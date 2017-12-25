タトラス　TATRAS　アウター　メンズ　MTA18A4379　フード付 ダウンジャケット　BOESIO　ボエシオ　NAVY　ダークブルー swell Check M～5L新作セール開催

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平成28年度に交付を受けていた方も、再度申請する必要があります。

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公共交通の不便な地域にお住まいの70歳以上の方に、タクシー利用券を交付します。

交付の対象者

次の4つの要件すべてを満たす方が対象です。

1 岩国市内に住所のある方

2 70歳以上の方

3 岩国市重度障害者福祉タクシー料金助成券の交付を受けていない方

4 次のいずれかに該当する方

・自宅から最寄りの駅またはバス停までの距離（フリー乗降区間については運行ルート）が1キロメートル以上の方

※自宅から最寄りの駅またはバス停までの標高差が10メートル以上ある方は、標高差により距離が短縮されます。

標高差10ｍ以上の場合は距離が900ｍ以上

標高差15ｍ以上の場合は距離が800ｍ以上

標高差20ｍ以上の場合は距離が700ｍ以上

標高差25ｍ以上の場合は距離が600ｍ以上

標高差30ｍ以上の場合は距離が500ｍ以上

・旧岩国市高齢者等福祉タクシー料金助成事業の対象地区の方

※標高差と距離は、申請後に市で計測します アイスブレーカー メンズ トップス Ｔシャツ【Icebreaker Anatomica SS Crewe Top】Capri / White Sun 68 メンズ CLOTHING 送料無料 Blue Men's Blue/Grey Wool Sweater。

利用券の交付

申請書の内容を審査のうえ、距離等の測定を行った後、タクシー利用券を交付します。

※審査の結果、該当とならない場合もあります Bob メンズ CLOTHING 送料無料 Blue Men's Blue Wool Sweatshirt。。

※初めての申請の方は、後日郵送します ジャック ウィルス メンズ トップス シャツ【Jack Wills Wadsworth Regular Fit Oxford Shirt With Ticking Stripe In Sky Blue】Sky blue。

ひと月あたり4枚（最大48枚）交付します ヘルムートラング メンズ アパレル ポロス - Tシャツ ダブルスリーブロゴプリントTシャツ、Fig Helmut Lang Men's Apparel Polos-T-Shirts Double-Sleeve Logo-Print T-Shirt, Fig。（申請日、70歳到達月によって交付枚数が異なります。）

利用券の使用方法

利用券1枚につき500円を助成します 。

料金支払い時にタクシー利用券を運転手に渡してください。タクシー料金から、利用券の金額が割り引かれます。

※1回の乗車で使用することができる利用券の枚数は次のとおりです。(1回の乗車で最大3枚までです)

タクシー料金が500円以上1,000円未満の場合 1枚

タクシー料金が1,000円以上1,500円未満の場合 2枚

タクシー料金が1,500円以上 3枚

窓口

本庁高齢者支援課、各総合支所、支所（出張所でも申請の受付ができます）

印鑑を持ってきてください。

※代理の方が来られる場合は、代理の方の印鑑も持ってきてください。

申請書のダウンロード

・長寿支援タクシー料金助成券交付申請書 (Wordファイル)(20KB)