©タトラス TATRAS アウター メンズ MTA18A4379 フード付 ダウンジャケット BOESIO ボエシオ NAVY ダークブルー All Rights Reserved.タトラス TATRAS アウター メンズ MTA18A4379 フード付 ダウンジャケット BOESIO ボエシオ NAVY ダークブルー All Rights Reserved. （C） Iwakuni City All rights reserved.